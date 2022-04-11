​ЦБ снижает ключевую ставку до 17%: что будет со ставками по вкладам?

Что случилось?

Банк России на внеочередном заседании принял решение с 11 апреля 2022 года снизить ключевую ставку сразу на 3 процентных пункта — с 20% до 17% годовых.

Комментируя решение, ЦБ отметил, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность.

«Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодняшний день перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты», — говорится в сообщении регулятора.

Центробанк предупреждает, что годовая инфляция продолжит возрастать «в силу эффекта базы», при этом отмечает, что данные за последнюю неделю указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля.

Подобный шаг ожидался многими, поскольку повышение в конце февраля ставки до максимального с 2002 года уровня в 20% было экстренной и временной мерой, направленной на стабилизацию долгового и валютного рынков, а также в целом финансово-экономической системы страны после введения жестких антироссийских санкций.

Что будет с ключевой ставкой дальше?

Дальнейшие решения по ключевой ставке ЦБ будет принимать, исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков, с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции и развития экономики.

При этом ЦБ допускает возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Напомним, что плановое заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 29 апреля 2022 года.

Эксперты также ожидают дальнейшего снижения ключевой ставки, так как ее длительное сохранение на текущем уровне может отрицательно сказаться на развитии экономики.

Высокая ключевая ставка обеспечила стабилизацию на валютном рынке, но и замедлила экономический рост, отмечает председатель правления Банка Фридом Финанс Геннадий Салыч. За исключением льготной ипотеки, спрос на кредиты значительно снизился, активность на рынке первичного размещения приостановилась.

В зависимости от динамики инфляции не исключено снижение ключевой ставки до 14–15% годовых на ближайшем плановом заседании ЦБ по денежно-кредитной политике. Если Банк России будет проводить умеренно мягкую монетарную политику, а инфляция быстро пройдет пик, в мае возможно дальнейшее понижение ключевой ставки — до 13%, считает Геннадий Салыч.

При этом надо понимать, что нынешние положительные сдвиги, которые отмечает ЦБ в своем заявлении, достигнуты жесткими ограничительными мерами, смягчение которых может изменить ситуацию. Слишком высокие ставки не позволят развиваться экономике, поэтому их снижение неизбежно, комментирует аналитик Банки.ру Вадим Тихонов.

Что будет со ставками по вкладам?

Движение ключевой ставки — один значимых факторов, изменение которого влияет на пересмотр банками ставок по своим продуктам. Разумеется, по вкладам банки тоже будут снижать ставки.

Аналитики «Фридом Финанс» полагают, что большинство кредитных организаций предложат депозиты в среднем под 15–16%. Вклады с наиболее высокими ставками (16%—18%) будут привлекаться на сроки до полугода, по более долгосрочным депозитам ставки будут ниже.

Тем, кто планировал в ближайшее время открыть вклад, эксперты рекомендуют поспешить.