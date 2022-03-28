Как оплачивать больничный по уходу за ребенком в 2022 году

Изменения в оплате больничных по уходу за ребенком до 8 лет

С 2022 ФСС оплачивает больничные по уходу за ребенком до 8 лет в полном размере. Теперь не учитывают, как лечили ребенка: амбулаторно или в стационаре.

Если ребенок старше 8 лет, больничный оплачивают по прежним правилам. То есть оплата зависит от метода лечения ребенка:

при лечении в стационаре, ФСС оплатит бюллетень в размере среднего заработка сотрудника;

если ребенок лечился амбулаторно, ФСС оплатит в размере среднего заработка 10 дней, остальные – в размере 50% от среднего заработка.

Новые данные для расчета больничных

Расчетный период в 2022 изменился и включает 2021 и 2020 года. При необходимости можно заменить год (годы) по заявлению сотрудника.

Если в расчетном периоде у сотрудника нет дохода, расчет ведите исходя из МРОТ. В роли заработной платы будет минималка. Итого средний заработок исходя из МРОТ равен 456,66 руб. (13 890 рублей × 24 месяца ÷ 730 дней).

Минимальный лимит на день считаем по другой формуле. К примеру, в марте 2022 г. один день болезни стоит минимум 448,06 рублей (13 890 рублей ÷ 31 день).

Максимальная планка дневных больничных на 2022 год тоже поменялась. Новое значение – 2 572,60 рублей (912 000 рублей + 966 000 рублей) ÷ 730 дней.

Все нюансы расчета смотрим в постановлении Правительства от 11.09.2021 № 1540.

Отражение данных в «1С:Зарплата и управление персоналом», ред. 3.1

Действуем в зависимости от ситуации. Есть три возможных варианта.

Ситуация № 1. Болел ребенок младше 8 лет.

Введем больничный из раздела «Зарплата», документ «Больничные листы».

Ставим причину нетрудоспособности: 09 «Уход за больным ребенком до 7 лет».

На вкладку «Уход за детьми» внесем ребенка до 8 лет, за которым был уход.

Видим, что 15 дней, в течение которых сотрудник находился на больничном по уходу за ребенком, программа полностью учитывает в колонке «Дней к оплате» и нет данных в колонке «Из них 50%». Это значит, все 15 дней больничного ФСС оплатили в 100% размере от среднего заработка.

Ситуация № 2. Ребенок старше 8 лет лечился амбулаторно.

Как и в прошлом случае, введем больничный и поставим соответствующую причину нетрудоспособности 09.

На вкладке «Уход за детьми» внесем ребенка, за которым был уход.

Видим: все 15 дней находятся в колонке «Дней к оплате». В колонке «Из них 50%» также проставляются 5 календарных дней, потому что только 10 дней ФСС оплатит в размере 100% среднего заработка. Остальные – в размере 50% от среднего заработка.

Ситуация № 3. Ребенок старше 8 лет лечился в стационаре.

Введем документ «больничный лист» с подходящей причиной нетрудоспособности. Сам код будет такой же – 09.

На вкладку «Уход за детьми» внесем ребенка, за которым ухаживали, и изменим метод лечения с «Амбулаторно» на «Стационар».

Видим, что «Дней к оплате» также 15 и в колонке «Из них 50%» нет данных. Это значит, все 15 дней больничного ФСС оплатит в размере 100% от среднего заработка сотрудника.