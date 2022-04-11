УСН

💥 Еще больше бизнесменов смогут применять УСН и ПСН. Предел дохода увеличат

Владимир Путин поручил увеличить предельный доход, до достижения которого компании и ИП могут применять УСН. Кроме того, порог для применения ПСН тоже увеличат.

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Значит, применять эти спецрежимы смогу те, кто сейчас не проходит по доходам.

Применять на ПСН можно при доходе до 60 млн рублей в год.

Лимит дохода для УСН по НК сейчас 150 млн рублей для обычных ставок и 200 млн рублей для повышенных ставок. Эти показатели увеличиваются на коэффициент-дефлятор.

Таким образом, в 2022 году предел доходов для применения УСН составляет:

  • 164,4 млн рублей — для стандартных ставок УСН;
  • 219,2 млн рублей — для повышенных ставок УСН.

До 15 июля 2022 года кабмин должен отчитаться перед президентом о выполнении этого поручения.

О том, как Минфин всех запутал с лимитом по УСН, читайте здесь.

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