Должностная инструкция: формальность или важный документ?

Зачем нужна должностная инструкция?

Это первый вопрос, ведь в Трудовом кодексе нет ни слова об этом документе. Например, в статье 57 заложено требование указывать функции работника (должность, виды выполняемых работ и прочее) в трудовом договоре.

Разрабатывать дополнительную инструкцию, получается, нет смысла?

Это действительно так, если у вас семейный бизнес, стартап, или вы работаете в небольшой компании с численностью персонала не более 10 человек. В этом случае устных указаний и согласований может быть достаточно.

Но при дальнейшем росте компании неизбежно начинаются накладки, дублирование функций и споры о том, кто и что должен делать. Вот здесь и понадобятся должностные инструкции.

Какие задачи решают должностные инструкции

Должностные инструкции помогают разобраться с тремя важными аспектами.

Сфера ответственности работника

В документе должны быть изложены все прямые должностные обязанности сотрудника компании. Чем подробнее перечень, тем меньше непонимания во время работы или при ее оценке.

Прием сотрудника на работу и его адаптация

Должностные инструкции помогают новичку понять:

кто его непосредственный руководитель;

что нужно делать;

каковы границы ответственности и прочее.

Это позволяет исключить как лишнюю инициативу, так и пассивность.

Самоконтроль

С помощью должностных инструкций работник не только понимает свои обязанности, но и способен оценить свою эффективность. Он также знает, за что его могут поощрить, а за что — оштрафовать.

Содержание должностной инструкции

Грамотная должностная инструкция соответствует критериям:

Каждый ее пункт должен быть конкретным и подробным. Например, если речь идет о должностных обязанностях маркетолога, то недостаточно указать, что он отвечает за разработку маркетинговой стратегии и тактики компании. Появляются вопросы: должен ли он ездить в командировки, вести переговоры с рекламными агентствами, мониторить активность конкурентов? Если ответов на эти и другие вопросы нет, инструкцию каждый будет понимать и выполнять по-своему. Все пункты должностной инструкции важно соотносить с реально существующими задачами. В ней не должно быть противоречий — это сделает невозможным ее выполнение.

В должностную инструкцию включают несколько разделов.

Общие положения

Описание должности и структуры подчиненности работника, требования к его образованию, опыту работы и т. д. Также в этом пункте прописывают порядок назначения, замещения и освобождения от должности, перечень нормативных документов, которыми обязан руководствоваться сотрудник.

Основные задачи

Здесь перечисляют виды работ, которые должен выполнять сотрудник.

Обязанности

Раздел описывает сроки выполнения задач, трудовой распорядок, конфиденциальность и прочее.

Права

Пункт содержит информацию о том, что сотрудник вправе делать для выполнения возложенных на него функций: какие документы визировать или выпускать, к какой информации иметь доступ, какие решения принимать самостоятельно и прочее.

Ответственность

Раздел информирует работника, какие последствия ждут его в случае нарушения должностных обязанностей, инструкций или других документов.

Взаимосвязи

В этом пункте описывают порядок взаимодействия сотрудника с другими подразделениями или сотрудниками компании.

Можно ли уволить работника, руководствуясь должностной инструкцией

Все причины, по которым работника можно уволить, перечислены в статье 81 Трудового кодекса. В числе прочего в ней указано, что неисполнение или нарушение трудовых обязанностей, а также несоответствие занимаемой должности позволяет работодателю по своей инициативе уволить сотрудника (в последнем случае понадобится еще решение аттестационной комиссии).

Уровень квалификации работника, его обязанности и виды выполняемых работ перечислены в должностной инструкции. Поэтому, принимая решение, работодатель имеет право ею руководствоваться.

Можно ли отказать в приеме на работу, руководствуясь должностной инструкцией

В статье 64 Трудового кодекса перечислены причины отказа в приеме на работу, которые считаются необоснованными. Обоснованной может быть только одна — несоответствие требуемым деловым качествам. Под ними следует понимать отсутствие нужной квалификации, опыта, образования или прочего.

Эти требования к соискателю заложены в должностной инструкции, а значит, работодатель вправе отказать соискателю в приеме на работу.

Заключение

Должностная инструкция — действительно важный документ, который регулирует взаимоотношения работодателя и работника. При устройстве на работу вас должны ознакомить с ней, а также предложить подписать два экземпляра — для вас и компании. Важно соблюдать условия инструкции, чтобы не дать поводов для увольнения.