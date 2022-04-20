Бухгалтеры

Бухгалтерам проще других переучиться на IT-специалистов. Никто и не сомневался

Из-за цифровизации экономики потребность в бухгалтерах будет сокращаться. Но зато бухгалтеры вошли в топ-10 профессий, которым легко переучиться на IT-специалистов, показало исследование.

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В список, который составили в Российском технологическом университете МИРЭА, попали:

  • экономист;
  • бухгалтер;
  • статистик;
  • маркетолог;
  • менеджер;
  • логист;
  • юрист;
  • специалист банковского дела;
  • HR-специалист;
  • библиотекарь.

«Точкой входа» в новую профессию может стать специальность тестировщика программного обеспечения, для которой не нужно специальное техническое образование, передает ИА ТАСС.

Стать IT-специалистом можно за 6 месяцев.

Как отмечается в исследовании, у бухгалтеров есть личностные характеристики, которые позволяют стать айтишниками:

  • усидчивость;
  • внимательность;
  • способность к критическому мышлению;
  • запрос на постоянное обучение.
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