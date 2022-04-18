Работник передумал увольняться: как быть кадровику

Когда сотрудник может передумать увольняться

Сотрудник должен предупредить о предстоящем увольнении по собственному желанию, как правило, не менее чем за две недели до увольнения (ч. 1 ст. 80 ТК). Иной срок предупреждения установлен, в частности:

В течение указанных сроков работник может передумать увольняться и отозвать заявление о расторжении трудового договора (ч. 4 ст. 80 ТК).

За незаконное увольнение сотрудника, передумавшего увольняться по собственному желанию, работодателю грозит:

административная ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП, а при повторном таком нарушении — по ч. 2 ст. 5.27 КоАП;

признание увольнения незаконным, восстановление сотрудника на работе, выплата ему среднего заработка за все время вынужденного прогула, а также иных сумм, например, судебных издержек (абз. 1, 2 ст. 234, ч. 1, 2 ст. 394 ТК, ч. 1 ст. 98 ГПК, абз. 1 п. 60 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2).

Когда сотрудник не может передумать увольняться

При увольнении по собственному желанию сотрудник лишается права отозвать свое заявление в исключительном случае: когда на его место в письменной форме пригласили другого работника, которому по закону нельзя отказать в заключение договора.

Если сотрудник приглашен в порядке перевода, однако он еще не уволен у прежнего работодателя, увольнение передумавшего сотрудника в такой ситуации суд может признать неправомерным. Он мотивирует свое решение тем, что на момент отзыва сотрудником заявления об увольнении приглашенный работник продолжает трудиться на прежнем месте. Следовательно, у работодателя еще не возникла обязанность заключить с ним трудовой договор, и в приеме на работу в порядке перевода ему можно отказать.

Право на отзыв заявления об увольнении не может быть реализовано лишь в том случае, если обязанность работодателя принять другого сотрудника возникла на основании закона. Добровольно принятая на себя такая обязанность не является основанием для отказа в реализации права на отзыв заявления (апелляционные определения Приморского краевого суда от 30.05.2017 по делу № 33-5276/2017, Московского городского суда от 24.11.2015 по делу № 33-42413/2015).

При предоставлении отпуска с последующим увольнением работник имеет право отозвать свое заявление об увольнении до дня начала отпуска, если на его место не приглашен в порядке перевода другой работник. После начала отпуска с последующим увольнением отозвать заявление уже нельзя даже в случае, если место у работодателя вакантно (определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда от 18.12.2017 № 22-КГ17-13).

Нередко сотрудники увольняются не по собственному желанию, а по соглашению сторон. Можно ли в таком случае передумать?

Полагаем, что отозвать заявление о расторжении трудового договора по соглашению сторон сотрудник может только до заключения такого соглашения. После его подписания в одностороннем порядке изменить его условия нельзя, это возможно только по взаимному согласию сторон (п. 20 постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2). То есть работник, подписав соглашение о расторжении трудового договора, в одностороннем порядке отказаться от достигнутой ранее совместной договоренности не может.

Сотрудник передумал увольняться в последний день работы

Для определения момента, до которого работник может отозвать свое заявление об увольнении по собственному желанию в последний день работы, следует руководствоваться нормами ст. 14 ТК об исчислении сроков. Как следует из указанной нормы, право отозвать свое заявление у работника сохраняется вплоть до окончания последнего календарного дня срока предупреждения об увольнении.

То есть сотрудник может отозвать заявление до окончания своего последнего рабочего дня (до 23 часов 59 минут 59 секунд) независимо от режима работы организации и оформления всех документов. Заявление на отзыв работник может принести лично, направить по почте, телеграммой, по электронной почте (ч. 4 ст. 80, ч. 4 ст. 127 ТК, определение Верховного Суда от 10.08.2012 № 78-КГ12-10).

Приказ об увольнении издан, а работник передумал — как быть

Если сотрудник передумал увольняться, а работодатель уже издал приказ об увольнении, то рекомендуем отменить его другим приказом. Нормативных требований к оформлению такого документа нет, поэтому составить его нужно в произвольной форме. В приказе рекомендуем указать:

фамилию, имя, отчество и должность сотрудника;

дату, когда работодатель получил заявление об увольнении по собственному желанию входящий номер документа (при наличии такой регистрации);

информацию об отмене приказа об увольнении (нужно прописать его реквизиты и обозначенную дату увольнения);

причину, по которой отменяется приказ об увольнении (работник направил заявление об отзыве заявления об увольнении до дня увольнения);

сведения о том, что работник продолжает трудиться после предполагаемой даты увольнения;

поручение должностному лицу, ответственному за ведение трудовых книжек, оформить запись в трудовой книжке (в случае ее ведения) о признании недействительной записи об увольнении (если ее уже внесли), а также внести информацию об отмене увольнения в сведения о трудовой деятельности (если уже отразили в них информацию об увольнении).

Какие документы оформить, если работник передумал увольняться

Письменный отзыв заявления о прекращении трудового договора

Действующим законодательством не оговаривается форма отзыва заявления о прекращении трудового договора по собственному желанию. Предполагается, что она может быть и устной. Следовательно, если сотрудник может подтвердить, что он сообщил работодателю о своем решении об отзыве заявления, то при возникновении трудового спора суд может признать данный факт, даже если он не был оформлен письменно. Это может служить основанием для восстановления сотрудника на работе.

Во избежание споров и недоразумений необходимо, чтобы работник оформил письменно отзыв своего заявления. Документ должен соответствовать следующим требованиям:

в нем выражено желание работника отозвать заявление об увольнении и продолжить работу;

дата направления заявления указана в пределах срока, когда возможен отзыв;

есть подпись работника, которая свидетельствует о том, что заявление написано им, а не третьим лицом.

Такое заявление послужит доказательством правомерности дальнейших действий работодателя и в случае спора позволит избежать рисков, например, материальной ответственности за задержку выдачи трудовой книжки (в случае ее ведения) или предоставления сведений о трудовой деятельности.

Признание недействительной записи в трудовой книжке

Точный алгоритм признания записи об увольнении в трудовой книжке недействительной порядком ведения и хранения трудовых книжек не установлен. Если трудовая книжка ведется, чтобы признать запись об увольнении недействительной, рекомендуем после этой записи:

в разделе «Сведения о работе» отразить последующий порядковый номер и текущую дату;

отразить последующий порядковый номер и текущую дату; в графе 3 указать, что запись за номером таким-то (приведите номер записи об увольнении) недействительна;

указать, что запись за номером таким-то (приведите номер записи об увольнении) недействительна; в графе 4 проставить дату и номер приказа об отмене приказа об увольнении.

Как отменить запись об увольнении в СЗВ-ТД

Если работодатель уже передал информацию об увольнении в ПФР, он должен представить туда корректирующую форму «Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного лица (СЗВ-ТД)».

Ее нужно заполнить в полном соответствии с первоначальными сведениями, которые требуется отменить, и проставить отметку «X» в графе «Признак отмены записи сведений о приеме, переводе, увольнении» (ч. 1, 2 ст. 66.1 ТК, пп. 1, 2.4–2.6 ст. 11 Закона «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 01.04.1996 № 27-ФЗ, п. 2.6 порядка заполнения формы СЗВ-ТД, утвержденного Постановлением Правления ПФ РФ от 25.12.2019 № 730п).