Цитата дня. Про единственное

Вот что по этому поводу заявил министр экономического развития Максим Решетников:
«Никаких запретов по этому вопросу нет. Деньги можно либо посредством платёжных систем получить, либо счёт можно открыть в банке. Единственное, банк должен быть неподсанкционный».
Правда, говорил министр про трудовые отношения с зарубежными работодателями или отношениях фриланса. Так что в вопросе с платежами от контрагентов больше ясности не стало.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.