Банкротство пенсионера: можно ли получать пенсию через почту, а не на специальный счет

В процедурах банкротства граждан по общему правилу все их имущество включается в конкурсную массу, чтобы с его помощью рассчитаться с кредиторами (ст. 213.25 Закона о банкротстве). Исключение — имущество, перечисленное в ст. 446 ГПК: не могут отнять единственное жилье, а также земельный участок, на котором оно расположено, вещи индивидуального пользования, предметы домашней обстановки, профессиональное оборудование, если его стоимость не превышает 10 тыс. руб., личный скот. А что же с пенсией?

Разбираемся с экспертами ДОЛГ.РФ.

Ранее судебная практика шла по пути приоритета интересов кредиторов над пенсионером, и государственные выплаты следовало перечислять строго на специальный банкротный счет. Однако новое решение ВС может стать поворотной точкой в «сложившихся традициях».

Пенсионер или кредиторы

В октябре 2017 года гражданин-пенсионер был признан банкротом, начался этап реализации его имущества. Его финансовый управляющий обратился в ПФР с просьбой о том, чтобы государственные выплаты перечислялись не на руки должнику, а на специальный банкротный счет, чтобы сформировать конкурсную массу. Однако ПФР отказал финансовому управляющему.

Из-за отказа ПФР финансовый управляющий обратился в суд. Он сослался на положения ст. 213.25 Закона о банкротстве, по которой все имущество несостоятельных граждан должно формировать конкурсную массу. Для пенсий закон исключений никаких не делал.

Суды первой, апелляционной и кассационной инстанций встали на сторону финансового управляющего. Они отметили, что в действующем пенсионном законодательстве нет ограничений на получение гражданами своей пенсии, в том числе из-за банкротства. Но в то же время нет и запретов, которые ограничивали бы право финансового управляющего включать государственные выплаты в конкурсную массу.

Суды пришли к выводу, что пенсия — это доход должника, и его можно взыскать в пользу кредиторов. Сам гражданин после признания его несостоятельным не вправе распоряжаться своей пенсией самостоятельно. Порядок использования пенсии определяется финансовым управляющим. За должником остается право использования пенсии в размере прожиточного минимума, установленного в конкретном регионе.

Сам факт поступления пенсии на специальный счет банкрота не означает, что финансовый управляющий всю ее передаст кредиторам. Он выделит средства должнику исходя из прожиточного минимума и факта нахождения иждивенцев у банкрота.

На получение пенсий ограничений нет

ВС в этом споре поддержал пенсионера. Он напомнил, что ч. 12 ст. 21 Закона о страховых пенсиях предусматривает, что на выплаты пенсий не распространяются никакие ограничения, включая положения Закона о банкротстве. Высшая инстанция также напомнила, что у финансового управляющего нет никакого права влиять на порядок получения гражданином пенсии. Только сам получатель государственных выплат вправе инициировать изменение порядка получения пенсии (как лично, так и через представителя, а также передав письменное согласие работодателю).

ВС отметил, что способ получения пенсии гражданином на дому никак не ущемляет права кредиторов, и потому необязательно строго зачислять ее на банкротный счет. В то же время финансовый управляющий не лишается права самостоятельно определять, какая часть дохода пенсионера уйдет на выплаты кредиторам, а какая останется самому должнику и его иждивенцам.

Итоги

Хотя пенсия остается доходом, часть которого можно изымать в пользу кредиторов, оставляя должнику и его иждивенцам прожиточный минимум, порядок ее получения гражданин может определять самостоятельно. Финансовый управляющий не может настаивать, чтобы государственные выплаты зачислялись исключительно на банкротный счет.