Нестандартные способы отозвать заявление на увольнение

Опираясь на письма и судебные решения, расскажем о том, как работник может отозвать заявление на увольнение.

Что говорится в ТК

В соответствии с частью 1 статьи 80 Трудового кодекса работник может в любой момент расторгнуть рабочий контракт с компанией. О прекращении работы специалист должен уведомить работодателя за две недели, написав соответствующее заявление.

Обратите внимание, в некоторых случаях трудовым законодательством может быть установлен другой срок.

Заявление об увольнении может быть подано только в письменной виде. При этом до момента увольнения специалист может отозвать свое заявление и продолжить трудиться, как прежде. В недавнем письме Минтруда от 26 ноября 2021 года № 14-2/ООГ-11301 ведомство обратило внимание, что сотрудник может аннулировать свое заявление об увольнении, не только передав лично заявление об отзыве, но и направив его по почте:

«Кодекс не содержит препятствий для подачи отзыва заявления об увольнении, в том числе путем направления его по почте», — уточнили в министерстве.

В целом отзыв заявления можно назвать наиболее спорной процедурой. Дело в том, что работник может отозвать документ почти любым удобным ему способом, через мессенджер или по электронной почте. И если работодатель все равно уволит специалиста, то есть шансы признать расторжение трудового договора незаконным через суд и быть восстановленным.

Отзыв заявления об увольнении через e-mail

В качестве примера такого спора можно рассмотреть дело № 33-22466/2019, определение по которому вынес Московский городской суд 22 мая 2019 года. Как следует из материалов дела, компания предложила сотруднику перевод на другую должность. Предложение он не принял. Тогда работника, судя по всему, попросили уволиться по собственному желанию. Сотрудник сообщил, что, написав заявление фактически под давлением, он принял решение отозвать документ. Но соответствующую бумагу у него не приняли.

Буквально за 30 минут до окончания последнего рабочего дня работник отправил документ по электронной почте. Ответ он получил через несколько дней, работодатель сообщал, что заявление об отзыве не было принято, а также о том, что трудовая книжка отправлена ему по почте.

Арбитры отметили, что нижестоящие суды пришли к правильному выводу о том, что истец правомерно отозвал свое заявление. При этом направление такого документа по электронной почте арбитрами оценено как уведомление надлежащим образом:

«Доводы ответчика о том, что поступившее от истца заявление об отзыве заявления об увольнении по собственному желанию не содержало его подписи, поступило в электронной форме, судом отклонены, поскольку факт поступления от истца заявления об отзыве заявления об увольнении подтверждается материалами дела», — уточнили арбитры.

Таким образом, работодатель нарушил требования статьи 80 ТК, не приняв во внимание поступившее от работника заявление с намерением отозвать ранее поданный документ об увольнении.

Уточним, что в случаях, если компания получает отзыв заявления об увольнении не лично от сотрудника, работодатель может уточнить у специалиста, действительно ли он передумал увольняться.

В данном споре суд принял во внимание, что организация, получив от специалиста отзыв заявления на увольнение по электронной почте, не связалась с сотрудниками и не уточнила, действительно ли он отзывает ранее поданное заявление. Отметим, что есть и другие подобные судебные решения.

Отзыв заявления об увольнении через мессенджер

Работники отзывают заявления об увольнении не только через электронную почту, но и через мессенджеры. Некоторые судьи признают такую процедуру законной, другие же арбитры настаивают, что такой порядок не предусмотрен.

Так, например, в Определении Свердловского облсуда от 21 мая 2020 года по делу № 33-6953/2020 арбитры признали допустимым отзыв заявления об увольнении через чат. Но есть и другие решения.

В Определении СК по гражданским делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции от 9 апреля 2020 года по делу № 8Г-1610/2020[88-2714/2020] арбитры заняли сторону компании и не признали сообщение в мессенджер достаточным основанием для признания заявления об увольнении отозванным.

Так же, как и в предыдущем споре, накануне дня увольнения специалист связался с сотрудником кадровой службы через мессенджер и сообщил о решении остаться в компании. Однако в ответ он получил сообщение, из которого следовало, что заявление отозвать нельзя, так как компания уже пригласила на должность работника другого специалиста. Трудовой договор был расторгнут, а бывший работник обратился в суд.

Бывший работодатель претензии работника не принял, компания указывала, что переписка в мессенджере носит личный характер и не является официальной. При этом представители организации обратили внимание, что все документы работник получил в срок, а также расписался в бумагах, сопровождающих процедуру увольнения. По мнению компании, тем самым он согласился с порядком увольнения.

Рассматривая спор, суды разных инстанций приходили к отличным друг от друга выводам. Однако в итоге бывший работник проиграл спор. Арбитры указали, что заявление об отзыве должно быть оформлено официально. Простого сообщения работодателю через чат недостаточно.

Кроме прочего, судьи согласились с аргументом работодателя в части подписания итоговых документов при увольнении: раз сотрудник поставил свой автограф в кадровых документах, значит, он не возражал против увольнения.

Отзыв заявления об увольнении позже срока увольнения

В заключение рассмотрим еще один спор, в котором работник попытался признать увольнение незаконным. Так же, как и в уже рассмотренных в статье ситуациях, сотрудник попытался отозвать собственное заявление. Правда, в этом споре отозвать документ работник пытался уже за пределами официального увольнения.

Дело развивалось таким образом: специалист передал работодателю заявление об увольнении. Из бумаги следовало, что работать еще две недели специалист не готов, поэтому он попросил компанию расторгнуть с ним трудовой договор в день передачи заявления. Организация приняла заявление.

При этом получить трудовую книжку в день увольнения специалист не смог, документ он забрал спустя 10 дней и тут же направил заявление об отзыве сообщения об увольнении.

Компания документ отклонила. Бывший работник подал исковое заявление в суд. Спор сотрудник проиграл. Судьи сообщили, что заявление об увольнении специалист подал самостоятельно. Аргумент, в соответствии с которым работник был вынужден под давлением компании попросить его уволить, судьи не приняли. Кроме этого, отозвать заявление уже после завершения процедуры нельзя, уточнили судьи Верховного суда Республики Саха (Якутия) в Апелляционном определении от 15 октября 2018 года по делу № 33-3619/2018.

В недавнем письме Минтруда от 26 ноября 2021 года № 14-2/ООГ-11301 ведомство обратило внимание, что сотрудник может аннулировать свое намерение об увольнении не только передав лично заявление об отзыве, но и направив его по почте.