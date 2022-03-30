Цитата дня. Про собственную тяжесть

Ведомство подготовило поправки к Гражданскому кодексу, которыми пересматрвает подход к определению недвижимого имущества.

От критерия «прочной связи с землей» в Росреестре не отказываются: если объект «находится на земле исключительно под собственной тяжестью», он будет считаться движимым имуществом.

Заборы и дорожки будут считать не самостоятельной недвижимой вещью, а «улучшениями» участков или зданий.