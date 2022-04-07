Как написать заявление о невыплате расчета при увольнении

Расскажем, как оформить заявление в разные инстанции о невыплате расчета при увольнении, а также предложим готовые образцы таких заявлений.

Когда следует писать заявление о невыплате расчета при увольнении

Увольняющемуся сотруднику работодатель без всяких специальных напоминаний и требований в соответствии с ч. 4 ст. 84.1 ТК обязан в день прекращения трудового договора:

выдать трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК);

произвести полный расчет — выдать сотруднику все причитающиеся при увольнении суммы (ст. 140 ТК).

Если в день увольнения работник не смог получить указанные документы и деньги, то ст. 140 ТК предписывает работодателю выплатить соответствующие суммы и выдать все нужные бумаги не позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

При возникновении споров о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязан в указанный в ст. 140 ТК срок выплатить не оспариваемую им сумму.

Таким образом, заявление от работника понадобится в том случае, когда он не получил положенные суммы в день увольнения. Иногда заявлений потребуется несколько и в разные инстанции (профсоюзный орган, комиссию по трудовым спорам, ГИТ, прокуратуру или суд).

В любом случае, первое заявление следует оформить в адрес работодателя.

Заявление в адрес работодателя

Начните с мирного урегулирования проблемы с невыплатой расчета при увольнении. Для этого напишите заявление своему работодателю, в котором изложите суть вашей просьбы. Форма заявления произвольная.

Заявление можно озаглавить «Требование» или «Претензия», чтобы работодатель однозначно отреагировал на данный документ — как на свою обязанность в рамках ст. 140 ТК.

Оформлять такое заявление/требование лучше в двух экземплярах. Один экземпляр отдайте работодателю. Второй — оставьте себе после того, как работодатель проставит на нем отметку о получении с указанием даты и подписи.

Если мирный способ решения проблемы с выплатой увольнительных сумм не помогает, работодатель не реагирует на ваши требования, можете напрямую обратиться в суд. Кроме того, можно попытаться воздействовать на работодателя через профсоюзный орган или комиссию по трудовым спорам. Но не в каждой современной компании они есть.

Если все же вы не хотите идти в суд и склонны не только получить причитающиеся деньги, но и наказать нерадивого работодателя внеплановыми проверками и штрафами, придется писать заявление в другие инстанции. По закону такими инстанциями являются трудовая инспекция, прокуратура, следственный комитет, органы полиции.

Заявление в профсоюз или комиссию по трудовым спорам

Защита интересов работников — существенная функция профсоюзного органа на предприятии. Именно профсоюз вправе представлять интересы работника в его трудовом споре с работодателем (ч. 2 ст. 29 ТК, ст. 14 Закона от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах...»).

Заявление в профсоюзный орган вашей компании по поводу невыплаты расчета при увольнении составляется в произвольной форме. Но в отличие рассмотренного ранее заявления в адрес работодателя, в этом заявлении следует подробно расписать суть проблемы и описать/приложить доказательства, позволяющие установить нарушение прав работника.

Вот как может выглядеть такое заявление.

Скачать образец заявления о невыплате расчета при увольнении, направляемое в профсоюз.

Заявление подобного содержания можно отправить в комиссию по трудовым спорам. Это вправе сделать как сам работник, так и по его просьбе профсоюзный орган (ст. 399 ТК).

Вот так может выглядеть образец заявления в комиссию по трудовым спорам.

Скачать образец заявления в комиссию по трудовым спорам

Обратиться в комиссию по трудовым спорам для разрешения трудового спора необходимо успеть в течение 3 месяцев со дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права (ст. 386 ТК).

Заявление в трудовую инспекцию

Государственная инспекция труда (ГИТ) полномочна принимать решение о принудительном исполнении обязанности работодателя по выплате начисленной, но не выплаченной в установленный срок заработной платы, а также других положенных работнику выплат.

Решение ГИТ — официальный документ, и в случае неисполнения его работодателем и истечения срока обжалования направляется инспекцией труда на исполнение в службу судебных приставов (ст. 360.1 ТК РФ, п. 119.1 Административного регламента, утв. Приказом Роструда от 13.06.2019 № 160, ст. 6.1 и 6.5 Закона от 21.07.1997 № 118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения РФ».)

Заявление в инспекцию труда пишется:

В свободной форме — для заявления, составленного в письменном виде. Укажите в нем наименование трудовой инспекции, куда вы обращаетесь с заявлением, свои данные, место работы, опишите обстоятельства нарушения работодателем ваших трудовых прав, проставьте подпись и дату. По специальному формату — при подаче заявления через сайт Онлайнинспекция.рф.

Чтобы подать заявление через сайт Онлайнинспекция.рф, следует перейти в раздел «Отправить заявление о нарушении трудового законодательства».

Для этого в подразделе «Увольнение» нужно выбрать категорию проблемы «Не выплачен расчет при увольнении» и далее следовать подсказкам на экране:

Если вы хотите, чтобы по вашему заявлению была произведена проверка работодателя по изложенным фактам, для продолжения заполнения заявления необходимо авторизоваться через портал госуслуг (ЕСИА). В этом случае в заявлении нужно будет указать свои реальные данные и сведения о работодателе. Анонимным или вымышленным пользователям Роструд не помогает. Данный сервис позволяет также отправить инспекторам просьбу о предоставлении официальной консультации ГИТ по данному вопросу.

Рассмотрев ваше заявление и посчитав изложенные в ней доводы основательными, инспекция проведет проверку и вынесет постановление о выплате денег. Если и после этого работодатель не произведет с вами расчет, обращайтесь в суд. Как оформить заявление в этом случае, узнайте из следующего раздела.

Заявление в суд

С требованием о взыскании с работодателя невыплаченных сумм работник вправе обратиться в суд. Сделать это можно в течение 1 года со дня установленного срока выплаты (ч. 2 ст. 392 ТК).

Исковое заявление подается в районный (городской) суд по адресу работодателя (ответчика) или по месту жительства работника (заявителя) (ст. 24 ГПК).

Требование работника о взыскании невыплаченных работодателем сумм в зависимости от ситуации может быть заявлено в порядке приказного либо искового производства (ст. 236, ч. 2 ст. 352, ст. 381 и 382 ТК, п. 1 ч. 1 ст. 22, абз. 7 и 9 ст. 122 ГПК). Обязательные сведения, которые следует указать в исковом заявлении, перечислены в ч. 2 ст. 131 ГПК. К заявлению нужно приложить подтверждающие документы (ст. 132 ГПК).

Скачать образец искового заявления о невыплате расчета при увольнении

Что написать в исковом заявлении, если работодатель вас не оформил официально и платил «серую» зарплату

Грамотно составленное исковое заявление в суд, в котором подробно изложены нарушенные права работника, требования и доказательства, подтверждающие обстоятельства дела, помогают уволенным работникам добиться положительного решения о выплате расчета даже в самых на первых взгляд безнадежных ситуациях.

Пример.

Водитель, проработавший в компании 8 лет, при увольнении по собственному желанию не только не получил расчет, но и узнал о том, что трудовые отношения с ним работодатель не оформлял, записи о приеме и увольнении в трудовую книжку внести отказался, страховые взносы в ПФР не уплачивал. Только в суде уволенному работнику удалось восстановить свои нарушенные права (определение ВС от 29.06.2020 № 15-КГ20-2-К1).

В рассматриваемом случае в исковом заявлении гражданин изложил просьбу:

об установлении факта трудовых отношений;

возложении на работодателя обязанности по внесению записи в трудовую книжку и ее выдаче;

начислению и уплате страховых взносов в ПФР;

взыскании денежной компенсации за неиспользованный отпуск, компенсации за нарушение срока выплаты и компенсации морального вреда.

Чем подробнее изложены в исковом заявлении обстоятельства дела и полнее представлены соответствующие доказательства, тем выше шансы работника на успешный исход судебного разбирательства.

Работодатель не реагирует на заявление работника — что ему за это будет?

По закону работодатель обязан без напоминаний и принуждений выплачивать причитающиеся работнику суммы вовремя и в полном объеме. Если же этого не происходит, и работник вынужден дополнительно обращаться к нему за выплатами, работодатель нарушает трудовое законодательство.

Чтобы побудить администрацию компании к своевременному расчету с работником в ТК, КоАП и УК предусмотрены три вида ответственности за задержку выплат.

Материальная ответственность

Работодатель обязан выплатить работнику не только положенные ему суммы, но и проценты за просрочку в размере не ниже 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК).

Компенсация должна быть выплачена в повышенном размере, если такой порядок прописан в локальном акте работодателя, коллективным или трудовым договором.

Административная ответственность

Работодателю может быть вынесено предупреждении либо наложен штраф (ч. 6 ст. 5.27 КоАП):

на ИП — от 1 000 до 5 000 руб.;

руб.; на компанию — от 30 000 до 50 000 руб.;

руб.; на должностное лицо — от 10 000 до 20 000 руб.

Кроме того, в случае повторного нарушения, должностное лицо может быть дисквалифицировано.

Уголовная ответственность

По ст. 145.1 УК могут наказать работодателя, руководителя компании/ структурного подразделения и даже главбуха, если будет доказано его соучастие с руководителем.

Спектр наказаний по этой статье обширный: от крупных штрафов до принудительных работ и лишения свободы.

Подводим итоги

Заявление о невыплате расчета при увольнении: