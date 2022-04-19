Работать в приложении «Мой налог» надо по-новому. Вышел приказ ФНС

Законодательная база

Приказ ФНС России от 14.02.2022 № ЕД-7-20/106@ и приложения к нему — по сути, инструкция по работе с мобильной версией личного кабинета плательщика НПД «Мой налог».

В Порядке к приказу ЕД-7-20/106@ налоговики детально описали как в приложении:

зарегистрироваться самозанятым;

сняться с учета в качестве самозанятого;

как сформировать и отправить чек;

как исправить отправленные ранее некорректные сведения о доходах;

как заплатить налог и страховые взносы.

Как стать самозанятым

Чиновники предусмотрели три способа регистрации в качестве плательщика НПД:

по паспорту;

по логину и паролю от личного кабинета налогоплательщика;

с авторизацией через ЕСИА.

В первом случае потребуется скан второй и третьей страниц паспорта, а также фотография.

Важно, чтобы свежее фото и фото из паспорта соответствовали друг другу.

Второй вариант подходит тем, кто уже пользуется личным кабинетом на nalog.ru. Нет логина и пароля — получите в ближайшем отделении ФНС.

В последних двух случаях не нужно фотографироваться и сканировать паспорт.

Как сообщить налоговой о доходах

После получения оплаты за реализованные товары, выполненные работы или услуги самозанятый обязан сформировать чек. Чек выставляется вне зависимости от того, кто плательщик: физическое лицо, юридическое или предприниматель.

В приложении «Мой налог» функция формирования чека размещена на главном экране. Нажмите на кнопку «Новая продажа» и заполните необходимые поля: дату продажи, сумму и наименование товара (работы или услуги). Также выберите категорию заказчика: физическое лицо или же юридическое и ИП. Если покупатель — заграничная компания, пометьте это соответствующим переключателем. Для ИП и компаний требуется ввести ИНН и наименование. От категории заказчика зависит и ставка налога.

Когда информация о реализованном продукте и покупателе заполнена, чек готов к отправке. Нажмите «Выдать чек», и одномоментно он будет направлен и в ФНС. Приложение позволяет сохранить документ, отправить на e-mail или по номеру телефона ссылку на чек, а также дает возможность открыть по QR-коду.

Если плательщик НПД вернул заказчику деньги за товар (работы или услуги) — сообщите в налоговую инспекцию. Для этого в приложении «Мой налог» достаточно аннулировать выставленный ранее чек. Аналогично поступают и когда требуется скорректировать уже выданный чек.

Аннулирование происходит в три шага:

выбор нужного чека (раздел «Чеки» на главной странице);

нажатие на три точки и в открывшемся меню выбрать «аннулировать»;

указать причину («возврат денег» или «ошибка при формировании чека»).

Не бойтесь указывать на собственные ошибки, за их исправление не штрафуют. После того, как чек аннулировали, сформируйте новый с правильными сведениями.

Как рассчитать и заплатить налоги

Самостоятельно считать налог не придется. После получения чека, налоговые инспекторы рассчитают налог и не позднее 12-го числа следующего месяца сообщат о сумме, которую нужно заплатить.

Чтобы не нарваться на пени, платить нужно ежемесячно до 25-го числа. Оплатить можно в приложении «Мой налог».

Для этого потребуется ввести реквизиты банковской карты. Для желающих доступна бумажная версия квитанции. Оплатить по ней можно в отделении банка или на почте.

Что касается страховых взносов, то самозанятые не обязаны их платить. Но отчисления участвуют в формировании будущей пенсии. Начните с раздела «Добровольное пенсионное обеспечение», заполните заявление, и только после этого вам будет доступна оплата страховых взносов и пенсионные выплаты в будущем.

Как сняться с учета по самозанятости

Процедура прекращения регистрации в качестве плательщика НПД зависит от причины снятия:

по желанию самозанятого;

по требованию налоговой инспекции.

Для самоотвода посетите «Профиль» в приложении «Мой налог» и активируйте функцию «Сняться с учета НПД».

Налоговики снимут автоматически если не будут соблюдаться требования для применения специального налогового режима. Самозанятый узнает об этом из СМС или уведомления в приложении.

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