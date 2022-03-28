Нулевой НДС в туристической сфере. Это и другие изменения по НДС

26 марта подписан Федеральный закон № 67-ФЗ, который внес в НК РФ изменения, направленные на реализацию антикризисных мер поддержки налогоплательщиков.

Нулевой НДС в туристической сфере

Перечень операций, при совершении которых НДС рассчитывается по ставке 0 процентов, установлен п. 1 ст. 164 НК РФ. В этот перечень добавили следующие услуги:

предоставление в аренду или пользование на ином праве объектов туристской индустрии, введенных в эксплуатацию (в т. ч. после реконструкции) после 01.01.2022 и включенных в реестр объектов туристской индустрии. Порядок ведения реестра объектов туристской индустрии утверждается Правительством РФ;

Другими словами, речь идет о передаче в аренду (пользование) целиком новых объектов туристской индустрии, а также реконструированных.

Обратите внимание! Под реконструкцией объектов капитального строительства понимается (п. 14 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ):

изменение параметров объекта капитального строительства или его частей (высоты, количества этажей, площади, объема), в том числе надстройка, перестройка, расширение объекта;

замена и (или) восстановление несущих строительных конструкций объекта, за исключением замены отдельных элементов таких конструкций на аналогичные или на те элементы, которые улучшают их показатели, а также восстановление таких элементов;

При оказании таких услуг применять нулевую ставку можно в течение 20 последовательных налоговых периодов, следующих за периодом, в котором соответствующий объект туристской индустрии был введен в эксплуатацию. Напомним, налоговым периодом по НДС признается квартал (ст. 163 НК РФ).

Для подтверждения нулевой ставки в ИФНС вместе с декларацией подается документ (его копия), подтверждающий ввод объекта туристской индустрии в эксплуатацию, и договор (его копия) на оказание услуг по предоставлению в аренду или пользование на ином праве объекта туристской индустрии.

по предоставлению мест для временного проживания в гостиницах и иных средствах размещения;

При этом иные средства размещения – это имущественный комплекс, включающий в себя здание или часть здания, помещения, оборудование (и иное имущество) и используемый для временного размещения и обеспечения временного проживания физических лиц (абз. 32 ст. 1 Федерального закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ). Например, это хостел, гостевой дом.

В этом случае ставку 0 процентов можно применять в течение 5 лет до 30.06.2027. Однако если места для временного проживания и размещения расположены в объектах туристской индустрии, введенных в эксплуатацию с 01.01.2022 и включенных в соответствующий реестр, то нулевая ставка действует в течение 20 налоговых периодов после периода, в котором объект введен в эксплуатацию.

Чтобы подтвердить право на применение ставки 0 процентов, в этом случае в инспекцию следует представить отчет о доходах от оказания услуг по предоставлению мест для временного проживания. Документ (его копию), подтверждающий ввод объекта туристской индустрии в эксплуатацию (в т. ч. после реконструкции), необходимо представить, если услуги по временному размещению оказываются в таких объектах.

Обратите внимание, моментом определения налоговой базы при реализации указанных услуг является последнее число каждого налогового периода. Соответствующие поправки внесены в ст. 167 НК РФ.

Нововведения применяются с 01.07.2022 (ч. 2 ст. 5 Федерального закона от 26.03.2022 № 67-ФЗ).

Заявительный порядок возмещения НДС

Напомним, заявительный порядок возмещения НДС предоставляет налогоплательщику право вернуть налог в ускоренном порядке, то есть до завершения камеральной проверки налоговой декларации (ст. 176.1 НК РФ).

Возместить налог в ускоренном порядке могут далеко не все налогоплательщики.

В 2022 и 2023 годах такое право предоставлено налогоплательщикам, которые на дату представления заявления о применении заявительного порядка не находятся в процессе реорганизации или ликвидации, банкротства.

Получается, что практически все налогоплательщики имеют право на получение вычета в более быстрые сроки. Но есть одно ограничение. Сумма НДС, возмещаемая в заявительном порядке, не должна превышать совокупную сумму налогов и страховых взносов (без учета сумм налогов, уплаченных на таможне и в качестве налогового агента), уплаченную налогоплательщиком за календарный год, предшествующий году, в котором подается заявление о применении заявительного порядка. При этом представлять банковскую гарантию или поручительство не нужно.

Если возмещаемая сумма превышает указанное ограничение, то для применения заявительного порядка в части такого превышения необходимо представить в ИФНС действующую банковскую гарантию или поручительство.

Если у налогового органа есть сведения, что налогоплательщик неверно исчислил НДС к уплате в бюджет (в т. ч. за предыдущие налоговые периоды), то по согласованию с вышестоящим налоговым органом ИФНС вправе принять решение об отказе в возмещении НДС в заявительном порядке. Принимается такое решение в течение 5 рабочих дней со дня подачи заявления о заявительном порядке возмещения (абз. 1 п. 8 ст. 176.1, п. 6 ст. 6.1 НК РФ).