Особенности уплаты транспортного, земельного налога и налога на имущество в 2022 г. и 2023 г

Госдума РФ приняла закон (далее – Законопроект № 84984-8), который вносит изменения в Налоговой кодекс РФ в целях поддержки налогоплательщиков. В ближайшее время он будет подписан и опубликован. На текущий момент с текстом можно ознакомиться здесь.

Часть поправок касается уплаты имущественных налогов (транспортного, земельного, налога на имущество организаций) за отдельные периоды. Далее подробнее.

Транспортный налог

В соответствии с действующей редакцией п. 2 ст. 362 НК РФ в повышенном размере транспортный налог платят организации, на которые зарегистрированы легковые автомобили стоимостью от 3 млн рублей и с года выпуска которых прошло определенное количество лет.

Перечислим в таблице

Размер повышающего коэффициента Стоимость автомобиля Количество лет с даты выпуска автомобиля 1,1 От 3 млн руб. до 5 млн руб. Не более 3 лет 2 От 5 млн руб. до 10 млн руб. Не более 5 лет 3 От 10 млн руб. до 15 млн руб. Не более 10 лет 3 От 15 млн руб. Не более 20 лет

Согласно п. 16 ст. 2 Законопроекта № 84984-8 повышающие коэффициенты будут действовать при расчете налога за автомобили стоимостью:

от 10 млн руб. до 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 10 лет (повышающий коэффициент 3);

от 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не более 20 лет (повышающий коэффициент 3).

Перечень таких автомобилей Минпромторг России должен публиковать на сайте ежегодно не позднее 31 марта (пп. "б" п. 16 ст. 2 Законопроекта № 84984-8). Согласно действующей редакции п. 2 ст. 362 НК РФ перечень размещается на сайте ведомства ежегодно не позднее 1 марта.

Поправками уточняется, что перечисленные нововведения распространяются на уплату транспортного налога только за 2022 год (ч. 6 ст. 5 Законопроекта № 84984-8).

Исходя из изложенного, за автомобили стоимостью до 10 млн руб. транспортный налог за 2022 год организации платят без повышающих коэффициентов (независимо от года выпуска автомобиля).

Если в субъекте РФ по месту нахождения транспортного средства предусмотрена уплата авансовых платежей по транспортному налогу, то с авансового платежа за первый квартал 2022 года применять повышающий коэффициент по автомобилям стоимостью до 10 млн руб. не нужно.

Налог на имущество и земельный налог

Напомним, что при исчислении налога на имущество и земельного налога база определяется как кадастровая стоимость недвижимости или участка, указанная в ЕГРН по состоянию на 1-е число налогового периода, т. е. календарного года (п. 2 ст. 375, п. 1 ст. 391 НК РФ).

Поправками установлено, что для расчета земельного налога и налога на имущество за 2023 год следует брать кадастровую стоимость, которая установлена на 01.01.2022 (п. 17, 18 ст. 2 Законопроекта № 84984-8). Однако таким правилом нужно руководствоваться, если кадастровая стоимость недвижимости (в т. ч. земельного участка) по состоянию на 01.01.2023 превысит кадастровую стоимость по состоянию на 01.0 1.2022.

Исключением будет ситуация, когда увеличение кадастровой стоимости в 2023 году по сравнению с 2022 годом произошло по причине изменения характеристик недвижимости (в т. ч. земельного участка).

Заметим, точно такой же порядок относится и к исчислению налога на имущество физлиц, в т. ч. ИП (п. 19 ст. 2 Законопроекта № 84984-8).