Работодателям разрешат размещать вакансии не только на портале Роструда, но и на других сайтах

Вышло постановление правительства № 675 от 16.04.2022 . В нем перечислены требования к информресурсам, где работодатели могут размещать информацию о своих вакансиях, в том числе по квотам для инвалидов.

Но в законе говорится и об альтернативных способах размещения вакансий, правила для которых должно утвердить правительство, что оно и сделало в постановлении № 675.

Коммерческие фирмы с численностью до 25 человек могу передавать сведения в бумажном виде.

С 2023 года еще появится возможность передавать сведения через Госуслуги.

Если у коммерческой фирмы численность более 25 человек , отчет о вакансиях надо сдать электронно — через портал «Работа в России».

Передавать вакансии в ЦЗН надо ежемесячно. Причем конкретных сроков ни в законе, ни в постановлении правительства не прописано.

В частности, в пункте 3 статьи 25 есть такие сведения:

В статье 25 закона «О занятости населения» № 1032-1 от 19.04.1991 указано, какие сведения и как работодатели должны передавать в ЦЗН.

Альтернатива «Работе в России»

Работодатели могут размещать вакансии на каких-то других, удобных для них работных сайтах. И при этом будет считаться, что свою обязанность по передаче информации в ЦЗН компания выполнила.

Эти частные сайты для размещения вакансий будут передавать информацию на портал «Работа в России».

Таким образом, работодатель, размещая вакансию, будет получать отклики не только от пользователей работного сайта, но и от пользователей портала «Работа России».

Перечень ресурсов, где можно будет размещать вакансии, будет опубликован на сайте «Работа в России».

Список сформирует Роструд по согласованию с Минтрудом и Минцифры. Его будут периодически обновлять.

В постановлении № 675 перечислены требования, которым должен соответствовать ресурс, где можно размещать вакансии.

Собственно, требований только два.

1. Портал должен передавать информацию в ресурс «Работа в России». При этом должна соблюдаться конфиденциальность и достоверность. То есть что работодатель передал на портал, то и передается в государственную систему.

2. Портал должен обеспечивать доступ к работе с информацией только пользователям, прошедшим идентификацию и аутентификацию в ЕСИА (через Госуслуги).