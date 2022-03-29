Банки

Цитата дня. Про единственное

Власти рассказали, что никаких запретов на прием платежей из-за рубежа в России нет.

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Вот что по этому поводу заявил министр экономического развития Максим Решетников:

«Никаких запретов по этому вопросу нет. Деньги можно либо посредством платёжных систем получить, либо счёт можно открыть в банке. Единственное, банк должен быть неподсанкционный».

Правда, говорил министр про трудовые отношения с зарубежными работодателями или отношениях фриланса. Так что в вопросе с платежами от контрагентов больше ясности не стало.

Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».

На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.

Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.

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