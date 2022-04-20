Увольнение без отработки: когда можно, что писать в заявлении и в трудовой книжке

14-дневный срок отсчитывается со дня, следующего за днем получения организацией от работника заявления об увольнении. Если заявление пришло по почте или с курьером, то отсчитывать срок надо с момента, когда письмо было доставлено работодателю. При этом указанная дата подписания заявления не важна.

Хотя срок, который установлен для предупреждения работодателя об увольнении, и называется отработкой, трудовым законодательством не определено, что в этот период сотрудник должен выполнять свою трудовую функцию. Поэтому бывают случаи, когда прекращение трудового договора происходит сразу, 14 дней ждать не надо.

В каких случаях можно уволиться без отработки

ТК содержит случаи, когда человек может законно прекратить отношения с работодателем без отработки:

по соглашению между компанией и сотрудником;

если сотрудник по уважительной причине не может дальше продолжать работать;

выход на пенсию;

если права работника нарушены работодателем.

Обратим внимание на последний пункт. Тут есть одно существенное условие: нарушение прав работника должно быть документально зафиксировано трудовой инспекцией, комиссией по трудовым спорам или судом.

Так, если компания задерживает сотруднику зарплату более чем на 15 дней, он вправе временно прекратить работу. Приостановка может длиться до тех пор, пока долг не будет закрыт (ст. 142 ТК). Но уволиться без двухнедельной отработки человек не имеет права, пока нарушение в виде задержки зарплаты не будет подтверждено одним из вышеназванных органов (доклад Роструда за I квартал 2020 года).

Законодатель установил случаи, когда отработка может длиться не 14 дней. К примеру, меньший срок, равный трем календарным дням, установлен работнику, находящемуся на испытательном сроке, но решившему, что данная работа ему не подходит (ч. 4 ст. 71 ТК). Увеличенный срок, равный, как правило, одному месяцу, предусмотрен для уведомления руководителем организации о своем увольнении собственника имущества (ст. 280 ТК).

Отметим, что при увольнении по собственному желанию сотрудник может передумать и отозвать свое заявление. Сделать это он вправе вплоть до конца последнего дня работы, и не только собственноручно подписанным уведомлением. Также можно сообщить работодателю об отзыве заявления по имейл или направить СМС руководителю (апелляционное определение Мосгорсуда от 22.05.2019 № 33-22466/2019, Постановление Президиума Кемеровского облсуда от 18.06.2018 № 44г-40/2018).

Как уволиться пенсионеру без отработки

Трудовое законодательство указывает, что увольнение сотрудника, выходящего на пенсию, должно происходить той датой, которая указана в заявлении. Для того чтобы уволиться по собственному желанию без отработки, не имеет значения, когда работник вышел на пенсию. Это право предоставлено и человеку, только что оформившему заслуженный отдых, и работающему пенсионеру.

При этом ТК не дает ответов на ряд принципиальных вопросов. Так, законодатель не указывает на вид пенсии, дающий право уволиться без отработки. Вопросы не возникают, если человек выходит на пенсию по старости. Но не вполне ясно, может ли уволиться без отработки работник, который оформил, к примеру, пенсию по выслуге лет.

Ранее возникали противоречия относительно того, сколько раз сотрудник может воспользоваться правом на увольнение без отработки при выходе на пенсию. ТК об этом прямо не говорит. Судебная практика же шла двумя различными путями.

Кассационное определение Хабаровского крайсуда от 06.04.2011 № 33-2143 и постановление Президиума Тверского облсуда от 16.07.2012 № 44-г-37 содержат вывод о том, что выход на пенсию — это просто оставление уже действующим пенсионером текущего места работы. Исходя из этого, работодатель не может заставить отрабатывать две недели того, кто ранее уже увольнялся по аналогичной причине — в связи с выходом на пенсию.

Другой подход можно увидеть в апелляционных определениях ВС Республики Саха (Якутия) от 23.05.2016 № 33-2414/2016, Самарского облсуда от 15.07.2014 № 33-6786/2014, определении Санкт-Петербургского горсуда от 18.06.2013 № 33-7386/13. Там суды исходили из того, что выход на пенсию – это смена соцстатуса на статус пенсионера, а приобрести его можно только один раз. Поэтому и воспользоваться таким основанием для увольнения можно лишь однократно, поскольку второй раз выйти на пенсию, уже будучи пенсионером, невозможно.

Сейчас в этом споре поставлена точка. Сначала в обзоре ответов онлайн-инспекции за август 2020 года появилась информация о том, сколько раз сотрудник может уволиться без двухнедельной отработки в связи с выходом на пенсию. Согласно ответу инспекции — на данном основании работник может уйти из организации в удобный для него срок только один раз.

Затем Роструд официально изложил свою позицию по данному поводу в письме от 01.06.2021 № ПГ/16760-6-1, указав, что воспользоваться правом на увольнение в день подачи заявления пенсионер может лишь единожды. Уволить человека второй раз в связи с выходом на пенсию нельзя, поскольку он уже пенсионер.

В заявлении пенсионера должно быть указание на дополнительную причину увольнения, например: «Прошу уволить меня по собственному желанию 18 апреля 2022 года в связи с выходом на пенсию». Эту причину прекращения трудового договора необходимо указать и в трудовой книжке, если она ведется. Запись будет такой: «Уволен по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

То есть, если же работник ранее увольнялся по собственному желанию в связи с выходом на пенсию, о чем есть запись в трудовой книжке или информация в сведениях о трудовой деятельности, он должен отработать, как правило, не менее двух недель (ч. 1 ст. 80 ТК).

Кроме того, у пенсионера могут быть и иные уважительные причины увольнения по собственному желанию без отработки, как и у любого другого сотрудника. Например, направление супруга на работу за границу (ч. 3 ст. 80 ТК, пп. «б» п. 22 Постановления Пленума Верховного Суда от 17.03.2004 № 2).

Увольнение по собственному желанию без отработки

Работник может уволиться без отработки в день, указанный в заявлении, если у него есть уважительная причина. В числе уважительных причин, по которым сотрудники не могут дальше продолжать работать, ТК (ст. 80) и Верховный Суд РФ (пп. «б» п. 22 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2) называют, в частности:

зачисление в образовательное учреждение;

выход на пенсию;

направление мужа (жены) на работу за границу или к новому месту службы.

Это далеко не исчерпывающий перечень. Причины могут быть самыми разными. В соответствии с определением Второго кассационного суда общей юрисдикции от 22.06.2021 № 8-14554/2021 увольнение по состоянию здоровья также может быть признано уважительной причиной.

Но если причина не названа в ТК, компания вправе решать, насколько она уважительна. Работодатель или суд могут признать уважительными причинам переезд человека по семейным обстоятельствам или иным причинам на новое место жительства в другую местность либо необходимость оказывать помощь члену семьи – инвалиду, осуществляя уход за ним.

ТК не требует, чтобы сотрудник документально подтверждал обстоятельства, вынуждающие его уволиться одномоментно. Но работодатель, тем не менее, вправе потребовать соответствующие документы. В случае со сменой места жительства человек может предоставить билеты и договоры о перевозке имущества, найма жилого помещения или иные документы.

Сотрудник, который уходит по собственному желанию, потому что не может дальше продолжать работу, по закону вправе уволиться той датой, которую укажет в заявлении. Но при этом в нем обязательно нужно указать дополнительную причину увольнения.

К примеру: «Прошу уволить меня по собственному желанию в связи с переводом супруги на работу в другую местность». То же самое касается записи в трудовой книжке, если она ведется. В частности, запись может быть сделана так: «Уволен по собственному желанию в связи с переводом супруги на работу в другую местность, пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации».

Если компания, несмотря на уважительные причины, отказывается уволить сотрудника в срок, указанный в заявлении, последний вправе обратиться за разрешением спора в комиссию по трудовым спорам или суд (ст. 348.13, 382, 391 ТК).

Увольнение по соглашению сторон без отработки

Трудовой договор с сотрудником может быть расторгнут на основании ст. 78 ТК по соглашению сторон. При этом работник может договориться с работодателем об уменьшении срока отработки при прекращении трудовых отношений.

Если компания, в которой трудится человек, не возражает, то этот период может быть сокращен до нескольких дней. Либо сотрудник вообще может уволиться одним днем, когда подаст заявление об увольнении. Законодательство этого не запрещает.

Заявление на увольнение без отработки

При оформлении прекращения трудового договора по соглашению сторон нужны соглашение и приказ руководителя организации. Заявление сотрудника при этом не требуется, но при желании его можно оформить (ст. 78 ТК).

В последнем случае заявление должно содержать формулировку: «Прошу уволить меня по соглашению сторон».

Для увольнения по собственному желанию требуются заявление сотрудника и приказ директора. Заявление об увольнении сотрудник заполняет в свободной форме. Он может подписать заявление, напечатанное на компьютере, или написать заявление от руки (ст. 80, 84.1 ТК).

Скачать образец заявления об увольнении по собственному желанию без отработки.

Заявление должно содержать несколько ключевых моментов:

Ф.И.О. сотрудника и должность в учреждении;

должна быть выражена инициатива сотрудника уволиться. Достаточно наличия формулировки: «Прошу уволить меня по собственному желанию»;

должна быть указана дата увольнения. Поскольку мы говорим про увольнение без отработки, то дата составления заявления может совпадать с датой увольнения. При этом специально об отсутствии отработки в заявлении указывать не требуется;

должна быть проставлена собственноручная подпись сотрудника;

следует указать причину увольнения без отработки, например, выход на пенсию (ч. 3 ст. 80 ТК).

Если причина не указана, наниматель вправе потребовать от сотрудника отработать установленный срок или же удовлетворить его просьбу об отсутствии отработки, поскольку это допускается ч. 2 ст. 80 ТК.