Новые чек-листы для работодателей: что будут спрашивать проверяющие с 11 марта 2022 года

Новые чек-листы по трудовым вопросам
В соответствии с ч. 1 ст. 53 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» для снижения рисков причинения вреда и ущерба работодателями и их объектами, а также оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий соответствующие органы формируют и утверждают проверочные листы.
Такие листы содержат списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении работодателем обязательных требований трудового законодательства. При этом проверочные листы не могут обязывать работодателя соблюдать обязательные требования, не предусмотренных законодательством РФ.
Так, новые формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) для целей федерального госконтроля и надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов трудового права утвердил приказ Роструда от 01.02.2022 № 20. Всего их утверждено 78 штук по различным вопросам.
Одновременно признан утратившим силу приказ Роструда от 10.11.2017 № 655 с прежними формами проверочных листов. Отметим, что ранее их было 133. То есть существенно больше.
По каким трудовым вопросам есть чек листы?
Далее приведём полный перечень проверочных листов Роструда с 11 марта 2022 года. Сразу отметим, что порядковый номер листа соответствует приложению к приказу Роструда от 01.02.2022 № 20, которым он утверждён.
Отметим, что большая часть проверочных листов Роструда посвящена вопросам выполнения требований охраны труда в различных сферах и профессиях (с 36 по 76 лист).
№ п/п
Тематика контрольных вопросов
1
Порядок оформления приема на работу
2
Содержание трудовых договоров
3
Изменение трудового договора
4
Прекращение трудового договора
5
Ведение и хранение трудовых книжек, а также формирование сведений о трудовой деятельности
6
Установление режима и продолжительности рабочего времени
7
Предоставление времени отдыха
8
Установление и выплата заработной платы
9
Труд несовершеннолетних
10
Труд иностранных работников
11
Труд инвалидов
12
Труда женщин и лиц с семейными обязанностями
13
Труда работающих на Крайнем Севере и в местностях, приравненных к нему
14
Увольнение работника в связи с сокращением численности или штата
15
Удержания из заработной платы
16
Привлечение к работе за пределами рабочего времени
17
Расследование и учет несчастных случаев на производстве
18
Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров, психиатрических освидетельствований, обязательных предсменных и послесменных, предрейсовых и послерейсовых медосмотров
19
Проведение специальной оценки условий труда
20
Информирование работников:
об условиях и охране труда на рабочих местах;
о риске повреждения здоровья;
предоставляемых им гарантиях;
полагающихся компенсациях
21
Обучение по охране труда
22
Приобретение, выдача и применение прошедших обязательную сертификацию или декларирование соответствия средств индивидуальной и коллективной защиты
23
Создание и обеспечение функционирования системы управления охраной труда
24
Обеспечение соответствующих требованиям охраны труда условий труда на каждом рабочем месте
25
Особенности регулирования труда дистанционных работников
26
Гарантии медицинских работников
27
Гарантии работников, занятых у физических лиц – ИП
28
Гарантии творческих работников
29
Гарантии спортсменов и тренеров
30
Труд занятых на подземных работах, в т. ч. в организациях угольной промышленности, и предоставление им гарантий и компенсаций
31
Труд лиц, занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда
32
Организация профессионального образования и обучения, дополнительного профобразования, повышения квалификации работников
Заключение ученических договоров
33
Оформление материальной ответственности
34
Привлечение работников к дисциплинарной ответственности
35
Проведение специальной оценки условий труда специальными организациями
Выполнение различных требований охраны труда
36
в морских и речных портах
37
в целлюлозно-бумажной и лесохимической промышленности
38
при производстве отдельных видов пищевой продукции
39
при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ
40
в медицинских организациях
41
при проведении водолазных работ
42
при эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
43
при эксплуатации электроустановок
44
в подразделениях пожарной охраны
45
при обработке металлов
46
при работе в ограниченных и замкнутых пространствах
47
при выполнении окрасочных работ
48
при нанесении металлопокрытий
49
при добыче (вылове), переработке водных биоресурсов и производстве отдельных видов продукции из водных биоресурсов
50
при проведении работ в легкой промышленности
51
на автомобильном транспорте
52
при работах с инструментом и приспособлениями
53
при эксплуатации промышленного транспорта
54
в сельском хозяйстве
55
при эксплуатации объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта
56
при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования
57
при проведении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов
58
при охране (защиты) объектов и/или имущества
59
при строительстве, реконструкции и ремонте
60
при производстве цемента
61
при выполнении электросварочных и газосварочных работ
62
на городском электрическом транспорте
63
в ЖКХ
64
в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ
65
при проведении работ в метрополитене
66
при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов
67
при проведении полиграфических работ
68
при грузопассажирских перевозках на железнодорожном транспорте
69
при выполнении работ в театрах, концертных залах, цирках, зоотеатрах, зоопарках и океанариумах
70
при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации
71
при производстве строительных материалов
72
при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании мостов
73
при проведении работ на высоте
74
при выполнении работ на объектах связи
75
на морских судах и судах внутреннего водного транспорта
76
Выполнение требований предельно допустимых норм нагрузок для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную
77
Разработка и содержание правил и инструкций по охране труда, разрабатываемых работодателем
78
Соблюдение работодателем условий отраслевых (межотраслевых) соглашений