Бухгалтерам проще других переучиться на IT-специалистов. Никто и не сомневался

В список, который составили в Российском технологическом университете МИРЭА, попали:

экономист;

бухгалтер;

статистик;

маркетолог;

менеджер;

логист;

юрист;

специалист банковского дела;

HR-специалист;

библиотекарь.

«Точкой входа» в новую профессию может стать специальность тестировщика программного обеспечения, для которой не нужно специальное техническое образование, передает ИА ТАСС.

Стать IT-специалистом можно за 6 месяцев.

Как отмечается в исследовании, у бухгалтеров есть личностные характеристики, которые позволяют стать айтишниками: