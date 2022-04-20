Бухгалтерам проще других переучиться на IT-специалистов. Никто и не сомневался

В список, который составили в Российском технологическом университете МИРЭА, попали:
- экономист;
- бухгалтер;
- статистик;
- маркетолог;
- менеджер;
- логист;
- юрист;
- специалист банковского дела;
- HR-специалист;
- библиотекарь.
«Точкой входа» в новую профессию может стать специальность тестировщика программного обеспечения, для которой не нужно специальное техническое образование, передает ИА ТАСС.
Стать IT-специалистом можно за 6 месяцев.
Как отмечается в исследовании, у бухгалтеров есть личностные характеристики, которые позволяют стать айтишниками:
- усидчивость;
- внимательность;
- способность к критическому мышлению;
- запрос на постоянное обучение.