НДФЛ

Цитата дня. Про задержку

Люди жалуются, что им приходят уведомления о зачисленных налоговых вычетах, а самих денег при этом нет. Налоговики объяснили, почему так происходит.

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Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Татарстану Марат Сафиуллин в интервью СМИ сказал так:

«Такое может быть, но буквально в течение трех дней. После того, как налоговый орган проверил предоставленные сведения по форме 3-НДФЛ, мы отправляем заключение на возврат в казначейство. Там присутствует временной промежуток, и деньги поступают в течение трех дней после решения. Поэтому беспокоиться не стоит, деньги все равно придут».

В общем, небольшая техническая задержка выходит, по мнению Сафиуллина. Делитесь, коллеги, у кого такое было? Три дня или больше деньги шли?

Гость, налоговые проверки никто не отменял! Они только усилятся.
Послабления получат единицы, остальной бизнес под угрозой. Налоговики придут, чтобы наполнить бюджет.

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