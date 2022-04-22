Работодателям разрешат размещать вакансии не только на портале Роструда, но и на других сайтах

Что случилось
Вышло постановление правительства № 675 от 16.04.2022. В нем перечислены требования к информресурсам, где работодатели могут размещать информацию о своих вакансиях, в том числе по квотам для инвалидов.
Зачем это нужно
В статье 25 закона «О занятости населения» № 1032-1 от 19.04.1991 указано, какие сведения и как работодатели должны передавать в ЦЗН.
В частности, в пункте 3 статьи 25 есть такие сведения:
- о процедуре банкротства;
- о профессиональной реабилитации и содействию занятости инвалидов;
- о наличии свободных рабочих мест и вакансиях;
- о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов по квоте.
Правила передачи сведений из пункта 3 ст. 25 установило правительство Постановлением № 2576 от 30.12.2021.
Передавать вакансии в ЦЗН надо ежемесячно. Причем конкретных сроков ни в законе, ни в постановлении правительства не прописано.
Бланк вакансии — по приказу Минтруда № 738н от 20.10.2021 (приложение № 9).
Если у коммерческой фирмы численность более 25 человек, отчет о вакансиях надо сдать электронно — через портал «Работа в России».
С 2023 года еще появится возможность передавать сведения через Госуслуги.
Также электронно должны направлять сведения госкомпании, муниципальные учреждения.
Коммерческие фирмы с численностью до 25 человек могу передавать сведения в бумажном виде.
Но в законе говорится и об альтернативных способах размещения вакансий, правила для которых должно утвердить правительство, что оно и сделало в постановлении № 675.
Альтернатива «Работе в России»
Работодатели могут размещать вакансии на каких-то других, удобных для них работных сайтах. И при этом будет считаться, что свою обязанность по передаче информации в ЦЗН компания выполнила.
Эти частные сайты для размещения вакансий будут передавать информацию на портал «Работа в России».
Таким образом, работодатель, размещая вакансию, будет получать отклики не только от пользователей работного сайта, но и от пользователей портала «Работа России».
Перечень ресурсов, где можно будет размещать вакансии, будет опубликован на сайте «Работа в России».
Список сформирует Роструд по согласованию с Минтрудом и Минцифры. Его будут периодически обновлять.
В постановлении № 675 перечислены требования, которым должен соответствовать ресурс, где можно размещать вакансии.
Собственно, требований только два.
1. Портал должен передавать информацию в ресурс «Работа в России». При этом должна соблюдаться конфиденциальность и достоверность. То есть что работодатель передал на портал, то и передается в государственную систему.
2. Портал должен обеспечивать доступ к работе с информацией только пользователям, прошедшим идентификацию и аутентификацию в ЕСИА (через Госуслуги).
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