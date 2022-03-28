Как налоговики будут проводить проверки ККТ и учёта выручки с 5 марта

Чем руководствуются налоговики

С 5 марта 2022 года — это положение о федеральном государственном контроле (надзоре) за соблюдением законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники. Оно также охватывает полноту учета выручки в организациях и у ИП. Оно принято в рамках Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в России».

Согласно этому регламенту должностное лицо налогового органа наделено полномочиями контроля (надзора), а также на проведение профилактических мероприятий.

Кого могут проверять

Контролируемые лица по постановлению № 272 — это организации и ИП, осуществляющие расчеты в России. При этом проверки не затронут:

организации и ИП, которые при расчетах по закону могут не применять ККТ;

операторов фискальных данных;

экспертные организации;

изготовителей касс.

Где налоговики берут информацию

Учет налоговиками деятельности применяющих ККТ происходит в электронном виде на основании:

сведений ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

сведений автоматизированной информационной системы налоговых органов;

анализа информации, получаемой в рамках межведомственного взаимодействия;

анализа общедоступной информации.

По общему правилу самим пользователям касс никаких сведений и документов о себе подавать в налоговую для целей контроля и надзора не нужно.

Какие могут быть профилактические мероприятия

Поскольку закон № 248-ФЗ отдаёт приоритет профилактике нарушений, сначала разберём, какие могут проводить виды профилактических мероприятий налоговики. Это:

информирование;

обобщение правоприменительной практики;

объявление предостережения;

консультирование;

профилактический визит.

Далее несколько слов о каждом виде в контексте кассовых проверок.

Информирование

Порядок установлен ст. 46 закона № 248-ФЗ. Информирование происходит путём размещения соответствующих сведений:

на официальном сайте ФНС;

в СМИ;

через кабинет контрольно-кассовой техники.

Обобщение правоприменительной практики

Происходит по правилам ст. 47 закона № 248-ФЗ. Итогом выступает доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики проверок ККТ.

Он должен быть готов и публично обсуждаться на сайте ФНС ежегодно — не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

Доклад утверждается приказом (распоряжением) руководителя налогового органа не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом. Он должен быть размещён на официальном сайте налоговой в течение трёх рабочих дней со дня утверждения.

Объявление предостережения

Порядок установлен ст. 49 и 21 закона № 248-ФЗ. Налоговая объявляет предостережение и предлагает принять меры по соблюдению обязательных требований в следующих случаях:

есть сведения о готовящихся кассовых нарушениях или их признаках;

нет подтверждения, что нарушение закона причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу этого.

После получения предостережения можно подать в ИФНС возражение на него. Срок — не позднее 15 календарных дней со дня получения. Способы подачи:

в электронном виде через кабинет контрольно-кассовой техники;

при отсутствии доступа к кабинету ККТ — можно на бумаге или в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи.

Возражение должно содержать:

основания и доводы;

документы (их копии), подтверждающие несогласие с предостережением.

ИФНС рассматривает возражение и не позднее 10 рабочих дней со дня его получения, принимает решение — об отсутствии необходимости принятия мер по обеспечению соблюдения обязательных требований, в отношении которых было направлено предостережение или о необходимости их принятия.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, подавшему возражение направляют мотивированный ответ о результатах рассмотрения (тем же способом, которым направлено возражение).

Консультирование

Порядок установлен ст. 50 закона № 248-ФЗ. Способы консультирования:

по телефону;

на личном приеме;

в ходе профилактического/контрольного (надзорного) мероприятия.

Консультирование по телефону происходит в следующем порядке:

Перед началом пользователя ККТ оповещают о записи консультирования. Он задает необходимые вопросы налоговику. Должностное лицо дает разъяснения по заданным вопросам. Если вопрос не в компетенции ИФНС, дают разъяснения по обращению в соответствующие органы власти.

Личный прием проводит руководитель налогового органа или его замы в следующем порядке:

Информацию о месте, днях и часах приёма размещают на официальном сайте ФНС. Контролируемое лицо записывается любым доступным способом на прием. В назначенную дату контролируемое лицо или его представитель приходит и предъявляет документы, удостоверяющие его личность, или документ на полномочия представителя. Личный прием идёт в порядке очередности. Пользователь ККТ задает необходимые вопросы налоговику. Должностное лицо дает разъяснения по заданным вопросам. Если вопрос не в компетенции ИФНС, дают разъяснения по обращению в соответствующие органы власти.

Заметьте, налоговики могут отказать в дальнейшем консультировании, если ранее пользователю ККТ был дан ответ по существу поставленных вопросов.

Время консультирования по телефону или на личном приеме одного лица не может превышать 15 минут. По итогам консультирования информацию в письменной форме контролируемым лицам и их представителям не предоставляют.

Консультирование, в том числе письменное, возможно по вопросам, касающимся порядка государственного контроля и надзора. В том числе:

профилактики рисков нарушений;

соблюдения обязательных требований;

порядка контроля (надзора);

порядка обжалования решений, действий (бездействия) налоговиков;

иных вопросов, касающихся о контроля (надзора) за применением ККТ.

Консультирование налоговиками происходит бесплатно.

А вот консультирование по однотипным обращениям происходит путём размещения на официальном сайте налогового органа разъяснения по изложенным в обращениях вопросам — в случае поступления более 10 таких обращений. Оно должно быть подписано уполномоченным должностным лицом.

Профилактические визиты

Порядок установлен ст. 52 Закона № 248-ФЗ. В ходе профилактического визита информируют:

об обязательных требованиях по применению ККТ;

видах, содержании и интенсивности проводимых контрольных (надзорных) мероприятий.

Обязательный профилактический визит проводят, когда лицо начинает пользоваться онлайн-кассой, в форме профилактической беседы по месту деятельности либо по видео-конференц-связи. Порядок такой:

Принятие решение о проведении обязательного профилактического визита в соответствующей форме с определением даты, времени и кто будет проводить. Уведомление пользователя ККТ любым доступным способом, позволяющим проконтролировать получение уведомления, в т. ч. путем вручения в момент регистрации (перерегистрации) ККТ. Срок — не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения. Обязательный профилактический визит проводится в рабочее время в часы по уведомлению и не может превышать 8 часов. Можно отказаться от профилактического визита, уведомив об этом налоговиков не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения.

Если в ходе профилактического визита установлена угроза нарушения закона о ККТ или его факт, информацию об этом незамедлительно направляют в ИФНС для принятия решения о проведении уже контрольных (надзорных) мероприятий.

Виды контрольных мероприятий по кассам

Сразу скажем, что плановые контрольные (надзорные) мероприятия по ККТ налоговики не проводят. Возможны следующие контрольные (надзорные) мероприятия:

контрольная закупка;

документарная проверка;

наблюдение за соблюдением обязательных требований;

выездное обследование;

выездная проверка.

Далее также рассмотрим каждый из этих видов кассового контроля.

Ключевой показатель контроля (надзора) — соотношение количества ККТ, применяемой с соблюдением требований закона, и общего количества зарегистрированных касс на конец отчетного периода (календарный год).

Целевое значение этого показателя ФНС определяет исходя из его ежегодного роста на 5%.

Нужно ли отдельное решение?

Только наблюдение и выездное обследование этого не требуют. Но нужно задание от ИФНС.

Присутствие на проверке

Присутствие контролируемого лица либо его представителя обязательно, если этого требует закон № 248-ФЗ. Исключение составляют контрольные мероприятия и действия, не требующие взаимодействия с проверяемым. Это, в частности, наблюдение, выездное обследование.

В следующих случаях ИП вправе просить о невозможности присутствия на контрольном (надзорном) мероприятии:

смерть близкого родственника — родителей, супруга/супруги, ребенка, родного брата/сестры, дедушки/бабушки или близкого родственника супруга/супруги;

болезнь или необходимость присмотра за больным супругом/супругой, ребенком, родителями;

пребывание под следствием или судом;

административное или уголовное наказание, которое делает явку невозможной.

Контрольная закупка

В её ходе возможны следующие контрольные (надзорные) действия:

осмотр;

эксперимент.

Контрольную закупку проводят без предварительного уведомления.

Закупку (кроме дистанционной) проводят одним из вариантов:

в присутствии 2 свидетелей или 2 налоговиков; с применением видеозаписи.

В случае выявления нарушений ИФНС вправе принять решение о необходимости формирования и печати проверяемым фискального документа — отчета о текущем состоянии расчетов.

Документарная проверка

В ходе документарных проверок возможны следующие действия:

получение письменных объяснений;

истребование документов;

экспертиза.

Срок проведения не может превышать 10 рабочих дней. В него не входят периоды:

с момента направления требования представить необходимые документы до момента их представления;

с момента направления налоговиками информации о выявлении ошибок и/или противоречий в представленных документах либо о несоответствии сведений в них сведениям ИФНС и требования представить необходимые письменные пояснения в письменной форме до момента их представления.

Наблюдение

Это сбор и анализ налоговиками данных из различных источников о применении лицом ККТ и полноте учёта выручки. В том числе, из интернета и средств фиксации правонарушений (фото- и киносъемка, видеозаписи).

Если в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований налоговики выявили факты нарушений или их угрозы, готовящихся нарушений или их признаках, ИФНС может принять следующие решения:

провести внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие;

объявить предостережение;

выдать предписание об устранении выявленных нарушений.

Выездное обследование

В ходе выездного обследования происходит осмотр налоговиками общедоступных производственных объектов, открытых для посещения любыми лицами. Причём без предварительного уведомления проверяемого.

Если в рамках выездного обследования выявлены признаки нарушений, проверяющие могут незамедлительно провести контрольную закупку.

С момента начала такой контрольной закупки и до ее завершения налоговики могут не получить фискальные данные, включая фискальный документ. То есть они не могут дать обоснованную оценку соблюдения закона. Тогда акт контрольного (надзорного) мероприятия составляют не сразу, а направляют в течение 1 рабочего дня с момента завершения закупки.

Выездная проверка

В ходе выездной проверки касс налоговики могут совершать следующие действия:

осмотр;

опрос;

получение письменных объяснений;

истребование документов;

экспертиза;

эксперимент.

Срок проведения выездной проверки — в пределах 10 рабочих дней.

Также установлено ограничение, что в отношении одного представителя малого бизнеса общий срок взаимодействия в ходе выездной проверки такой:

50 часов — для малого предприятия;

— для малого предприятия; 15 часов — для микропредприятия.

Если организация функционирует в нескольких регионах, срок выездной проверки устанавливают отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному подразделению или производственному объекту. Но в пределах указанных выше сроков.

Если есть нарушения

В случае выявления нарушений при применении ККТ и учёте выручки, налоговики обязаны (ч. 2 ст. 90 Закона № 248-ФЗ):

выдать после оформления акта контрольного (надзорного) мероприятия предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков и/или о проведении мероприятий по предотвращению вреда (ущерба);

незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда (ущерба) или его прекращению вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном отзыве опасной продукции (товаров), запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов и о доведении до сведения граждан, организаций информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) и способах ее предотвращения;

при выявлении признаков преступления или административного правонарушения направить соответствующую информацию по инстанции или при наличии полномочий принять меры по привлечению виновных к ответственности;

принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного вреда (ущерба), а при неисполнении предписания в установленные сроки — обеспечить его исполнение вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требований, проведении иных мероприятий для профилактики.

Эксперимент

Налоговики могут его проводить в ходе контрольной закупки и выездной проверки. Эксперимент проводит налоговик по месту нахождения/деятельности проверяемого лица (его филиалов, представительств, обособок) в следующем порядке:

Перед началом эксперимента налоговики вырабатывают основные направления проведения мероприятия для выявления возможных нарушений. В случае использования при эксперименте тест-предметов и/или тест-субъектов — их фиксируют на фото и/или видео. Создают ситуацию, позволяющую оценить соблюдение обязательных требований к применению ККТ, учёту выручки. Проводят эксперимент. В случае необходимости для участия в эксперименте могут призвать соответствующего специалиста.

Фиксация доказательств

Для фиксации доказательств нарушений налоговики и привлекаемые ими лица могут использовать фотосъемку, аудио- и видеозапись. Уточнено, что фотосъемку при необходимости используют и при осмотре.

Вид фиксации доказательств Случаи использования Видеозапись Проведение осмотра Невозможно однозначно идентифицировать нарушения при фотосъемке Проведение опроса — при наличии письменного согласия контролируемого лица на видеозапись Отказ проверяемого или его уполномоченного представителя от дачи письменного объяснения и при его согласии давать устные объяснения с применением видеозаписи Аудиозапись Проведение опроса — при наличии письменного согласия Отказ проверяемого от дачи письменного объяснения и при его согласии давать устные объяснения с применением аудиозаписи

Аудио- и видеозапись устных пояснений проводят при условии предварительного уведомления об этом и наличии письменного согласия. В таком согласии должна быть сделана отметка о наименовании и серийном номере записывающей аппаратуры и носителя.

Аналогично фиксируют устные объяснения иных лиц, которым могут быть известны какие-либо сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению в ходе контрольного (надзорного) мероприятия.

Фото-, аудио- и видеозапись налоговики должны делать по следующим правилам:

для фиксации хода и результатов контрольного (надзорного) мероприятия — ориентирующая в пространстве, обзорная, узловая и детальная фотосъемка и видеозапись;

фото-, аудио-, видеофиксацию проводит должностное лицо налогового органа на фотоаппарат, диктофон, видеокамеру, а также мобильные устройства (телефоны, смартфоны, планшеты);

оборудование должно иметь техническую возможность отображения на фото и видео текущей даты и времени, а также сохранения данных о месте съемки (координат);

При проведении фото- и видеофиксации налоговики должны соблюдать следующие требования:

применять приемы фиксации, при которых исключена возможность искажения свойств объекта контроля (надзора);

обеспечивать условия фиксации, при которых полученные фотоснимки, видеозапись максимально точно и полно отображают свойства ККТ;

фото-, аудио- и видеоматериалы — это приложения к акту.

Акт проверки

По окончании проведения контрольного (надзорного) мероприятия, предусматривающего взаимодействие с контролируемым лицом, налоговики составляют акт на месте в день окончания мероприятия.

Если выявлено нарушение применения ККТ/учёта выручки, в акте указывают:

какое именно обязательное требование нарушено;

каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установлено.

Порядок ознакомления с актом установлен ст. 88 закона № 248-ФЗ. В случае выявления нарушений после оформления акта налоговики выдают предписание об их устранении с указанием сроков на это.

Обжалование

На что жалоба Кто рассматривает На решение территориального органа ФНС, действия (бездействие) должностных лиц налогового органа Руководитель (его зам) территориального органа ФНС либо вышестоящий орган — УФНС (в порядке подчиненности) На действия (бездействие) руководителя (его зама) территориального органа ФНС Вышестоящий орган ФНС (в порядке подчиненности) На решение ФНС, действия (бездействие) должностных лиц контрольного (надзорного) органа Руководитель ФНС

Срок рассмотрения жалобы — 20 рабочих дней со дня ее регистрации.