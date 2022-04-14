Компаниям-природопользователям продлили сроки получения разрешений. Вышел закон

Сроки создания системы автоматического контроля

В законе № 71-ФЗ предусмотрено несколько новых правил. Так, на создание систем автоматического контроля (САК) отведено еще два года.

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (положения ст. 31.1) установлено, что природопользователи из числа юридических лиц и ИП, функционирующие на объектах, отнесенных к категории I по признаку негативного воздействия, вправе работать лишь по получению комплексных экологических разрешений (КЭР).

Такие КЭР, имеющие определенный срок действия, представляют собой документы, содержащие обязательные к применению требования относительно охраны окружающей среды, в т.ч. (п. 10 ст. 31.1 указ. закона) нормативы:

технологического характера;

по допустимому физическому воздействию;

по допустимым сбросам и выбросам опасных веществ (I, II класс oпаснoсти);

по образованию отходов, лимитам на размещение;

а также содержат программу производственного экологического контроля и требования к обращению с отходами.

Помимо КЭР, работа на объектах I категории предполагает оснащение оборудования, технических устройств и установок (конкретный список содержит правительственное распоряжение от 13.03.19 № 428-р) автоматическими средствами (п. 9 ст. 67 указ. закона), задачи которых:

измерять и учитывать показатели выбросов, сбросов;

фиксировать и передавать информацию в госреестр опасных объектов относительно показателей указанных выбросов-сбросов.

И если изначально ранее предписывалось указанные системы установить установлены не позднее четырех лет со дня получения вышеописанного КЭР (п. 9 ст. 67 указ. закона), то теперь срок продлен на два года.

То есть природопользователи, уже обладающие разрешениями, и которые получат их до 1 сентября 2022 г., получили двухгодичный гандикап.

Сроки для получения комплексного экологического разрешения

Отодвинут и еще один ключевой срок.

Юридические лица и ИП — пользователи опасных объектов, отнесенных к I категории по критерию негативного воздействия, доля которых в суммарных сбросах и выбросах загрязняющих веществ составляется не менее 60 процентов (конкретный перечень содержит приказ Минприроды от 18.04.18 № 154), должны были получить КЭР до 31 декабря 2022 г.

Этот срок отодвинут на 2 года, теперь КЭР требуется получить до 31 декабря 2024 г.