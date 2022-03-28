Цитата дня. Про прорыв

Вот что сказала глава Ростуризма Зорина Догузова:
«Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для поддержки развития туристической отрасли за последние десятилетия».
Сейчас, по данным Ассоциации туроператоров (АТОР), нулевая ставка НДС для гостиниц действует в Израиле, ОАЭ, Сингапуре и ряде других стран.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.