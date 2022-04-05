Что делать, если 1С начала стала медленно работать: безопасно ускоряем работу программы

Базы растут, занимают место на жестких дисках, работать и даже просто открывать такую программу все сложнее, обновлять тем более.

Как решить проблему?

Есть разные решения, например,

Свертка информационной базы означает, что у вас не будет доступа к старым документам, будут сформированы остатки на дату проводимой операции, а ненужные документы удалятся. Это действительно позволяет ускорить работу программы, но при этом стоит учесть:

нужно обязательно создать архив базы, на случай, если свертка пройдет не по плану;

чтобы внести изменения в документы или операции прошлого периода, придется создать новую базу. выгрузить туда архив и работать уже с ним.

Если выполнить свертку неправильно, вы рискуете остаться без базы вообще.

Можно выделить для работы с 1С. При этом лучше использовать его исключительно для бухгалтерии. Оборудование должно быть надежным и качественным, особенно, если вы захотите использовать собственный сервер для удаленной работы, например, из дома. Ведь в этом случае компьютер фактически будет работать в режиме 24/7.

Учитывая, какова сейчас стоимость такого оборудования и комплектующих, покупка и обслуживание сервера — недешевое удовольствие.

Но есть еще один вариант — работать с 1С удаленно. Тогда программа находится на сервере провайдера, а для пользователя нужен только доступ в интернет.

Причем такая возможность возникла давно и преимуществ в этом способе немало: не важна мощность компьютера, не требуется установка программы на ПК, пользоваться системой можно через удаленный рабочий стол. Бесперебойное соединение может обеспечить скорость в 256 кбит/сек и выше.

Как работать с 1С удаленно

В настоящее время к программе 1С можно подключиться удаленно тремя способами:

Удаленный рабочий стол в виде Remote Desktop Protocol (RDP). Удаленное приложение RemoteApp. Доступ при помощи Web-ресурсов.

— это наиболее распространенный метод, поэтому расскажем о нем подробнее.

Этот способ был разработан на основе технологий Microsoft, работать с его помощью можно в любой программе 1С, не только в Бухгалтерии.

При удаленном подключении информация передается сотруднику, работающему с программой, на экран, т.е. информация обрабатывается не в самом компьютере или смартфоне, а удаленно на сервере. Компьютер только воспроизводит информацию на мониторе, «показывает картинку», поэтому и нет высоких требований к техническим характеристикам оборудования.

Удаленный доступ возможен со всех операционных систем: Windows, MacOS и других, а также с мобильных устройств с операционными системами iOS и Android.

Почему использовать удаленное рабочее место удобно?

Работать можно с любого устройства: компьютера, ноутбука, планшета или смартфона. Функции 1С не ограничены — вы пользуетесь всеми возможностями программы так же, как если бы она стояла на вашем компьютере.

Помимо 1С вы также можете работать и с другими приложениями и сервисами. Например, с ЭДО или MS Office, электронной почте и в других программах.

Т. к. такая работа подразумевает аренду удаленного рабочего стола, то в ее стоимость входит и аренда программ, а значит не нужно дополнительно тратиться на лицензии. Кроме того, провайдер будет заботиться о своевременном обновлении и у вас всегда будет актуальная версия системы.

Например, RDP-SERVER.RU предлагает подключить рабочий стол RDP, куда входит лицензия 1С на одного пользователя и MS Office, а сервер защищен антивирусом Касперского. Стоимость удаленного рабочего стола от 970 рублей в месяц за пользователя.

Программу, установленную на сервере можно подстраивать «под себя» — для удаленного рабочего места доступен конфигуратор 1С. То есть можно доработать и внедрить дополнительные функции в программе или создать свою полноценную конфигурацию программы, а также добавить пользователей.

Автоматическое резервное копирование означает, что даже если что-то случиться с вашим компьютером, внезапно отключат электричество или произойдет иной форс-мажор, данные все равно сохраняться.

Вы не останетесь один на один с техническими вопросами. В небольших организациях нет штатного сисадмина, который готов оперативно вам помочь разобраться со сбоем или некорректной работой программы. Провайдер предоставляет техническую поддержку, доплачивать за нее тоже не нужно.

Работа происходит в изолированной от других пользователей среде. При необходимости с помощью технических специалистов компании, которая предоставляет удаленный доступ, можно настроить совместный доступ к файлам и базам программ 1С для нескольких пользователей.

В случае попыток госорганов или третьих лиц завладеть или конфисковать системные блоки или ноутбуки, вы не сможете быть уверенными, что ваши базы, находящиеся на жестких дисках, останутся в целости и сохранности и не произойдет утечки конфиденциальной коммерческой информации.

Доступ к вашему компьютеру могут также получить мошенники, рейдеры, недобросовестные конкуренты. Зачастую для взлома достаточно направить фишинговое письмо. При этом данные на удаленном сервере будут защищены от атак.

Также существуют методы отключения доступа к серверам и учетным данным через телеграм-ботов и другие решения блокирования доступа, в случае попыток завладеть компьютерами или ноутбуками с настроенным удаленным рабочим местом.

Есть ли недостатки в использовании удаленного рабочего стола?

Есть скорее важное требование, а не недостаток —. Если связь будет постоянно прерываться, то работать будет некомфортно.

Кроме того, несмотря на отсутствие жестких требований к компьютеру пользователя, стоит позаботиться о качественном мониторе с хорошим разрешением и диагональю 23-24 дюйма. Так бухгалтеру будет удобно работать с таблицами и документами в 1С.