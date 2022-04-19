Работать в приложении «Мой налог» надо по-новому. Вышел приказ ФНС

Законодательная базаПриказ ФНС России от 14.02.2022 № ЕД-7-20/106@ и приложения к нему — по сути, инструкция по работе с мобильной версией личного кабинета плательщика НПД «Мой налог».
В Порядке к приказу ЕД-7-20/106@ налоговики детально описали как в приложении:
- зарегистрироваться самозанятым;
- сняться с учета в качестве самозанятого;
- как сформировать и отправить чек;
- как исправить отправленные ранее некорректные сведения о доходах;
- как заплатить налог и страховые взносы.
Как стать самозанятымЧиновники предусмотрели три способа регистрации в качестве плательщика НПД:
- по паспорту;
- по логину и паролю от личного кабинета налогоплательщика;
- с авторизацией через ЕСИА.
Важно, чтобы свежее фото и фото из паспорта соответствовали друг другу.Второй вариант подходит тем, кто уже пользуется личным кабинетом на nalog.ru. Нет логина и пароля — получите в ближайшем отделении ФНС.
В последних двух случаях не нужно фотографироваться и сканировать паспорт.
Как сообщить налоговой о доходахПосле получения оплаты за реализованные товары, выполненные работы или услуги самозанятый обязан сформировать чек. Чек выставляется вне зависимости от того, кто плательщик: физическое лицо, юридическое или предприниматель.
В приложении «Мой налог» функция формирования чека размещена на главном экране. Нажмите на кнопку «Новая продажа» и заполните необходимые поля: дату продажи, сумму и наименование товара (работы или услуги). Также выберите категорию заказчика: физическое лицо или же юридическое и ИП. Если покупатель — заграничная компания, пометьте это соответствующим переключателем. Для ИП и компаний требуется ввести ИНН и наименование. От категории заказчика зависит и ставка налога.
Когда информация о реализованном продукте и покупателе заполнена, чек готов к отправке. Нажмите «Выдать чек», и одномоментно он будет направлен и в ФНС. Приложение позволяет сохранить документ, отправить на e-mail или по номеру телефона ссылку на чек, а также дает возможность открыть по QR-коду.
Если плательщик НПД вернул заказчику деньги за товар (работы или услуги) — сообщите в налоговую инспекцию. Для этого в приложении «Мой налог» достаточно аннулировать выставленный ранее чек. Аналогично поступают и когда требуется скорректировать уже выданный чек.Аннулирование происходит в три шага:
- выбор нужного чека (раздел «Чеки» на главной странице);
- нажатие на три точки и в открывшемся меню выбрать «аннулировать»;
- указать причину («возврат денег» или «ошибка при формировании чека»).
Как рассчитать и заплатить налогиСамостоятельно считать налог не придется. После получения чека, налоговые инспекторы рассчитают налог и не позднее 12-го числа следующего месяца сообщат о сумме, которую нужно заплатить.
Чтобы не нарваться на пени, платить нужно ежемесячно до 25-го числа. Оплатить можно в приложении «Мой налог».
Для этого потребуется ввести реквизиты банковской карты. Для желающих доступна бумажная версия квитанции. Оплатить по ней можно в отделении банка или на почте.
Что касается страховых взносов, то самозанятые не обязаны их платить. Но отчисления участвуют в формировании будущей пенсии. Начните с раздела «Добровольное пенсионное обеспечение», заполните заявление, и только после этого вам будет доступна оплата страховых взносов и пенсионные выплаты в будущем.
Как сняться с учета по самозанятостиПроцедура прекращения регистрации в качестве плательщика НПД зависит от причины снятия:
- по желанию самозанятого;
- по требованию налоговой инспекции.
Налоговики снимут автоматически если не будут соблюдаться требования для применения специального налогового режима. Самозанятый узнает об этом из СМС или уведомления в приложении.