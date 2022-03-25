Трудовые отношения

Что делать, если при увольнении не выплатили зарплату

При прекращении трудового договора в последний день работы сотрудник должен получить на руки трудовую книжку и необходимые справки о заработке. Кроме этого работодатель должен произвести полный расчет с работником. На практике так получается далеко не всегда, и работник должен знать свои права и инстанции, куда он может обратиться в случае нарушения своих прав.

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Положенные выплаты при увольнении

При расторжении трудового договора в последний день работы, работодатель обязан произвести выплаты:

  • по заработной плате за отработанное время;
  • компенсацию за неиспользованный отпуск;
  • премии, в соответствии с системой оплаты труда, принятой на предприятии;
  • выходное пособие при сокращении штата или ликвидации компании;
  • пособия, причитающиеся сотруднику при увольнении с инвалидностью.

При несвоевременной выплате положена компенсация за каждый день просрочки.

Куда пожаловаться?

Но что делать, если работодатель не выплатил зарплату при увольнении? Куда обращаться?

Прежде чем обращаться с жалобами во всевозможные инстанции, нужно попытаться решить недоразумение мирным путем, переговорив с работодателем: обратиться к нему с просьбой погасить долги по выплатам. Если переговоры не увенчались успехом, следует обратиться в контролирующие органы.

Несоблюдение сроков расчета при увольнении или уклонение от расчета с сотрудником влечет административную или уголовную ответственность работодателя.

Обращение к работодателю

В первую очередь нужно официально обратиться к самому работодателю – направить ему заявление о невыплате расчета при увольнении.

Если спор так и не получилось решить после письменного обращения, переходим к следующим инстанциям.

Инспекция по труду

Начинать нужно с государственной инспекции труда. Предназначение ГИТ – контроль за соблюдение компаниями норм ТК и недопущение нарушения прав работников.

Подать заявление в инспекцию можно лично или через сервис, расположенный на сайте инспекции.

Для электронной подачи заявления надо:

  • выбрать сервис «Сообщить о проблеме»;
  • найти категорию «Зарплата»;
  • выбрать пункт «Задерживают зарплату»;
  • выбрать ожидаемый результат от заявления: проведение проверки, консультация, привлечение к ответственности работодателя;
  • на сайте госуслуг составляется заявление, выбирается соответствующая опция и отправляется обращение в трудовую инспекцию.

Ответ из трудовой инспекции должен прийти через месяц.

Суд

При отсутствии устранения нарушений работодателем после обращения в трудовую инспекцию, нужно подать заявление в суд, по месту расположения организации. Исковое заявление подается в течение месяца после нарушения прав работника.

К заявлению прикладываются копии:

  • приказа на увольнение;
  • трудового договора;
  • справки о начисленном и удержанном подоходном налоге;
  • начисленных страховых взносов;
  • трудовой книжки.

Писать заявление, готовить документы и доказывать нарушения своих прав в суде придется самостоятельно. Можно нанять опытного адвоката, и быть готовым оплатить услуги.

Прокуратура

Допускается и обращение в прокуратуру, если не помогли вышеуказанные инстанции. Для инициирования проверки работодателя нужно грамотно составить заявление, в нем сослаться на статью 140 ТК, изложить требования к работодателю и приложить документы в копиях:

  • приказ на увольнение;
  • трудовая книжка;
  • трудовой договор;
  • справка 2-НДФЛ.

При выявленных нарушениях, работодателя могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

К сожалению, прокурорские проверки редко дают положительные результаты, поэтому в случае нарушения прав жалобы рекомендуется подавать во все надзорные инстанции.

Неофициальное трудоустройство

Очень многие работодатели, желая сократить налоговые отчисления, не принимают сотрудников в штат, не оформляют трудовые договоры и заработную плату выплачивают в конверте. Прежде чем соглашаться работать на подобных условиях, работник должен оценить все имеющиеся риски. При увольнении вероятность не получить полный расчет очень высокая, и доказать в инстанциях работу на предприятии будет проблематично.

С неофициальных выплат не удерживается НДФЛ и не производятся отчисления в Пенсионный фонд. Работодатель несет административную и уголовную ответственность за подобные нарушения. Работник не зарабатывает страховой стаж и баллы для начисления пенсии. Некоторые налоговые органы даже практикуют возможность привлечения к ответственности самого работника за неуплату НДФЛ (но это редкие и странные случаи).

За защитой своих прав можно обратиться в соответствующие инстанции, но реакцию государственных органов предсказать трудно. Нужно собрать большое количество доказательств, свидетельствующих о работе в компании, но восстановить нарушенные права будет проблематично, поскольку потребуется:

  • привлечь свидетелей;
  • доказать допуск к работе: подписи в журналах, в первичных бухгалтерских документах;
  • камеры видеонаблюдения.

Требовать выплаты окончательного расчета при увольнении можно будет только после доказательства факта работы на предприятии.

Серая зарплата при официальном трудоустройстве

Устраиваясь на работу, человек сталкивается с ситуацией, когда при оформлении трудовых отношений в соответствии с ТК, часть заработной платы проходит через официальную бухгалтерию, а часть платится в конверте. Такие выплаты заработной платы считаются «серыми».

Работодатели, как и в предыдущем случае, экономят на налоговых платежах. Человек, соглашаясь на подобные условия при трудоустройстве, должен понимать имеющиеся риски. При увольнении высока вероятность выплаты причитающихся сумм, исходя из официальной заработной платы, а неофициальная часть выплачена не будет. Расчет больничных листов на следующем месте работы будет производиться исходя из маленьких начислений.

Перед увольнением следует пойти к руководству и попытаться договориться о полном расчете, записав беседу на диктофон, и собирать доказательства наличия трудовых отношений.

Доказательствами могут являться:

  • аудиозаписи при приеме на работу, обсуждение условий;
  • свидетельские показания;
  • вакансия, приглашение на работу, полученное по электронной почте;
  • направление центра занятости, при поиске работы через эту службу;
  • конверты, ведомости на выплаты.

В случае неполучения окончательного расчета рекомендуется сразу же обращаться в суд, трудовая инспекция ограничивается ответом, разбирать дела по невыплатам не входит в ее функционал.

Удержания при окончательном расчете

Спецодежда

Производя окончательный расчет с сотрудником, работодатель может удержать стоимость спецодежды. По ТК наниматель обязан обеспечить сотрудника специальной одеждой и обувью: при отказе вернуть выданные вещи, компания имеет право на удержание стоимости спецодежды.

Недостача

При работе с материальными ценностями с сотрудником заключается договор о материальной ответственности. За прямой действительный ущерб предусмотрена полная материальная ответственность. Взыскать недостачу наниматель имеет право с лиц, занимающих определенные должности, обслуживающие материальные ценности.

При признании сотрудником недостачи, лучше согласиться на удержание и погасить недостачу, чем принимать участие в судебном процессе. А при сомнениях в доводах работодателя следует самому инициировать судебный процесс.

Компания имеет право провести удержание с окончательного расчета в двух случаях:

  • размер удержания не больше среднемесячного заработка;
  • после дня установления ущерба не прошло более месяца.

При несогласии работника на удержание стоимости спецодежды, размером недостачи или удержание превышает среднемесячный заработок, работодатель может обратиться в суд.

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