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Утверждены правила выдачи резидентам разрешений для отдельных сделок с иностранными контрагентами

Правительство изменило порядок выдачи разрешений резидентам, которые желают сотрудничать с иностранными партнерами.

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С чего началось

В конце февраля — начале марта 2022 года президент Путин подписал сразу два указа № 79 и 81, которые сводятся к тому, что ряд операций с иностранными контрагентами можно совершать только при наличии разрешения. Выдачей таких разрешений занимается Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России.

Как будет работать эта комиссия и каков порядок выдачи разрешений, рассказываем ниже.

На чем основаны новые правила

Основополагающий документ — это постановление Правительства от 6 марта 2022 г. № 295.

Зачем нужно получать разрешение

Ряд сделок между резидентами и нерезидентами с недавнего времени попал под запрет или специальный порядок проведения.

Разрешение позволит сделке состояться.

Оно необходимо для:

  • выдачи кредитов и займом нерезидентам из недружественных стран, среди которых Великобритания, Япония, США, Канада, Евросоюз и другие (распоряжение Правительства РФ от 05.03.2022 № 430);
  • купли-продажи ценных бумаг и недвижимости и другие сделки, итог которых регистрация права собственности;
  • сделок с ценными бумагами и недвижимостью, если вторая сторона сделки — иностранное лицо, купившее после 22.02.2022 такое имущество у нерезидента-представителя недружественного государства;
  • валютных займов нерезидентам;
  • вывода иностранной валюты на зарубежные счета;
  • продажи валютной выручки экспортерами;
  • сделок, по которым Совет директоров Центробанка определяет предельную сумму операции.

Кто такие резиденты

Перечень лиц, относящихся к резидентам, содержится в п. 6 ч. 1 ст. 1 173-ФЗ. Это:

  • все граждане России, включая зарегистрированных в качестве предпринимателей;
  • иностранцы и лица без гражданства, имеющие вид на жительство в России;
  • российские юридические лица, за исключением иностранных компаний, зарегистрированный по 290-ФЗ;
  • обособленные подразделения российских предприятий за рубежом.

Как получить разрешение

Выдает разрешения Минфин России на основании поданного в произвольной форме заявления с приложением документов.

Обратиться может как резидент, так и нерезидент из недружественного государства. Способ обращения — на бумаге или электронно с применением УКЭП.

В прошении о разрешении нужно указывать цель, предмет, существенные условия сделки, а также срок, на который просите разрешить операции. Если речь идет об обязательной продаже валютной выручки или о сделках, по которым Совет директоров Центробанка определяет суммовой диапазон операции, то необходимость выдачи разрешения нужно обосновать.

К обращению приложите:

  • выписку из ЕГРЮЛ, если обращается российская компания, для иностранных компаний — документ, подтверждающий регистрацию в своем государстве;
  • ДУЛ, если обращается физлицо;
  • документ об учреждении иностранной компании, если она не является юрлицом;
  • учредительные документы обращающейся организации;
  • сведения о выгодоприобретателях, бенефициарах, лицах, контролирующих иностранные лица из недружественных стран, участвующие в сделке.
Для сделок с недвижимостью дополнительно понадобятся:

  • бухбаланс резидента, если его нет в ГИРБО;
  • справка о балансовой стоимости активов резидента.
Если в составе направляемого пакета документов есть секретные сведения, то такие документы необходимо перечислить в обращении.

Если комплект документов неполный, то укажите причины отклонений от утвержденного перечня приложений, а также куда можно обратиться за их получением.

Составьте опись документов и приложите ее к заявлению. Сформированный комплект документов прошейте, скрепите подписью и печатью. Если заявитель — физлицо, то подпись подлежит заверению у нотариуса.

Если в направленные с прошением документы внесены коррективы, у вас есть три дня с моменты, когда вы узнали о них, чтобы сообщить в Минфин.

Комиссия рассмотрит обращение, изучит прилагаемые документы и решит выдавать или не выдавать разрешение.

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