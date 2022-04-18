Новые чек-листы для работодателей: что будут спрашивать проверяющие с 11 марта 2022 года

Новые чек-листы по трудовым вопросам

В соответствии с ч. 1 ст. 53 закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» для снижения рисков причинения вреда и ущерба работодателями и их объектами, а также оптимизации проведения контрольных (надзорных) мероприятий соответствующие органы формируют и утверждают проверочные листы.

Такие листы содержат списки контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении работодателем обязательных требований трудового законодательства. При этом проверочные листы не могут обязывать работодателя соблюдать обязательные требования, не предусмотренных законодательством РФ.

Так, новые формы проверочных листов (списков контрольных вопросов) для целей федерального госконтроля и надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных актов трудового права утвердил приказ Роструда от 01.02.2022 № 20. Всего их утверждено 78 штук по различным вопросам.

Одновременно признан утратившим силу приказ Роструда от 10.11.2017 № 655 с прежними формами проверочных листов. Отметим, что ранее их было 133. То есть существенно больше.

По каким трудовым вопросам есть чек листы?

Далее приведём полный перечень проверочных листов Роструда с 11 марта 2022 года. Сразу отметим, что порядковый номер листа соответствует приложению к приказу Роструда от 01.02.2022 № 20, которым он утверждён.

Отметим, что большая часть проверочных листов Роструда посвящена вопросам выполнения требований охраны труда в различных сферах и профессиях (с 36 по 76 лист).