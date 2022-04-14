Налог на прибыль

Как отразить расходы на парковку в налоговой базе по прибыли

Расходы на оплату парковки служебного транспорта можно учитывать в налоговой базе по прибыли. Такие расходы должны быть экономически оправданы и документально подтверждены. Для этого потребуются подтверждающие документы: путевой лист и подтверждение оплаты.

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В подпункте 11 пункта 1 статьи 264 НК к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, отнесены в том числе расходы на содержание служебного транспорта.

Принять расходы в уменьшение налоговой базы по прибыли можно только при соблюдении требований статьи 252 НК.

О документах, которые нужны для обоснования расходов на паркинг, Минфин писал несколько раз (письма от 08.02.2021 № 03-03-06/1/7968, от 16.07.21 № 03-03-06/1/56783).

Как подтвердить служебные расходы

Доказать, что парковка, как и сама поездка, состоялась со служебными целями, поможет путевой лист.

В 2021 году ВС оставил в силе требование составлять путевой лист на каждую поездку.

Путевой лист должен оформляться независимо от формы владения автомобилем и вне зависимости от вида и особенностей перевозки.

Оплата парковки онлайн

Оплатить парковку в Москве и ряде регионов можно не только через паркоматы с бумажный чеком, но и онлайн через приложение «Парковки России» или с помощью СМС.

Если оплата прошла через мобильное приложение, для подтверждения расходов подойдет распечатка из личного кабинета.

Для принятия к учету расходов на паркинг бухгалтерии можно распечатать историю операций по парковочному счету. Этот документ и будет подтверждать траты на парковку.

Расходы на оплату парковки автомобиля можно подтвердить:

1. отчетом об операциях по парковочному счету, в котором указаны место парковки транспортного средства с привязкой ко времени, дате окончания и начала движения транспортного средства;

2. первичными учетными документами, которые составляет сама компания и которые подтверждают использование транспорта в производственных целях на соответствующем маршруте. Например, путевой лист.

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