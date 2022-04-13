Цитата дня. Про задержку

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин в интервью СМИ сказал так:
«Такое может быть, но буквально в течение трех дней. После того, как налоговый орган проверил предоставленные сведения по форме 3-НДФЛ, мы отправляем заключение на возврат в казначейство. Там присутствует временной промежуток, и деньги поступают в течение трех дней после решения. Поэтому беспокоиться не стоит, деньги все равно придут».
В общем, небольшая техническая задержка выходит, по мнению Сафиуллина. Делитесь, коллеги, у кого такое было? Три дня или больше деньги шли?