Как применять обеспечительные меры, когда не дадут вычет по НДС и какие особенности у иностранных поставщиков. Обзор судебной практики по налогам

Общие случаи по НК

Тезис: если на одном счету налогоплательщика достаточно средств, нельзя отменять решение о приостановке операций по другим счетам на основании п. 10 ст. 101 НК РФ

Ситуация

Налоговая решила на основании п. 10 ст. 101 НК РФ по итогам налоговой проверки принять обеспечительные меры. То есть приостановить операции по счетам в банке на сумму 8 447 900,80 рублей.

Бизнес обжаловал это решение, а также потребовал признать незаконным бездействие налоговиков, которые не захотели снять блокировку со счетов в банке.

В качестве одного из доводов он указал на следующее: по итогам решения налоговиков операции приостановили по трем счетам на сумму 8 447 900,80 рублей по каждому счету. Общая сумма приостановления операций по счетам в банке — 25 343 702,40 рублей. То есть она несоизмерима с имущественными требованиями налоговиков.

Суды не согласились с бизнесом.

Дело в том, что в отношении приостановления операций по счетам в банке, принятых на основании п.10 ст. 101 НК РФ для исполнения решения по налоговой проверке, работают особые правила, предусмотренные п.10 ст.101 НК РФ. Эти правила не распространяются на схожую обеспечительную меру на основании ст. 76 НК РФ для исполнения решения о взыскании налога, пеней, штрафа (п.30 постановления Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 57).

Наличие на одном из счетов достаточных средств для исполнения решения по результатам налоговой проверки не может быть основанием для отмены обеспечительных мер и освобождения других счетов налогоплательщика от ограничений. Этого не предусматривает НК.

Из положений п. 10 ст. 101 НК РФ и ст. 76 НК РФ следует, что применение спорной обеспечительной меры не предполагает фактическое взыскание со счетов налогоплательщика денежных средств. Но при этом оно нужно, чтобы предотвратить затруднительность либо невозможность исполнения решения налоговиков.

Поэтому вынесение налоговиками одновременно нескольких решений о приостановлении операций по всем известным счетам налогоплательщика с указанием в каждом решении подлежащей обеспечению суммы не противоречит положениям п. 10 ст. 101 НК РФ.

Не противоречит оно НК и тогда, когда общая сумма денежных средств, в отношении которой приняты решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика в банках, превышает сумму доначисленных налогов, пени и штрафов, подлежащую обеспечению в соответствии с положениями п. 10 ст. 101 НК РФ.

Аналогичная правовая позиция изложена в Определении судьи ВС РФ от 30.08.2018 по делу № А75-14080/2017.

Документ: постановление 17 ААС от 09.02.2022 по делу № А71-6343/2021 ООО «Байконур»

Тезис: если адреса обособленного подразделения нет в Федеральном адресном информационном ресурсе, бизнес все равно может быть поставлен на налоговый учет

Ситуация

Бизнес отправил налоговикам сообщение о создании обособленных подразделений и об изменении сведений о них. Налоговики в ответ не поставили на учет налогоплательщика по месту нахождения вновь созданных обособленных подразделений. Основание, по мнению налоговиков — отсутствие адреса местонахождения обособленных подразделений в Федеральном адресном информационном ресурсе (ФИАС).

Суд признал незаконным действия налоговиков.

Суда сказал, что отсутствие адреса обособленного подразделения в Федеральном адресном информационном ресурсе не является препятствием для осуществления государственным органом возложенных на него функций, в том числе постановки налогоплательщика на налоговый учет.

Предлагая налогоплательщику обратиться в соответствующие органы для присвоения адреса объектам адресации, налоговая фактически перекладывает на налогоплательщика вмененную ей законодательством обязанность. При этом Постановлением Правительства РФ № 384 от 29.04.2014 ФНС определена оператором федеральной информационной адресной системы.

Документ: решение АС г. Москвы от 16.02.2022 по делу № А40-180515/2021 АО «Оборонэнерго»

НДС

Тезис: иностранный поставщик, состоящий на налоговом учете в РФ на момент реализации, не может быть лишен права на вычет НДС с аванса, ранее уплаченного за него налоговым агентом

Ситуация

Между иностранной компанией и российским контрагентом в 2013 году заключили контракты на поставку оборудования и выполнение работ по его шеф-монтажу и пусконаладке на условиях полной предоплаты. Цена контракта не включала НДС, налог должен был быть уплачен российским покупателем как налоговым агентом при перечислении предоплаты.

В 2015 году покупатель перечислил предоплату поставщику и НДС в бюджет. После этого налогоплательщик встал на налоговый учет в РФ, выполнил необходимые для завершения контракта работы, отразил их в декларации по НДС и заявил к вычету НДС, ранее уплаченный покупателем как налоговым агентом при перечислении предоплаты.

Налоговики отказали в вычете. Причина — обязанность по исчислению и удержанию НДС с авансов, перечисленных продавцу-нерезиденту РФ, была выполнена российским покупателем (налоговым агентом) за счет собственных средств.

Сумма НДС, перечисляемая в бюджет налоговым агентом, рассчитана сверх контрактной стоимости, а не в том числе — следовательно, выплачивается не из вознаграждения иностранного поставщика.

Суд первой инстанции поддержал налоговиков, поэтому налогоплательщик обратился в апелляционный суд.

Аргумент был в том, что решение суда противоречит правовой позиции Конституционного Суда РФ в Определении от 21.05.2015 № 1034-О, которая была высказана в идентичной ситуации.

Начисление НДС сверх цены контрактов означало увеличение цены работ. Сумма НДС, уплаченная покупателем как налоговым агентом дополнительно к цене договора, считается удержанной из доходов иностранного поставщика и уплаченной за его счет.

Апелляционная инстанция согласилась с позицией налогоплательщика, отменив решение первой инстанции. В частности, апелляция указала, что иностранная компания, состоящая на налоговом учете в РФ на момент реализации результатов работ, не может быть лишена права на вычет НДС с аванса, уплаченного налоговым агентом за ее счет в российский бюджет.

Документ: постановление 17 ААС от 17.02.2022 по делу № А60-32686/2021 ЭБНЕР Индустриофенбау Гмб

Тезис: строительство объекта в целом для необлагаемой НДС деятельности не предоставляет права на вычет НДС по нему, даже если его частично предполагается использовать в облагаемой деятельности

Ситуация

Компания строила физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК). Использование его в дальнейшем предполагало освобождение от НДС на основании подп. 14.1 п. 2 ст. 149 НК РФ. Для этого компания заключила агентский договор с третьим лицом, которое затем арендовало у муниципалитета земельный участок для строительства ФОК. После этого компания перевела на себя права и обязанности по этому договору аренды.

Дальше компания заявила вычеты по НДС в связи со строительством объекта.

Налоговики посчитали, что сумма НДС включена в налоговые вычеты неправомерно, поскольку работы, отраженные в счетах-фактурах и актах выполненных работ, произведены на объекте незавершенного капитального строительства, который впоследствии будет использоваться в необлагаемой НДС деятельности.

Компания посчитала отказ неправомерным. Аргумент — пп.1 п.2 ст. 171 НК РФ, хотя п.6 ст. 171 НК РФ не содержит условия для вычета в виде осуществления облагаемой НДС деятельности. Кроме того, законодательство не содержит запрета на размещение в объектах ФОК помещений, предусмотренных для проведения культурно-массовой и иной деятельности, облагаемой НДС. А бизнес-план подтверждает возможность осуществления в ФОК деятельности, облагаемой НДС.

Суд не согласился с этими доводами и поддержал налоговиков.

Аргументы у суда следующие.

Согласно заключенному сторонами договору аренды, разрешенное использование земельного участка — под строительство физкультурно-оздоровительного комплекса. Предоставление налогоплательщику в аренду земельного участка в силу ст. 42 ЗК РФ и ст. 615 ГК РФ влечет обязанность использовать этот участок исключительно в тех обозначенных целях, для которых он предоставлен в аренду. Поэтому отклоняется его довод о том, что вид разрешенного использования арендованного земельного участка не определяет назначение строящегося объекта.

Возможное предоставление налогоплательщиком ФОК в аренду будет нарушать требования Федерального закона от 10.01.2016 № 16-ФЗ, согласно которому инвестиционный проект не может быть направлен на следующие цели: передача имущества в аренду, за исключением передачи имущества в аренду для осуществления и обеспечения производства продукции обрабатывающих производств.

Само по себе наличие зала-кафе на 50 посадочных мест в ФОК не свидетельствует о возможности использования в целом всего физкультурно-оздоровительного комплекса в облагаемой НДС деятельности. Данное кафе носит вспомогательный характер для обеспечения осуществления услуг, деятельность которых осуществляется в рамках кодов ОКВЭД 93.11 и 96.04.

Тот факт, что налогоплательщиком заключены три договора аренды нежилых помещений в здании ФОК (общая площадь которых менее 1 % от общей площади ФОК), не свидетельствует об использовании объекта в целом в облагаемой НДС деятельности.

Документ: постановление 13 ААС от 26.02.2022 по делу № А21-8779/2021 ООО «Автотор-Арена»