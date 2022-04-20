Цитата дня. Про умных и уставших от налогов бухгалтеров

В рейтинге, составленном Российским технологическим университетом МИРЭА, еще есть экономист, статистик и внезапно библиотекарь.
«Точкой входа» в новую профессию может стать специальность тестировщика программного обеспечения.
Бухгалтеры вошли в топ-10 профессий, которым легко переучиться на IT-специалистов. Есть ощущение, что бухгалтеры могут все: особенно, когда устают от бесконечных изменений в учете и хотят поменять профессию.
В рейтинге, составленном Российским технологическим университетом МИРЭА, еще есть экономист, статистик и внезапно библиотекарь.
«Точкой входа» в новую профессию может стать специальность тестировщика программного обеспечения.