Карьера бухгалтера

Цитата дня. Про умных и уставших от налогов бухгалтеров

Бухгалтеры вошли в топ-10 профессий, которым легко переучиться на IT-специалистов. Есть ощущение, что бухгалтеры могут все: особенно, когда устают от бесконечных изменений в учете и хотят поменять профессию.

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В рейтинге, составленном Российским технологическим университетом МИРЭА, еще есть экономист, статистик и внезапно библиотекарь. 

«Точкой входа» в новую профессию может стать специальность тестировщика программного обеспечения. 

Гость, уже завтра важнейший вебинар для бухгалтеров: про все 5 новых ФСБУ с 2022 года.
Разберем «Запасы», «ОС», «Аренду», «Документооборот», «Капложения». И все это всего за 1 час! Скорее идите записыватсья, пока остались места. 

 

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