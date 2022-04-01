Утверждены правила выдачи резидентам разрешений для отдельных сделок с иностранными контрагентами

С чего началось

В конце февраля — начале марта 2022 года президент Путин подписал сразу два указа № 79 81 , которые сводятся к тому, что ряд операций с иностранными контрагентами можно совершать только при наличии разрешения. Выдачей таких разрешений занимается Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Как будет работать эта комиссия и каков порядок выдачи разрешений, рассказываем ниже.

На чем основаны новые правила

Зачем нужно получать разрешение

Ряд сделок между резидентами и нерезидентами с недавнего времени попал под запрет или специальный порядок проведения.

Разрешение позволит сделке состояться.

Оно необходимо для:

выдачи кредитов и займом нерезидентам из недружественных стран, среди которых Великобритания, Япония, США, Канада, Евросоюз и другие (распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430);

купли-продажи ценных бумаг и недвижимости и другие сделки, итог которых регистрация права собственности;

сделок с ценными бумагами и недвижимостью, если вторая сторона сделки — иностранное лицо, купившее после 22.02.2022 такое имущество у нерезидента-представителя недружественного государства;

валютных займов нерезидентам;

вывода иностранной валюты на зарубежные счета;

продажи валютной выручки экспортерами;

сделок, по которым Совет директоров Центробанка определяет предельную сумму операции.

Кто такие резиденты

Перечень лиц, относящихся к резидентам, содержится в п. 6 ч. 1 ст. 1 173-ФЗ. Это:

все граждане России, включая зарегистрированных в качестве предпринимателей;

иностранцы и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в России;

российские юридические лица, за исключением иностранных компаний, зарегистрированный по 290-ФЗ;

обособленные подразделения российских предприятий за рубежом.

Как получить разрешение

Выдает разрешения Минфин России на основании поданного в произвольной форме заявления с приложением документов.

Обратиться может как резидент, так и нерезидент из недружественного государства. Способ обращения — на бумаге или электронно с применением УКЭП.

В прошении о разрешении нужно указывать цель, предмет, существенные условия сделки, а также срок, на который просите разрешить операции. Если речь идет об обязательной продаже валютной выручки или о сделках, по которым Совет директоров Центробанка определяет суммовой диапазон операции, то необходимость выдачи разрешения нужно обосновать.

К обращению приложите:

выписку из ЕГРЮЛ, если обращается российская компания, для иностранных компаний — документ, подтверждающий регистрацию в своем государстве;

ДУЛ, если обращается физлицо;

документ об учреждении иностранной компании, если она не является юрлицом;

учредительные документы обращающейся организации;

сведения о выгодоприобретателях, бенефициарах, лицах, контролирующих иностранные лица из недружественных стран, участвующие в сделке.

Для сделок с недвижимостью дополнительно понадобятся:

бухбаланс резидента, если его нет в ГИРБО;

справка о балансовой стоимости активов резидента.

Если в составе направляемого пакета документов есть секретные сведения, то такие документы необходимо перечислить в обращении.

Если комплект документов неполный, то укажите причины отклонений от утвержденного перечня приложений, а также куда можно обратиться за их получением.

Составьте опись документов и приложите ее к заявлению. Сформированный комплект документов прошейте, скрепите подписью и печатью. Если заявитель — физлицо, то подпись подлежит заверению у нотариуса.

Если в направленные с прошением документы внесены коррективы, у вас есть три дня с моменты, когда вы узнали о них, чтобы сообщить в Минфин.

Комиссия рассмотрит обращение, изучит прилагаемые документы и решит выдавать или не выдавать разрешение.