Власти отменили налог с дохода по вкладам. Что это значит?

Как было раньше

В 2022 году вкладчики должны были впервые заплатить налог с дохода, полученного по вкладам в 2021 году. Под налог попали все, кто заработал на процентах со вкладов и счетов больше 42 500 ₽. С разницы нужно было заплатить 13%.

Получили 50 тыс. ₽ — будьте добры в бюджет 975 ₽. Мелочь, а неприятно. Эти деньги нужно было заплатить до 1 декабря 2022 года.

На 1 января 2022 года ставка ЦБ составила 8,5%, поэтому безналоговый минимум на 2022 год составил 85 000 ₽. Все, кто заработает на процентах больше, должны были в следующем году заплатить налог.

Но ключевая ставка выросла до рекордных 20%, а вместе с ней — и ставки по депозитам. Безналоговый минимум в 85 000 ₽ легко перешагнуть даже со вкладом в 600 000 ₽ под 20% на оставшиеся 9 месяцев.

Как стало

Теперь вкладчикам не нужно платить НДФЛ с процентного дохода, который они получили в 2021 году, и не нужно будет платить налог с дохода, который получат в 2022-м.

Даже если вы заработаете на процентах 200 000 ₽, налога не будет. Ни в этом году, ни в следующем платить НДФЛ с дохода по вкладам не придется.

Налог с купонов облигаций сохранили: его нужно платить и в 2021, и в 2022 году.

А что в 2023 году?

С дохода по вкладам и счетам, полученного в 2023 году, налог платить придется. Но он будет рассчитываться по-другому. За основу налоговая будет брать ключевую ставку не на первое число года, а максимальную ключевую ставку из тех, которые действовали на первое число каждого месяца в году.

Например, весь 2023 год ключевая ставка ЦБ будет не больше 10%, а в декабре составит 12%. Тогда НДФЛ нужно будет заплатить с дохода, превышающего 120 000 ₽ (1 млн ₽ × 12% = 120 000 ₽).

Налог на доход в виде материальной выгоды тоже отменили. Это, в основном, касается заемщиков, имеющих кредит в банке, в котором работают. В 2021-2023 г. дополнительного налога для них не будет.