Чтобы учесть заем от учредителя, внесенный в кассу, в бухучете используют счета 66 и 67

Как получить наличные заемные средства от учредителя
Учредитель (это может быть как юрлицо, так и ИП или «физик») может предоставить своей фирме заем для капвложений или финансирования текущих расходов. В этой ситуации бухгалтеру обязательно иметь договор займа в письменной форме (п. 1 ст. 808 ГК РФ).
Дальше варианты могут быть разные. Сумма зависит от юридического статуса учредителя.
Речь про юрлицо или ИП? Тогда придется учесть лимит расчетов наличными — не более 100 000 руб. по одному договору.
Обычное физлицо? Тогда ограничений по сумме, вносимой в кассу, нет.
Почему? Это ограничение установлено для участников наличных расчетов. К ним относятся юрлица и ИП. Обычное физлицо к участникам наличных расчетов не относится. Расчеты с физлицом не имеют предпринимательской направленности.
Получение заемных средств от учредителя в кассу оформляется приходным кассовым ордером по форме КО-1, утв. Постановлением Росстата от 18 августа 1998 г. № 88. ККТ применять не нужно (абз. 21 ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ).
Как учесть в бухучете заем
Сначала определитесь со сроком займа.
Срок займа
Какой счет использовать
До 12 месяцев
счет 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»
Больше 12 месяцев
счете 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам»
При долгосрочном займе используют проводку Дебет 50 КредитТ 67-2-1 — получены в кассу заемные средства от учредителя.
Если заем процентный, то проценты начисляются проводкой: Дебет 91-2 Кредит 67-2-2 — начислены проценты по долгосрочному займу от учредителя.
Если же заем от учредителя был получен на приобретение, сооружение или изготовление инвестиционного актива, то при определенных условиях проценты по такому займу можно отнести на увеличение его стоимости.
Как расходовать полученные в кассу заемные средства
Расходовать займ из кассы в обход банка нельзя. Сначала заемные деньги надо сдать на расчетный счет, а потом снимать по мере необходимости.
Но есть исключения, когда наличные из кассы выдавать можно:
- на выплаты работникам, включенные в фонд заработной платы, и социальные выплаты;
- на оплату товаров (кроме ценных бумаг), работ, услуг;
- выдачу наличных денег работникам под отчет;
- возврата за оплаченные ранее наличными деньгами и возвращенные товары, невыполненные работы, неоказанные услуги.
При этом запрещено направлять наличную выручку на выдачу или возврат кредитов и займов большинству предприятий и организаций.
Можно ли вернуть заем учредителю из кассы
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