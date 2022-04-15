Чтобы учесть заем от учредителя, внесенный в кассу, в бухучете используют счета 66 и 67

Как получить наличные заемные средства от учредителя

Учредитель (это может быть как юрлицо, так и ИП или «физик») может предоставить своей фирме заем для капвложений или финансирования текущих расходов. В этой ситуации бухгалтеру обязательно иметь договор займа в письменной форме (п. 1 ст. 808 ГК РФ).

Дальше варианты могут быть разные. Сумма зависит от юридического статуса учредителя.

Речь про юрлицо или ИП? Тогда придется учесть лимит расчетов наличными — не более 100 000 руб. по одному договору.

Обычное физлицо? Тогда ограничений по сумме, вносимой в кассу, нет.

Почему? Это ограничение установлено для участников наличных расчетов. К ним относятся юрлица и ИП. Обычное физлицо к участникам наличных расчетов не относится. Расчеты с физлицом не имеют предпринимательской направленности.

Получение заемных средств от учредителя в кассу оформляется приходным кассовым ордером по форме КО-1, утв. По­ста­нов­ле­ни­ем Росстата от 18 августа 1998 г. № 88. ККТ применять не нужно (абз. 21 ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 Федерального закона от 22 мая 2003 г. № 54-ФЗ).