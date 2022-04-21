Закупки у предпринимателей: что изменилось с 2022 года

К кому относится нововведение

До 2022 осуществлять целевые закупки обязаны были только крупные автономные учреждения с общей годовой стоимостью договоров более 250 млн. рублей (абз. 10 п. 2 постановления № 1352). С 01.01.2022 данные ограничения сняты — теперь все автономные учреждения, вне зависимости от объема закупок и уровня подчиненности, обязаны производить целевые закупки у предпринимателей. При этом к целевым закупкам также относятся закупки у самозанятых граждан на основании заключенных с ними договоров, так как самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход (ч. 15 ст. 8 Федерального закона 223-ФЗ).

Исключением из данного правила являются юридические лица, перечисленные в ч. 2 ст. 1 Федерального закона № 223-ФЗ и являющиеся субъектами малого и среднего бизнеса.

Объемы закупок

С 01.01.2022 вырос годовой объем целевых закупок автономных учреждений у малых и средних предпринимателей: ранее он составлял 20%, теперь — не менее 25%. При этом доля закупок с участием только малых и средних предпринимателей от общего годового стоимостного объема должна составлять не менее 20%. Ранее эта доля составляла 18%.

Те автономные учреждения, которые в связи со вступившим нововведением впервые столкнулись с необходимостью производить закупки у предпринимателей, при планировании своей деятельности должны учитывать действующую обязательную долю целевых закупок.

Состав закупок и их стоимость

В перечень товаров, работ и услуг, которые можно включить в состав целевых закупок, могут входить далеко не все позиции. Ограничения по таким позициям перечислены в п. 7 Положения № 1352.

У каждого автономного учреждения должен быть специальный перечень товаров работ и услуг, утвержденный в соответствии с п. 8 Положения № 1352. Он нужен для осуществления закупок с участием исключительно малых и средних предпринимателей.

Помимо этого, действует обязательное условие в отношении стоимости целевых закупок у предпринимателей и самозанятых. Заказчик обязан закупить товары, работы и услуги у таких продавцов в случае, если начальная (максимальная) цена договора или лота не превышает 200 млн. рублей, а сами закупаемые позиции входят в перечень (письмо Минфина от 17.06.2020 № 24-05-07/52262).

В случае если цена договора варьируется от 200 до 800 млн. рублей и товары, работы и услуги входят в перечень, заказчик может на свое усмотрение принять решение об их закупке у предпринимателей. Если цена договора превышает 800 млн. рублей, автономное учреждение не имеет право на закупку.

Способы закупок

Согласно п. 4 Положения № 1352, закупки могут производиться с помощью торгов и иных процедур. Сами закупки могут быть конкурентными и неконкурентными. При этом закупочная деятельность организуется самим заказчиком в наиболее оптимальном для него формате.

Цена договора, подписанного заказчиком и предпринимателем в результате проведения закупки, включается в расчет общей стоимости целевых закупок.

Планирование закупок

При планировании закупок необходимо учесть, что не менее 20% от общего годового стоимостного объема целевых закупок должны составлять закупки исключительно у предпринимателей и самозанятых.

Таким образом, в плане должна быть отражена информация о закупке, осуществляемой только среди указанных субъектов, способах ее проведения и об отнесении (или отсутствии критериев отнесения) позиций закупки к перечню ограничений по закупкам (п. 7 Положения № 1352).

Помимо этого в ходе планирования учитываются факты исполнения долгосрочных договоров с предпринимателями. Так, если автономное учреждение заключило договор, срок исполнения которого больше одного календарного года, в расчет совокупного объема целевых закупок входит объем оплаты такого договора за текущий год. Также это касается договоров, заключенных в предыдущие периоды (письма Минфина от 07.09.2020 № 24-01-07/78247 и от 17.01.2020 № 24-01-08/1945). При этом в план закупки включается информация, касающаяся объемов оплаты таких договоров и доли привлеченных к закупкам субъектов малого и среднего предпринимательства относительно каждого года исполнения (п. 3 Требований № 932).

Правила закупок

Как уже было отмечено, каждое автономное учреждение вправе устанавливать собственное положение о закупках, в котором будут отражены правила взаимодействия с малыми и средними предпринимателями и способы осуществления закупок. Основными нормативными актами, на которые автономному учреждению следует опираться при разработке и утверждении такого положения, являются Федеральный закон № 223-ФЗ и Положение № 1352.

Исходя из норм вышеупомянутых законодательных актов, необходимо принять во внимание, что конкурентные закупки с участием субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, могут производиться только в электронном формате (ч. 2 ст. 3 Федерального закона № 223-ФЗ). При этом, согласно п. 1 письму Минфина от 06.12.2018 № 24-05-09/88660, автономные учреждения могут закупать товары, работы и услуги, к примеру, у одного и того же поставщика, исполнителя или подрядчика (предпринимателя или самозанятого) в случае, если это прописано в положении о закупке — то есть с использованием неконкурентных процедур.

В соответствии с п. 20 Положения № 1352, факт того, что заказчик осуществляет закупку с участием только предпринимателей и самозанятых граждан, необходимо отразить в специальном извещении и закупочной документации.

При подаче заявки на осуществление закупки автономное учреждение не вправе запрашивать у участника документы, подтверждающие его статус предпринимателя или самозанятого. В связи с этим нужно заблаговременно изучить информацию о поставщике, обратившись к реестру субъектов малого и среднего предпринимательства, а также сверив сведения о применении им налогового режима самозанятости на сайте ФНС. В случае отсутствия необходимых данных на указанных ресурсах, учреждение обязано отказаться от заключения договора с таким субъектом. Такие же правила действуют и в отношении субподрядчиков / соисполнителей, являющихся предпринимателями или самозанятыми.

В положении о закупках автономное учреждение может прописать все аспекты, касающиеся заключения и расторжения договора, а также условий его исполнения. Это же касается заключения договоров с предпринимателями (письмо Минфина РФ от 03.11.2020 № 24-03-08/95754). При этом по договору с предпринимателем или самозанятым оплата производится в течение 15 рабочих дней со дня подписания заказчиком приемки по договору, а информация об этом должна быть отражена в закупочной документации и проекте договора. Аналогичные правила действуют и в отношении субподрядчиков.

Отчет о достижении объема целевых закупок

В конце года заказчику необходимо сдать отчет о произведенных целевых закупках по форме, которая утверждена Постановлением № 1352. Правила его заполнения так же регламентируются указанным нормативным правовым актом.

В отчете о достижении объема целевых закупок детализируются данные о заключенных автономными учреждениями договорах и достигнутого объема целевых закупок. Заполняется отчет в системе ЕИС и публикуется там же после того, как уполномоченное должностное лицо заказчика подпишет документ с помощью ЭЦП.

В соответствии с ч. 21 ст. 4 Федерального закона № 223-ФЗ, опубликовать отчет нужно до 1 февраля года, который следует за отчетным. Однако ввиду того, что большинство автономных учреждений столкнулось с необходимостью достижения обязательной доли целевых закупок впервые, в 2022 такие заказчики освобождаются от обязанности формирования указанного отчета. Сдать его нужно будет только крупным учреждениям, у которых общая годовая стоимость заключенных договоров составляет более 250 млн. рублей.

Что в итоге

Обобщая вышесказанное, отметим, что необходимо делать автономным учреждениям для грамотного планирования своей закупочной деятельности в соответствии с новыми требованиями законодательства: