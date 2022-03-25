Антикризисные поправки в налог на прибыль

Государственная Дума РФ 22.03.2022 приняла в третьем (окончательном) чтении Федеральный закон о внесении в НК РФ изменений, направленных на реализацию первоочередных антикризисных мер поддержки налогоплательщиков в условиях введения иностранными государствами санкций в отношении российских лиц (далее – Законопроект № 84984-8).

Дополнен перечень необлагаемых доходов

К ним теперь относятся суммы прекращенных в 2022 г. обязательств налогоплательщика:

по договору займа (кредита), заключенному до 1 марта 2022 г. с иностранной организацией или иностранным гражданином, которые приняли решение о прощении долга;

по требованию, которое первоначальный контрагент налогоплательщика уступил такой иностранной организации (иностранному гражданину) до 1 марта 2022 г.

Таким образом, не нужно учитывать в доходах 2022 г. прощенную в этом же периоде иностранными лицами кредиторскую задолженность по выданным займам (кредитам), а также по долгам перед этими лицами, которые они получили по договору уступки права требования (п. 9, 10 ст. 2, п. 4 ст. 5 Законопроекта).

Расширен интервал предельных значений процентов по долговым обязательствам

Напомним, в большинстве случаев проценты по долговым обязательствам любого вида признаются в доходах (расходах) исходя из фактической процентной ставки. Однако проценты по долговым обязательствам, возникшим в результате контролируемых сделок, нормируются (пп. 1.1-1.3 ст. 269 НК РФ). По таким обязательствам налогоплательщик вправе признать доходом (расходом) процент, исчисленный по фактической ставке, если она более минимального (менее максимального) значения интервала предельных значений процентных ставок (иначе необходимо применять трудоемкие методы определения рыночной цены, приведенные в гл. 14.3 НК РФ). Соответствующие интервалы значений (в зависимости от валюты долгового обязательства) и особенности их применения установлены в п. 1.2, 1.3 ст. 269 НК РФ.

Комментируемый Законопроект продлил действие расширенных интервалов предельных значений процентных ставок на 2022 и 2023 гг., которые ранее действовали в 2020 и 2021 гг. При этом в отношении контролируемых сделок, обязательства по которым оформлены в рублях (кроме контролируемых сделок, указанных в п. 2 ст. 105.14 НК РФ), минимальное значение интервала уменьшилось с 75 до 0 % (п. 11 ст. 2, п. 4 ст. 5 Законопроекта). Таким образом, в отношении большего количества контролируемых сделок не нужно будет применять в этих налоговых периодах методы определения рыночной цены.

По контролируемой задолженности, возникшей до 1 марта 2022 г., зафиксирован максимальный курс иностранной валюты

Предельная величина процентов в отношении такой контролируемой задолженности в период с 1 января 2022 г. по 31 декабря 2023 г. определяется с учетом следующих правил (ст. 4 Законопроекта):

величина контролируемой задолженности, выраженная в иностранной валюте, определяется по курсу ЦБ РФ на последнее число отчетного (налогового) периода. Указанный курс не должен превышать курс соответствующей валюты, установленный ЦБ РФ по состоянию на 1 февраля 2022 г.;

величина собственного капитала на последнее число отчетного (налогового) периода определяется без учета соответствующих положительных (отрицательных) курсовых разниц, возникших вследствие переоценки требований (обязательств), выраженных в иностранной валюте, в связи с изменением официальных курсов иностранных валют к рублю РФ после 1 февраля 2022 г.

Переоценка непогашенных валютных требований (обязательств) временно не учитывается в доходах (расходах)

Напомним, положительные (отрицательные) курсовые разницы по валютным требованиям и обязательствам признаются в доходах (расходах) не только на дату прекращения (исполнения) требований (обязательств), но и на последнее число текущего месяца при переоценке еще непогашенных (действующих) валютных требований и обязательств. Это следует из пп. 7 п. 4, п. 8 ст. 271, пп. 6 п. 7, п. 10 ст. 272 НК РФ.

Комментируемый Законопроект делает из этого правила исключение. Курсовую разницу нужно будет учитывать в доходах (расходах) только на дату прекращения (исполнения) требований (обязательств), выраженных в иностранной валюте, в т. ч. требований по договору банковского вклада (депозита) (за исключением авансов):

по доходам в виде положительной курсовой разницы, возникшей в 2022-2024 гг. при дооценке (уценке) указанных требований (обязательств);

по расходам в виде отрицательной курсовой разницы, возникшей в 2023 и 2024 гг. при уценке (дооценке) указанных требований (обязательств).

См. п. 12, 13 ст. 2, п. 4 ст. 5 Законопроекта.

Для IT-компаний ставка налога на прибыль в 2022-2024 гг. составит 0 %

В настоящий момент многие IT-компании (разработчики компьютерных программ и др.) применяют ставку по налогу на прибыль в размере 3 %. Рассчитанную сумму нужно заплатить только в федеральный бюджет (п. 1.15 ст. 284 НК РФ).

Эту налоговую ставку решено обнулить на период 2022-2024 гг. (п. 14 ст. 2, п. 4 ст. 5 Законопроекта). Следовательно, указанным IT-компаниям не придется платить налог на прибыль за эти периоды.

Напомним, что указанная ставка применяется при соблюдении следующих условий:

IT-компания аккредитована Минцифры России в порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ от 18.06.2021 № 929;

среднесписочная численность работников организации за отчетный (налоговый) период составляет не менее 7 человек;

доля доходов от передачи прав на разработанные (адаптированные, модифицированные) компьютерные программы и базы данных, их обновления, а также от оказания услуг (выполнения работ) по установке, тестированию и сопровождению этого ПО по итогам отчетного (налогового) периода составляет не менее 90 % в сумме всех доходов организации за указанный период.

В течение 2022 г. можно перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей по фактической прибыли

По общему правилу плательщик налога на прибыль, уплачивающий квартальные авансовые платежи (с ежемесячными платежами внутри квартала или без таковых), имеет право перейти на исчисление ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли только со следующего года. Для этого нужно уведомить налоговую инспекцию (в свободной форме) не позднее 31 декабря текущего года (абз. 7, 8 п. 2 ст. 286 НК РФ).

Законопроект вносит временное исключение в это правило (п. 15 ст. 2, п. 4 ст. 5 Законопроекта).

Так, налогоплательщики, которые уплачивают в 2022 г. квартальные авансовые платежи с ежемесячными платежами внутри квартала, вправе перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли уже в течение этого года. Новый порядок исчисления и уплаты авансовых платежей нужно зафиксировать в учетной политике, внеся в нее необходимые изменения.

Перейти на уплату ежемесячных авансов по фактической прибыли можно с отчетного периода три месяца, четыре месяца и так далее до окончания календарного года. Об этом нужно обязательно уведомить свою налоговую инспекцию. Полагаем, в данном случае можно будет воспользоваться рекомендуемыми формой уведомления и форматом его представления в электронной форме, которые приведены в письме ФНС России от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@. Возможно, ФНС России утвердит новые форму и формат.

Те, кто планирует переход с отчетного периода январь-март 2022 г., уведомляют ИФНС не позднее 15.04.2022. Впоследствии уведомлять придется не позднее 20-го числа последнего месяца отчетного периода, с которого организация переходит на уплату ежемесячных авансов по фактической прибыли. Например, перейти на такой порядок с отчетного периода пять месяцев (январь-май 2022 г.) можно, если уведомить ИФНС не позднее 20.06.2020.

Как и прежде, сумму каждого авансового платежа по фактической прибыли, который нужно уплатить в бюджет, необходимо определять с учетом уже ранее начисленных в 2022 г. авансов (квартальных и ежемесячных).

Отказаться от исчисления и уплаты ежемесячных авансов по фактической прибыли и перейти на уплату квартальных авансовых платежей (с ежемесячными платежами внутри квартала или без таковых) можно не ранее окончания 2022 г. (абз. 8 п. 2 ст. 286 НК РФ).