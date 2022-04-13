Отчетность в ПФР

Сдаем отчетность в ПФР в 2022 году без ошибок и штрафов

Все компании должны подавать персотчетность в ПФР. Расскажем о том, какими формами и в какие сроки нужно отчитаться перед фондом в 2022 году. Кроме того, поговорим, какие санкции грозят тем, кто представит формы с опозданием либо допустит в них ошибки.

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Кто сдает отчетность в ПФР

Организации и физлица, которые платят доходы своим работникам или лицам по гражданско-правовым договорам на выполнение работ, услуг, авторским договорам, обязаны подавать персонифицированную отчетность в ИФНС и в ПФР.

В налоговые инспекции сведения персонифицированного учета подаются в составе расчета по страховым взносам не позднее 30-го числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом.

В пенсионный фонд подаются формы:

  • СЗВ-М — ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным;
  • СЗВ-СТАЖ — ежегодно, не позднее 1 марта года, следующего за отчетным;
  • СЗВ-ИСХ — если страхователь не подавал отчетность о страховом стаже сотрудников за 2016 год или более ранний период;
  • СЗВ-К — по запросу ПФР в срок, указанный в запросе.

Кроме того, работодатели подают форму СЗВ-СТАЖ на застрахованное лицо в связи с назначением пенсии. В позиции «Тип сведений» указывается «Назначение пенсии». Страхователи подают эту форму для учета периода работы календарного года, срок представления отчетности за который не наступил. Представить ее нужно в течение трех календарных дней со дня обращения к страхователю застрахованного лица

Также все страхователи, имеющие работников, обязаны, в частности, при приеме и увольнении сотрудников подавать в ПФР форму СЗВ-ТД не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения) либо иных решений или документов, которые подтверждают оформление трудовых отношений.

Какую отчетность сдают в ПФР

Персонифицированная отчетность, которую страхователи должны представить в пенсионный фонд:

  • СЗВ-М (постановление Правления ПФР от 15.04.2021 № 103п).

Обратите внимание: компании должны представить СЗВ-М за май по новой форме.

  • СЗВ-СТАЖ (постановление Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п;
  • СЗВ-ИСХ (постановление Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п);
  • СЗВ-К (постановление Правления ПФР от 27.09.2019 № 485п).
  • СЗВ-ТД (постановление Правления ПФР от 25.12.2019 № 730п).

Когда сдают отчетность в ПФР

1. Форму СЗВ-М нужно подавать в ПФР ежемесячно, не позднее 15-го числа следующего месяца.

2. Форму СЗВ-СТАЖ нужно подавать только за год — не позднее 1 марта следующего года. Таким образом, отчитаться за 2021 год следует не позднее 01.03.2022.

3. Страхователи, которые перечисляют дополнительные взносы на накопительную пенсию, ежеквартально сдают реестры по форме ДСВ-3. Срок подачи реестров — 20 календарных дней по окончании квартала.

4. Форму СЗВ-ТД подают:

  • при приеме на работу или увольнении работника — не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления документов, подтверждающих изменения трудовых отношений;
  • при переводе на другую постоянную работу, подаче заявления о продолжении ведения трудовой книжки либо о предоставлении страхователем сведений о трудовой деятельности — не позднее 15-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было событие.

5. Форма СЗВ-К предоставляется по запросу органа ПФР в срок, указанный в запросе.

6. Форма СЗВ-ИСХ — если страхователь не подавал отчетность о страховом стаже сотрудников за 2016 год или более ранний период. Срок подачи СЗВ-ИСХ не установлен. Подать ее нужно после того, как обнаружился факт непредставления в установленные сроки информации о страховом стаже сотрудников за 2016 год или более ранние периоды.

Сдача отчетности в ПФР в электронном виде

Если численность персонала страхователя превышает 25 человек за минувший отчетный период, то необходимо подавать персформы исключительно в электронном виде. Если сотрудников менее указанного лимита, то у компании есть выбор: представить отчетность на бумаге или направить в электронном виде.

Сформировать отчетность поможет программа, в которой компания ведет учет, либо нужно сделать это с помощью бесплатного ПО с сайта регионального отделения ПФР.

Для передачи отчетности нужно организовать документооборот с ПФР, сформировать и отправить отчетность, а также следить за сообщениями, которые приходят от фонда.

Кроме того, можно воспользоваться другим способом: отправить формы отчетность через личный кабинет страхователя на сайте ПФР. Но пока он доступен только для формы СЗВ-ТД

За непредставление сведений в электронной форме в случаях, когда соблюдение такой формы обязательно, предусмотрен штраф в размере 1 тыс. рублей.

Штраф за несвоевременную сдачу отчетности в ПФР

Ответственность за несвоевременную сдачу, а также ошибки в персотчетности прописаны в законе от 01.04.1996 № 27-ФЗ. Так, согласно ст. 17 указанного закона данные нарушения влекут штраф в сумме 500 рублей за каждое застрахованное лицо.

Для взыскания санкций ПФР обращается в суд:

  • если общая сумма задолженности превысила 3 тыс. рублей в течение трех лет со дня истечения срока исполнения самого раннего требования;
  • если такая задолженность не превысила 3 тыс. рублей по истечении этого срока.

Срок обращения в суд ограничен шестью месяцами с момента наступления этих событий.

Отметим, что в ряде случае страхователю удается уменьшить сумму штрафа. Дело в том, что при принятии решения судьи обращают внимание на смягчающие обстоятельства.

Так, например, Арбитражный суд Северо-Западного округа (постановление от 21.05.2020 № А05-9590/2019) в 40 раз уменьшил штраф за нарушение сроков сдачи СЗВ-СТАЖ в связи с тем, что:

  • страхователь опоздал всего на 4 дня;
  • не было умысла на совершение правонарушения;
  • нет негативных последствий для бюджета ПФР и застрахованных лиц.

Арбитражный суд Центрального округа (постановление от 02.06.2020 № А83-10587/2019) в 10 раз снизил штраф за опоздание с подачей СЗВ-М в связи с тем, что:

  • правонарушение совершено впервые;
  • срок опоздания незначительный;
  • страхователь признал вину;
  • умысла не было;
  • нет негативных последствий для бюджета.

Помимо этого, должностное лицо страхователя могут привлечь к административным санкциям по ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП (штраф — от 300 до 500 рублей).

При этом если страхователь уложился в положенные сроки сдачи отчетных форм, но потом выявил неточности, то можно избежать штрафа. Главное — сдать исправленные формы то того, как ошибки выявит ПФР (определения Верховного Суда от 22.07.2019 № 305-ЭС19-2960, от 05.07.2019 № 308-ЭС19-975).

Обратите внимание: если компания исправит ошибки за пределами сроков сдачи отчетности, то руководителя все равно могут привлечь к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.33.2 КоАП (постановление Верховного Суда от 19.07.2019 № 16-АД19-5, определение Конституционного Суда от 23.04.2020 № 824-О).

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