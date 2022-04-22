Утвержден новый порядок расчета выплат чиновникам. Новое постановление властей

Как оплачивается труд «государевых» людей

постановлении сказано о следующем.

В целом, эквивалентом трудовой функции госслужащих федерального уровня подразделяется на денежное содержание, единое денежное вознаграждение и выплаты «за эффективность», т.е. взаимоувязанные на результаты работы. В денежное содержание включают оклады — должностной и за классные чины, — плюс дополнительные выплаты. В состав единого денежного вознаграждения включают также и оклады (должностной и за классный чин), и надбавки, выплачиваемые каждый месяц в связи с:

выслугой лет;

особыми условиями службы;

труда с гостайной.

Отметим, что в состав единого денежного вознаграждения не включают премии и ежемесячные денежные поощрения (устанавливаемые в большинстве случаев тем, кто замещает отдельные госдолжности, см., указ главы государства от 30 сентября 2013 г. № 742).

Оклады. Алгоритм установления

Он довольно прост: размер оклада — должностного или за классный чин — определяется указами президента и подлежат ежегодной индексации по мере роста инфляции. Размеры большинства окладов федеральных госслужащих содержатся в приложении No 1 к президентскому указу от 25.07.2006 № 763 (в этом документе нет указания на оклады в администрации президента, правительственного аппарата, МИД, Счетной палаты). «Классным» окладам (т.е. окладам за классный чин) посвящено приложение № 2 того же указа (исключения такие же, как для должностных окладов).

Решения относительно индексации принимает глава нашего государства (ст. 50 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»).

Например, последняя индексация имела место с 1 октября 2020 г., когда оклады были проиндексированы в 1.03 раза (указ от 13.07.2020 № 455).

При определении денежного содержания закономерно учитываются условия труда, соответствующие выплаты увеличиваются на:

коэффициенты (районные, за труд в пустынных, безводных местностях, в высокогорных районах);

процентные надбавки (за работу в южных районах Восточной Сибири и Дальнего Востока, в районах Крайнего Севера и приравненных местностях),

а также на дополнительные выплаты.

Если говорить о госслужащих субъектов РФ, то они также получают такие же выплаты, с той лишь разницей, что размеры их определяются на основании НПА. Индексация также производится по правилам, определенным законом региона. Например, индексация для московских госслужащих проводится в пределах, установленных столичным бюджетом на определенный период времени, в сроках и в порядке, определенные московским градоначальником.

Тонкости расчета денежного содержания

Правила исчисления денежного содержания — по сути, речь идет о среднем заработке госслужащего, — для его сохранения (что необходимо на период отпуска, командировки и проч.), для оплаты той или иной компенсации (скажем, за неиспользованный отпуск), в отношении:

центральных аппаратов (аппаратов) федеральных государственных органов;

органов публичной власти «Сириуса» и ее территориальной избирательной комиссии

утверждены рассматриваемым постановлением Кабмина от 01.04.2022 № 554.

Согласно положениям этого документа, при определении денежного содержания учету подлежат оклады — должностной и месячный, — а равно дополнительные выплаты, в т.ч.:

при определенной выслуге лет;

за труд в особых условиях;

за работу с государственной тайной;

премиальные выплаты (в т.ч. за особо сложные и важные задания);

ежемесячное денежное поощрение;

материальная помощь.

Учету подлежат надбавки, имеющие ежемесячный характер, в т.ч. процентная надбавка, выплачиваемая дополнительно за работу в «секретных» подразделениях, прочие надбавки и выплаты, установленные законодательством РФ.

Установлен закрытый перечень случаев, когда применяются правила расчета денежного содержания, например, туда входят случаи, когда госслужащий:

был отстранен от работы в связи с осуществлением антикоррупционной проверки;

не использовал отпуск и ему положена соответствующая компенсация;

был уволен с должности, занимаемой в ротационном порядке, причем причины должны быть уважительными;

слишком долго находился на больничном и в этой связи имеет место расторжение контракта;

досрочного увольнения в связи с упразднением госоргана, с сокращением должности.

В процессе расчета бухгалтеру надо учесть и ежемесячные выплаты, которые входят в состав ФОТа сверх денежного содержания, и зависящие от оклада (пример: надбавка за стаж работы в «секретных» отделах).

В заключение отметим: как и в случае с «простыми» трудящимися, госслужащие вправе рассчитывать на своевременную выплату денежного содержания, в сроки, обозначенные в НПА соответствующего органа (как правило, это положение об оплате труда). Нарушение оговоренных сроков может повлечь за собой материальную (ст. 142, 236 ТК РФ, административную (ст. 5.27 КоАП РФ) и уголовную ответственность (ст. 145.1 УК РФ). Помимо наказаний за невыплату, штрафы могут последовать за задержку начислений (во избежание санкций следует соблюдать сроки выплат, установленных внутренними документами и контрактом).