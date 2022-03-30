Цитата дня. Про собственную тяжесть

Ведомство подготовило поправки к Гражданскому кодексу, которыми пересматрвает подход к определению недвижимого имущества.
От критерия «прочной связи с землей» в Росреестре не отказываются: если объект «находится на земле исключительно под собственной тяжестью», он будет считаться движимым имуществом.
Заборы и дорожки будут считать не самостоятельной недвижимой вещью, а «улучшениями» участков или зданий.
Гость, внимание! Закрываем набор на курс по всем ФСБУ
В связи с окончанием сроков сдачи годового отчета набираем последнюю группу на комплексный курс повышения квалификации по всем новым ФСБУ: «Аренда», «Запасы», «ОС», «Капвложения» и «Документооборот».
На курсе узнаете, как новые стандарты влияют на налоги, научитесь избегать ошибок, поймете, что придется изменить в учете и как его настроить по-новому.
Занятия с 1 по 30 апреля. Места в группе пока есть.