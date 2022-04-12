«Ночной бухгалтер». Снизят страховые взносы, повысят лимиты доходов по спецрежимам, а еще будет новый отчет

Что повысят

Предельные доходы на упрощенке и патенте. Причем разработать и запустить новые лимиты должны до 15 июля 2022 года. Сейчас цифры такие:

для ПСН — 60 млн рублей в год;

для УСН — 150 млн рублей для обычных ставок и 200 млн рублей для повышенных ставок.

Что понизят

Ставку по страховым взносам — с 30 до 15%. Правда, речь только о малом бизнесе, так что бухгалтеры уже высказываются:

«Как-то несправедливо. Почему только МСП? А может быть надо и крупным в промышленности снизить? Промышленность поднимать надо, тем более на фоне нынешних событий».

Впрочем, забегать вперед не будем. Как пишут наши читатели, до лета еще надо дожить.

Отпуск для бухгалтера? Не, не слышали

Куда же без нее, родненькой. Будет новый отчет для работодателей: сдавать сведения о зарплатах надо будет каждый месяц. Эту норму тоже должны ввести к лету.

Альтернатива

Сотрудникам одной из уральских компаний предложили зарплату в...криптовалюте. Впрочем, речь про айтишников, люди продвинутые, хоть копейками в крипте да владеют обычно. С простыми смертными чем будут рассчитываться?

Что-то про ОКВЭД

Бухгалтеры сдают бухотчетность, а в ответ им прилетает ошибка из налоговой. Говорят, что ОКВЭД неправильный. Указывать надо, мол, тот, который числится основным в ЕГРЮЛ.

Не забудьте подтвердить ОКВЭД в ФСС: срок истекает 15 апреля.

Мем дня

Снова актуальное:

Обучение для бухгалтера

Зачем сходить с ума среди новшеств в законах самому, когда есть эксперты, которые проведут вебинары и сами все расскажут?

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Ваша слегка замотанная редакция