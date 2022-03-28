Перенесен срок уплаты ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль за март 2022 года. Что это значит?

Постановление Правительства РФ от 25.03.2022 № 470, письмо ФНС России от 25.03.2022 № СД-4-3/3626@

Постановлением Правительства РФ от 25.03.2022 № 470 продлен на один месяц срок уплаты ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате не позднее 28 марта 2022 года. Таким образом, ежемесячный авансовый платеж со сроком исполнения 28 марта 2022 года должен быть уплачен не позднее 28 апреля 2022 года.

В письме от 25.03.2022 № СД-4-3/3626@ ФНС России разъяснила особенности уплаты перенесенного авансового платежа, а также порядок отражения этого платежа в декларации по налогу на прибыль за 1-й квартал 2022 года.

ФНС отметила следующее. Продление срока авансового платежа не меняет порядок заполнения декларации по налогу на прибыль за 1-й квартал 2022 года. Сумма перенесенного ежемесячного платежа должна включаться в показатели строк 210, 220 и 230 листа 02 декларации в обычном порядке (по этим строкам отражается сумма начисленных авансовых платежей по налогу на прибыль за 1-й квартал 2022 года).

Вместе с тем уплату перенесенного авансового платежа следует производить с учетом сумм, отраженных в декларации за 1-й квартал, поскольку обязанность уплаты налога (квартального платежа) по этой декларации наступает также 28 апреля.

Пример № 1. Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате по срокам 28 января, 28 февраля и 28 марта, – 300 руб. (100 руб. по каждому сроку).

Налог на прибыль за 1-й квартал исчислен в сумме 180 руб.

Сумма налога "к уменьшению" по итогам 1-го квартала составляет 120 руб. (180 руб. – 300 руб.).

Так как сумма налога "к уменьшению" превышает сумму перенесенного платежа (100 руб.), организация вправе не уплачивать платеж, перенесенный на 28 апреля.

Пример № 2. Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате по срокам 28 января, 28 февраля и 28 марта, – 300 руб. (100 руб. по каждому сроку).

Налог на прибыль за 1-й квартал исчислен в сумме 250 руб.

Сумма налога "к уменьшению" по итогам 1-го квартала составляет 50 руб. (250 руб. – 300 руб.).

На срок "не позднее 28 апреля" у организации приходится два платежа – один платеж (перенесенный) в сумме 100 руб. подлежит уплате, другой платеж в сумме 50 руб. (отраженный в декларации за 1-й квартал "к уменьшению") подлежит возврату. С учетом этого по сроку 28 апреля организация вправе уплатить только 50 руб. (100 руб. – 50 руб.).

Пример № 3. Сумма ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате по срокам 28 января, 28 февраля и 28 марта, – 300 руб. (100 руб. по каждому сроку).

Налог на прибыль за 1-й квартал исчислен в сумме 350 руб. Сумма налога к доплате по итогам 1-го квартала составляет 50 руб. (350 руб. – 300 руб.).

На срок "не позднее 28 апреля" у организации приходится к уплате два платежа – перенесенный авансовый платеж в сумме 100 руб. и налог к доплате по декларации в сумме 50 руб. Таким образом, по сроку 28 апреля организация должна уплатить 150 руб. (100 руб. + 50 руб.).

В письме ФНС России отметила также следующее. Наряду с названными платежами (перенесенным и налогом по итогам 1-го квартала 2022 года) по сроку "не позднее 28 апреля" организация, уплачивающая ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль, обязана уплатить ежемесячный авансовый платеж за апрель (относящийся ко 2-му кварталу). Этот платеж подлежит уплате в названный срок в общеустановленном порядке.