Когда в 2022 году лучше идти в отпуск, чтобы не потерять в деньгах?

Как правило, наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней.

Например, в 2022 году с точки зрения денег наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня). Наименее выгодно идти в отпуск в январе (16 рабочих дней), в мае (18 рабочих дней) и в феврале (19 рабочих дней).

Кстати, узнать сколько рабочий дней конкретном месяце, поможет производственный календарь.

В 2022 году выгоднее всего брать отпуск в августе

Об этом рассказалаТатьяна Нечаева, юрист hh.ru, эксперт по трудовому праву:

«Почему именно так? Это связано с особенностями расчёта отпускных и зарплаты за отработанные дни. Зарплату за отработанные дни считают так: оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Например, в августе 2022 года 23 рабочих дня, а в январе — 16. Один рабочий день в январе будет стоить дороже, чем в августе.

А вот чтобы рассчитать отпускные, выясняют средний дневной заработок — СДЗ. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно СДЗ меньше, чем стоимость рабочего дня.

Если совсем просто, что СДЗ — это общая сумма дохода за год, которую делят на 12 (по количеству месяцев в году) и на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Полученную сумму умножают на количество дней отпуска. Когда отпуск приходится только на рабочие дни — например, понедельник, вторник и среду, — то за эти три дня человек получает три СДЗ. А из его оклада вычитают три рабочих дня, которые, как правило, стоят дороже».

Попробуем посчитать

Предположим, ваш оклад составляет 50 000 ₽, а годовой доход вместе с премиями — 700 000 ₽. Если вы возьмете в январе пять дней отпуска с понедельника по пятницу, то ваши отпускные за этот период составят 9 954 ₽, при этом из оклада вычтут 15 625 ₽.

Если же пойти в аналогичный отпуск в августе, отпускные составят всё те же 9 954 ₽, а из оклада вычтут всего 10 870 ₽.

Отметим, что это лишь примерный расчёт, так как на финальные цифры влияет то, был ли сотрудник в командировках, на больничном и т. д.

«Часто отпускные оказываются меньше зарплаты. Как я уже пояснила выше, это связано с тем, что при расчёте зарплаты за основу берётся стоимость одного рабочего дня в конкретный месяц, а в отпускных — средний дневной заработок, который обычно ниже. Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные: они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчёт отпускных. Так, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку», — добавляет Татьяна Нечаева.

Возьмём всё тот же август 2022 года из примера выше. Если ваш отпуск будет длиться семь дней, с понедельника по воскресенье включительно, то отпускные составят уже 13 30 ₽, а из оклада вычтут всё те же 10 870 ₽.

В отпускных учитываются все премии за работу (но не учитываются так называемые поощрительные выплаты). Чем больше размер премий в течение года — тем больше и отпускные, так как это напрямую влияет на СДЗ. Однако в расчёт СДЗ не входят периоды отпуска, больничного, командировок и других дней, когда сотрудник также получает не обычную зарплату, а средний заработок. Расчет регулируется статьей 139 ТК и Положением об особенностях порядка исчисления средней зарплаты № 922.

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