Инвестиции

Какие могут быть риски для инвесторов в условиях санкций 2022

Наверное, поводы для осторожного оптимизма уже есть. Но у российского фондового рынка впереди еще много развилок с трудно предсказуемым будущим. Расскажем о них.

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По состоянию на 8 апреля часть проблем, обрушившихся на российский фондовый рынок в конце февраля — начале марта, утратила остроту. После трехнедельных каникул открылась биржевая торговля акциями и облигациями, и провала рынка не последовало. Акции даже отыграли часть прежнего падения, чему способствовали запрет на короткие продажи и ограничения на вывод средств для нерезидентов.

Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро, но за счет сокращения импорта в сочетании с обязательной продажей экспортной выручки и ограничениями на покупку валюты населением, что, по идее, должно повысить привлекательность рублевых активов. Банк России снизил ключевую ставку, что должно привести к снижению доходности облигаций и стабилизации их рынка. Так что, жизнь налаживается?

Чего ожидать инвесторам

С одной стороны, физические лица — розничные инвесторы сегодня играют на фондовом рынке видную роль, но вслед за ожидаемым снижением уровня жизни граждан неизбежно сузится база для их инвестиций. Кроме того, убытки, понесенные в результате драматического падения рынков, у многих из них могут полностью отбить желание связываться впредь с ценными бумагами.

С другой стороны, российский фондовый рынок традиционно привлекал иностранных инвесторов, которые обеспечивали значительную долю оборотов и держали заметное количество бумаг. Сейчас их активы заморожены, звучат даже предложения ограничить их права на получение дивидендов и на участие в голосовании (по крайней мере, в некоторых особо важных для национальной экономики компаниях). Кроме того, власти готовятся принять закон о делистинге депозитарных расписок российских эмитентов с зарубежных бирж, что приведет либо к распродаже этих расписок по заниженным ценам, либо к их обмену на локальные акции, по которым зарубежные инвесторы будут снова ограничены в правах.

Таким образом, участие иностранцев в жизни российского фондового рынка серьезно сократится. Удастся ли компенсировать эти проблемы приходом широких масс инвесторов из «дружественных» стран на российские биржи напрямую?

Падение цен на акции и облигации — не просто результат панических настроений на рынке и распродажи акций нерезидентами. Серьезные изменения, происходящие в российской экономике, требуют переоценки справедливой стоимости акций российских компаний: ведь кто-то потеряет часть рынков сбыта, у кого-то сильно вырастут издержки, а значит, уменьшатся возможности генерировать прибыль в новых условиях. Кто из этих компаний сумеет восстановиться и в какой мере — предсказать сложно.

Что до облигаций, то не только резко выросшая ключевая ставка, но и сомнения в долгосрочной платежеспособности ряда эмитентов толкают их доходности вверх, а цены — вниз.

Возможны ли сегментация фондового рынка, создание разных площадок для отечественных и зарубежных инвесторов с разными условиями торговли и, возможно, разными ценами? Это нежелательно, прежде всего с точки зрения обеспечения ликвидности, но такой перспективы не стоит исключать. Особенно если произойдет модификация корпоративных прав иностранных инвесторов: акции с большими и меньшими правами будут стоить по-разному.

Если эта ситуация закрепится законодательно, то это будет болезненно сказываться на перспективах развития российского фондового рынка: одно дело — ограничить инвесторов из «недружественных» стран, а другое — распространить ограничения на всех иностранных инвесторов вообще, что было бы совсем странно.

Дополнительные проблемы создают возросшие операционные и инфраструктурные риски: невозможность получить доходы по иностранным ценным бумагам и даже по еврооблигациям российских эмитентов из-за отказа международных центральных депозитариев проводить платежи, невозможность совершать операции с паями ПИФ из-за отсутствия рыночных котировок на отдельные активы из их состава, передача клиентов от одних брокеров, попавших под санкции, к другим брокерам без согласия клиентов, вероятность банкротства некоторых брокеров и т. д.

Перспективы фондового рынка

И все-таки российский фондовый рынок должен сохраниться, хотя для этого ему неизбежно придется изменяться. Какие бы пертурбации в условиях «геополитической турбулентности» ни ждали российскую экономику, она останется рыночной. В ней будут хозяйствующие субъекты, которые должны привлекать капитал, и это привлечение будет оформляться ценными бумагами.

Но как будут выстраиваться отношения между эмитентами, инвесторами, посредниками и инфраструктурой и в какой степени государство будет поддерживать этот рынок, мы узнаем только с течением времени. А от рациональных и эффективных действий государства — и как собственника, и как регулятора, и как участника торгов — будет зависеть многое.

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