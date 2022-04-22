Как бухгалтеру отразить возврат излишне перечисленных денег контрагенту

Варианты ошибок, требующих возврата денег, и их последствия

В отношениях между контрагентами возможны ошибки в перечислении денежных средств, связанные:

с неверным выбором контрагента при формировании платежного поручения;

указанием неправильной суммы оплаты;

отражением в назначении платежа реквизитов несуществующего во взаимоотношениях документа.

Подобные ошибки могут быть выявлены любой из сторон, но потребуют обязательного письменного выражения инициативы плательщика на совершение действий, осуществляемых в связи с их исправлением.

В ряде ситуаций ошибка может быть исправлена путем корректировки назначения платежа, если, например, между контрагентами существуют взаимоотношения поставщик — покупатель, в счет которых может быть учтена ошибочно переведенная сумма (или платеж с неверно указанным назначением). Исправление через корректировку платежа не может быть применено, если с получателем средств отсутствуют актуальные соглашения о взаимодействии.

Вне зависимости от того, по какой причине платеж считается сделанным безосновательно, учет его как у плательщика, так и у получателя осуществляется по одним и тем же алгоритмам с учетом того, что для этих двух сторон проводки при возврате ошибочно перечисленных денежных средств окажутся зеркальными.

Поскольку ошибочные перечисления, подлежащие возврату, не имеют связи с расчетами, выполняемыми между поставщиками и покупателями, НДС по ним не выделяется ни к оплате, ни в вычетах. Однако, если расчеты ведутся в валюте, то могут возникать относимые в доходы/расходы курсовые разницы.

Получателю средств при их возврате в назначении платежа в платежном документе следует отразить информацию о том, что этим платежом осуществляется возврат ошибочно перечисленных ему денежных средств, и дать ссылку на реквизиты документа, в котором плательщик выразил просьбу вернуть ему деньги.

Если же ошибка исправляется путем учета переведенной суммы в счет оплаты по другому договору поставки, то учитываться она будет в обычном для взаимоотношений поставщик — покупатель порядке с осуществлением необходимых операций по НДС.

Неверно адресованные деньги поступили на расчетный счет: проводки

У получателя средств, на расчетный счет которого ошибочно поступили деньги, проводка, отражающая поступление неидентифицируемых средств, будет сделана в момент привязки платежного документа к счетам бухучета. Относится подобная сумма в дебет счета 76, и делается это проводкой:

Дт 76 — Кт 51 (52).

Соответственно, при возврате ошибочного платежа на расчетный счет контрагента проводка окажется обратной:

Дт 51 (52) — Кт 76.

Курсовая разница при возврате валюты отразится проводкой:

Дт 91 — Кт 76 или Дт 76 — Кт 91.

Если же в отношении отраженного как ошибочный платежа возникнет решение об учете его в счет оплаты за будущую или уже состоявшуюся продажу товаров (выполнение работ, оказание услуг), то на основании письменной информации, полученной от плательщика, будет сделана запись:

Дт 62 — Кт 76 (с вытекающими отсюда последствиями в отношении НДС).

Проводки при возврате от контрагента ошибочно перечисленного платежа

У плательщика сумма, переведенная не тому контрагенту или перечисленная в большем объеме, тоже попадает на счет 76:

Дт 76 — Кт 51 (52)

или Дт 76 — Кт 60 (если исправить проводку, сделанную по платежному поручению, уже нельзя).

Возврат неверно перечисленных денежных средств от контрагента в проводках выразится как:

Дт 51 (52) — Кт 76.

По валютному платежу здесь также потребуется учесть курсовую разницу, величина которой будет отнесена либо в дебет, либо в кредит счета 91:

Дт 91 — Кт 76 или Дт 76 — Кт 91.

Если же в отношении ошибочного платежа принимается решение о зачете его в счет оплаты поставки в рамках уже существующих с контрагентом взаимоотношений, то платеж, учтенный на счете 60, за счет внутренней проводки просто поменяет аналитику. При этом возникнет возможность учета НДС в вычетах как по авансовой оплате, так и по поставке.

Итоги

Все действия с платежом, перечисленным контрагенту по ошибке, совершаются при наличии письменного указания об их сути со стороны плательщика. При этом средства могут быть зачтены в счет расчетов по имеющимся взаимоотношениям. В учете и у получателя, и у плательщика сумму ошибочного платежа отражают на счете 76. В корреспонденции с этим счетом у обеих сторон будет показано движение денежных средств по возврату:

Дт 76 — Кт 51 (52) — у возвращающей стороны;

— у возвращающей стороны; Дт 51 — (52) Кт 76 — у получателя возвращаемых средств.

Налоговых последствий возврат ошибочного платежа не имеет.