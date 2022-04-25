Почему организации оцифровывают кадры: риски штрафов, новая отчетность в 2022 году, электронные архивы

Новые отчеты коснулись сведений, передаваемых в центры занятости (ЦЗН) и на портал «Работа в России». Сложнее придется предприятиям, для которых текучесть кадров привычна. Например, это розница или общепит. Причем в малых организация и у ИП текучка выше. Возможно потому, что предложить особенно высоких зарплат такой бизнес не может или на работу часто принимают сотрудников, не обладающих высокой квалификацией, либо из-за того, что малый бизнес служит, скорее, стартовым пунктом для работников, а не конечной точкой в карьере.

В итоге нагрузка на кадровый отдел или бухгалтера, который занимается документами по кадрам, возрастает в разы. Кроме того, приходится следить и за другими изменениями законодательства, например, в охране труда, и не забывать вовремя передавать данные в ИФНС, ПФР и ФСС. А также правильно хранить и своевременно уничтожать документы.

Сроки хранения архивных документов определены Перечнем типовых управленческих архивных документов (утв. приказом Росархива от 20 декабря 2019 № 236, далее — Перечень):

75 лет , если делопроизводство завершено до 1 января 2003 г.;

, если делопроизводство завершено до 1 января 2003 г.; 50 лет, если это событие произошло после этой даты.

И не важно, отработал сотрудник 10 дней или 10 лет, все равно его нужно оформить по одному и тому же принципу и сохранять сведения, в т. ч. персональные данные, столько, сколько положено по закону.

Оцените безопасное хранение электронных и оцифрованных бумажных документов в электронном архиве системы «Кадры» от «АйТи Финанс» — получите демо-доступ. Также доступны архивы для первички и документов по охране труда.

Так появляется еще одна проблема —. Это затрудняет не только само хранение (нужно выделить место или заключить платный договор с архивом), но и поиск документов. Даже по уволенным работникам может быть проведена проверка. К примеру, при выездной проверке от ФНС или ФСС. Также вероятны внеплановые проверки от трудинспекции — жалобы обиженных экс-работников никто не отменял.

Итак, давайте посмотрим, какая же отчетность обязательна в 2022 году для подачи в новых направлениях.

Отчеты для портала «Работа в России» и ЦЗН

Согласно закону от 28.06.2021 № 219-ФЗ работодатель обязан размещать на портале определенную информацию, причем использовать для этого строго определенные каналы передачи данных.

В частности, нужно отчитываться о наличии вакансий ИП и организациям, у которых среднесписочная численность за прошедший год превысила 25 человек. Тем, кто только зарегистрировал бизнес, так же придется отправить сведения, если у них ССЧ превысит эту цифру.

Размещать вакансии нужно в соответствии с постановлением Правительства от 25.08.2015 № 885. При этом закон обязывает параллельно подавать сведения и в службу занятости.— если вакансии будут опубликованы на сайте «Работа в России», тогда сообщать о них в ЦЗН не нужно.

Отчитаться в ЦЗН придется и в других случаях (мы перечислим их ниже). Причем зачастую подача сведений раньше работодателями игнорировалась, а разные Центры устанавливали свои правила. Теперь же они регламентированы в постановлении от 30.12.2021 № 2576 (см. также п.3 статьи 25 Закона «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991 № 1032-1).

Важно! Постановление от 18 марта 2022 года № 398 установило правила выплаты субсидий работодателям, которые трудоустроят у себя молодежь в возрасте до 30-ти лет (при соблюдении ряда условий). Причем нанять таких работников нужно именно через ЦЗН, в т. ч. с помощью размещения вакансий на портале.

О принятии решения о ликвидации или снятия с регистрации ИП, о сокращении штата (приложение № 1 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24). Подается не позднее, чем за два месяца до ликвидации или сокращения в отношении организации и за две недели — для ИП. При массовых увольнениях при сокращении — за три месяца.

О введении режима неполного рабочего времени или переводе работников на удаленную работу, о приостановке производства (приложение № 2 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24). Сроки отправки сведений — в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.

О наличии вакансий. Самый сложный отчет, т. к. закон не устанавливает его форму и отчитываться придется по формам, которые потребует каждый конкретный ЦЗН. Поэтому, если у вас есть несколько филиалов в разных городах или даже регионах, то возможно придется заполнять разные формы сведений. То же касается и сроков — их каждый ЦЗН также будет устанавливать самостоятельно.

Если вакансии у организации или ИП отсутствуют, то есть два варианта: Если данные размещаются на портале (у организации или ИП есть там личный кабинет), то подавать «нулевые» сведения не нужно согласно п. 29 правил, утвержденных постановлением от 25.08.2015 № 885. Если данные передаются другим способом, то возможно ЦЗН потребует предоставить «нулевую» отчетность. В этом случае необходимость ее отправки нужно уточнить в своем Центре. то есть два варианта:

О квотируемых рабочих местах для инвалидов и иные данные, необходимые для деятельности по содействию их занятости (приложения № 4 и 5 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24). Сроки подачи отчетов надо уточнять в ЦЗН.

О банкротстве (приложение № 3 к приказу Минтруда от 26.01.2022 № 24). Передавать данные нужно ежемесячно, начиная с месяца, в котором началась процедура банкротства.

Сдать отчетность можно напрямую в ЦЗН (лично или через представителя, действующего по доверенности), отправить почтой ценным письмом с описью, передать через оператора ЭДО (такую возможность нужно уточнить у своего оператора, т. к. далеко не каждый стандартный тариф, включающий подачу обычных отчетов, будет включать и обмен документами с ЦЗН), через портал «Работа в России».

Это общее правило, но есть ограничения. Те работодатели, у которых среднесписочная численность больше 25 человек обязаны передавать данные о вакансиях, в т. ч. для инвалидов только через портал (п. 3.2 Закона № 1032-1), а с 01.01.2023 появится возможность отправлять их еще и через Госуслуги.

Штрафы

За нарушения (например, непредставление отчета в ЦЗН) установлены штраф по КоАП (статья 19.7):

Для должностных лиц и предпринимателей — от 300 до 500 рублей;

Для юрлиц — от 3 000 до 5 000 рублей.

Хранение документов

Что касается хранения кадровых документов, то кроме проблем с местом их размещения и длительными сроками есть и другие:

Обмен данными между департаментами, отделами, филиалами . Даже в пределах города, такого как Москва, сложно передавать документы из подразделения в офис. Как минимум придется обеспечить такую транспортировку документов, содержащих персданные, чтобы обеспечить их сохранение от чужих глаз (т. е. перевозка просто в папках и коробках вряд ли подойдет, их, как минимум, нужно будет опечатывать). Да и чисто физически доставка оригиналов может занимать время. Особенно это характерно для крупных компаний с разбросанной структурой — строительные компании, ритейл, автодилеры, сети салонов красоты и т. п.

. Даже в пределах города, такого как Москва, сложно передавать документы из подразделения в офис. Как минимум придется обеспечить такую транспортировку документов, содержащих персданные, чтобы обеспечить их сохранение от чужих глаз (т. е. перевозка просто в папках и коробках вряд ли подойдет, их, как минимум, нужно будет опечатывать). Да и чисто физически доставка оригиналов может занимать время. Особенно это характерно для крупных компаний с разбросанной структурой — строительные компании, ритейл, автодилеры, сети салонов красоты и т. п. Выдача полномочий на работу с персональными данными . Не каждый бухгалтер обладает нужными знаниями для правильного и законного ведения личных дел, оформления различных кадровых документов. Делопроизводству, архивному делу и т. п. необходимо обучаться специально — либо на курсах, либо при повышении квалификации.

. Не каждый бухгалтер обладает нужными знаниями для правильного и законного ведения личных дел, оформления различных кадровых документов. Делопроизводству, архивному делу и т. п. необходимо обучаться специально — либо на курсах, либо при повышении квалификации. Выдача работникам документов по запросу — справок, копий трудовой книжки, приказов и др. документов. Для работодателя установлены сроки, в которые он обязан предоставлять работнику такие документы, — три рабочих дня , а при увольнении все необходимые в таком случае документы нужно выдать в последний работы (день увольнения).

— справок, копий трудовой книжки, приказов и др. документов. Для работодателя установлены сроки, в которые он обязан предоставлять работнику такие документы, — , а при увольнении все необходимые в таком случае документы нужно выдать в последний работы (день увольнения). Проведение проверок. ФНС, ФСС, ПФР в ходе выездных и камеральных проверок могут запрашивать подтверждения указанным в отчетах данным. К примеру, копию трудового договора и дополнительных соглашений к нему, чтобы подтвердить неполное рабочее время. Отдельно стоят проверки трудовой инспекцией — тут у вас могут проверить буквально все: от документов по приему на работу и выплате зарплаты до специальной оценки условий труда. Сроки у государственных органов на предоставление документов тоже есть, их указывают в требовании.

Получается, что любые кадровые документы всегда должны быть под рукой у кадровика, бухгалтера, руководителя. Как совместить это с необходимостью передавать их в архив?

Кроме того, сейчас активно внедрятся ЭДО, причем электронные документы в отдельных случаях становятся обязательными. Пока это почти не коснулось кадров. Электронные документы используются, как правило, только при удаленной работе и при использовании электронной трудовой книжки.

Напоминаем, что с 1 января 2022 года при приеме на работу сотрудника, у которого ранее трудовая книжка не заводилась, работодатель обязан подавать данные о его трудовой деятельности в ПФР только в электронном виде. Аналогично нужно поступать, если сотрудник сам изъявил желание перейти на электронную трудовую книжку.

Федеральный закон от 22.11.2021 № 377-ФЗ внес в ТК новую статью 22.1 «Электронный документооборот в сфере трудовых отношений». Теперь работодатели могут вводит в организации КЭДО (кадровый ЭДО). Но отказаться от «бумаги» полностью все равно не получится, поэтому придется совмещать формирование и хранение как электронных, так и бумажных документов.

Штрафы за нарушения при хранении документов:

Для должностных лиц и ИП — от 3 000 до 5 000 рублей.

рублей. Для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей.

Как решает проблемы с хранением документов электронный архив

Из главных преимуществ — документы будут доступны пользователям без необходимости обращения к оригиналам.— выездные проверки, когда будут нужны оригиналы.

Но тут компания должна поработать над регламентом — документы могут храниться, например, на местах — в подразделениях или только в головном офисе в бухгалтерии, в централизованные архиве. Кроме того, закон позволяет в отдельных случаях, например, если нет возможности предоставить место для работы проверяющим из налоговой — не в подсобке магазина или на складе им просматривать личные дела, — передавать документы в саму инспекцию. Т. е. проверка будет проходить на территории ФНС.

Учитывая, что выездные проверки скорее исключительное явление и нечастое, то во всех прочих случаях достаточно будет сканов бумажных документов.

Не все знают, что электронный архив не просто хранит оцифрованные документы (т. е. работает по принципу «отсканировал — загрузил — сохранил»), но и распознает информацию в них — тип документа, дату, номер, ФИО сотрудника и т. д. — сортирует, создает подборки и позволяет пользоваться удобным поиском.

Например, Архив «Кадры» компании «АйТи Финанс» позволяет работать со 196 формами кадровых документов (приказы, личные карточки сотрудников, трудовые договоры, и т.п.), которые загружаются в форматах: XML, PDF, XLSX, XLS, JPG, JPE, BMP, GIF, PNG, TIFF, DOC, DOCX, PDF, RTF. Система дает возможность распознать следующие атрибуты: тип, номер, дата и тематика документа, ФИО сотрудника.

Как выглядит работа с таким электронным архивом можно посмотреть на видео:

Почему вам нужно оцифровывать документы по кадрам

Передача большинства данных и их получение из государственных и иных информационных и учетных систем происходит сейчас, как правило, в электронном виде. Например, мы уже приводили в пример передачу в электронном виде сведений на портал «Работа в России». Также можно запрашивать и передавать ряд данных через Госуслуги. Это быстро, удобно и надежно.

Кроме того, через оператора ЭДО можно также передавать как собственно электронные, документы, так и сканы (зависит от положений законодательства и конкретной ситуации). Поэтому на любой случай проще иметь готовые оцифрованные заранее документы.

Например:

При передаче данных по больничному листу (а сейчас б/л оформляется только в электронном виде) или для назначения пособия (по уходу за ребенком, по беременности и родами) можно сразу прикрепить все необходимые для проверки документы в виде сканов — заявления, справки, приказы и др.

листу (а сейчас б/л оформляется только в электронном виде) или для назначения пособия (по уходу за ребенком, по беременности и родами) можно сразу прикрепить все необходимые для проверки документы в виде сканов — заявления, справки, приказы и др. При расхождении данных в системе ПФР с данными работодателя (например, в СЗВ-М). Для того чтобы не получить штраф за недостоверность сведений, можно направить пояснения с приложением подтверждающих документов: копией СНИЛС, ИНН, паспорта сотрудника. Это поможет предотвратить штрафные санкции.

с данными работодателя (например, в СЗВ-М). Для того чтобы не получить штраф за недостоверность сведений, можно направить пояснения с приложением подтверждающих документов: копией СНИЛС, ИНН, паспорта сотрудника. Это поможет предотвратить штрафные санкции. При камеральной проверке затребованные документы можно передать электронно. Например, когда идет запрос о подтверждении размера заработной платы (камералка РСВ или 6-НДФЛ) можно отправить штатное расписание и трудовые договоры через оператора ЭДО в налоговую.

затребованные документы можно передать электронно. Например, когда идет запрос о подтверждении размера заработной платы (камералка РСВ или 6-НДФЛ) можно отправить штатное расписание и трудовые договоры через оператора ЭДО в налоговую. На запросы Госинспекции по труду также можно отвечать электронно.

Главное — подключите к решению вопроса оцифровки руководство. Ключевые сотрудники, работающие с кадрами, должны иметь возможность провести оцифровку — для этого потребуется сканер и (для передачи документов в электронный архив) доступ в интернет.

Защита персональных данных

любая информация по физлицу, которая позволяет его определить (согласно статьи 3 Закона «О персональных данных», от 27.07.2006 № 152-ФЗ). Например:

ФИО;

место и дата рождения;

место регистрации;

фото;

сведения о семье;

данные о зарплате;

номер телефона, адрес e-mail, аккаунтов в соцсетях;

паспортные данные;

СНИЛС и другие.

Причем, если паспортные данные сами по себе идентифицируют конкретного человека и сразу являются персональными данными, то, например, электронные адреса станут такими только если указать их в базе данных вместе с ФИО — т. е. связать с конкретным человеком. Сам собой адрес вроде belochka95@pochta.ru не является персональными данными.

Персональные данные можно использовать в преступных, мошеннических и иных незаконных целях, поэтому их нужно тщательно беречь. Доступ к таким данным должны иметь только определенные сотрудники, использовать — только в пределах своих полномочий и в рабочих целях.

При заключении трудового договора стоит сразу получить согласие сотрудника на обработку персональных данных: сбор, передачу, хранение и т. д. В определенных случаях получить данные от сотрудников работодатель обязан (как и передавать, например, в отчетности), специальных разрешений на это не требуется (как и регистрации работодателя как оператора в Роскомнадзоре). Но лучше заранее получить согласие и обезопасить себя от будущих претензий и штрафов, т. к. размеры санкций внушительные.

За нарушения в сфере персональных данных установлена ответственность статьей 13.11 КоАП:

Если провести обработку данных, не соответствующую цели их сбора (к примеру, собрать сведения о СНИЛС для подачи СЗВ-М и другой отчетности, а в итоге использовать для перевода накоплений сотрудников в негосударственный пенсионный фонд, с которым работает компания) — штраф до 10 000 рублей на должностных лиц, до 50 000 рублей — на организации.

на должностных лиц, — на организации. Обработка данных без письменного согласия работника — штраф до 20 000 рублей на должностных лиц, до 75 000 рублей на организации.

на должностных лиц, на организации. Если вы станете хранить персональные данные на серверах, находящихся за пределами РФ — штраф до 6 млн рублей.

77-21-019601.

Если вы собираетесь хранить сведения о сотрудниках на стороннем сервере, то нужно убедиться, что защиту персональных данных обеспечивает зарегистрированный оператор. ООО « АйТи Финанс » включено в реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных под регистрационным номеромDATA-центр компании соответствует требованиям ЦБ и нормам закона 152-ФЗ.

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Сложности в создании архива

Сейчас в организации поступают документы в разном виде — бумажном, электронном, в виде сканов, в иных форматах. К каждому виду документов приходится применять разные правила хранения. Бумажные документы нужно подшивать, создавать описи, а электронные нужно сохранять на надежном сервере и хранить к ним сертификаты электронных подписей. Удобнее загружать документы в единый архив, где они будут доступны уполномоченным лицам в любое время, в таком архиве оцифрованные бумажные документы можно хранить и после уничтожения оригиналов.

При оцифровке одна из проблем — распознавание реквизитов документа. Просто отсканировать его недостаточно. Нужно, чтобы документ можно было расположить в нужном разделе, папке, группе документов и потом легко его найти. Поэтому нет смысла использовать просто облачное хранилище — это всего лишь место, где будут содержаться цифровые копии. Нужно использовать именно электронные архивы.

При загрузке в систему «Кадры» электронные документы, полученные от оператора ЭДО, распознаются с результативностью до 100%. Процент распознавания документов, загруженных в ином формате и имеющих типовую унифицированную форму (счет, счет-фактура, ТОРГ-12, УПД и др.), составляет 90%. Нетиповые формы система может распознать не до конца, поэтому часть атрибутов нужно заполнить вручную.

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Система электронного архива от « АйТи Финанс » работает по принципу 1 файл — 1 документ. Например, накладная на 5 листах сканируется в 1 файл. Если вы загружаете сразу пакет документов (такой тип загрузки тоже доступен), к примеру, счет, счет-фактуру и ТОРГ-12, то необходимо разделить его на три файла.

Ошибки при создании электронного архива и как их избежать

Ошибка в дате начала и соответственно сроке хранения

Часто кадровики или бухгалтера ошибаются в дате, от которой следует отсчитывать срок хранения документа. Срок нужно считать с 1 января года, который следует за годом завершения документа. Год завершения — это год, когда актуальность документа была утрачена.

К примеру, график отпусков на 2022 год, который утвержден в декабре 2021 года, утратит актуальность в 2022 году. Срок его хранения — три года, значит срок хранения нужно считать с 1 января 2023 года. Получается, что хранить такой график нужно до конца 2025 года.

Чтобы правильно определять дату, с которой начинать отсчет и срок хранения, нужно просто внимательно читать приказ Росархива от 20.12.2019 № 236 и обращать внимание на примечания. Например, вот такие:

Видите, как в десятки раз отличается срок хранения табелей в зависимости от условий труда сотрудников?

Уничтожение оригинала после сканирования

Мы уже упоминали, что оригиналы документов все равно нужно хранить. Оцифровка не означает, что вы создали электронный документ: скан-копия не является юридически легитимным документом. Поэтомуорганизация может определить сама, исходя из потребностей, они могут быть больше, меньше или такими же, как установлено законом. А вотнадо хранить согласно нормам приказа Росархива от 20.12.2019 № 236.

Здесь важную роль играют внутренние регламенты. Нельзя пренебрегать, например, таким документом, как график документооборота. Тогда оригиналы будут попадать в кадровый отдел или бухгалтерию вовремя, а сотрудники точно знать — нарушение станет поводом для дисциплинарного взыскания.

После получения оригинала исполнитель также должен точно понимать, куда его передавать после обработки (заведения в программу учета, оплаты, снятия копии, сканирования и т. д.).

К примеру, бухгалтер после формирования платежной ведомости, получения сотрудниками оплаты и их росписи в ведомости, подшивает ее в специальную папку, а по окончании периода (допустим, года), передает в архив компании. У него при этом сохраняется доступ к оцифрованной версии ведомости в системе электронного архива. Такую цифровую копию можно распечатать и заверить подписью руководителя и печатью компании. Или создать электронный документ — т. е. подписать цифровую копию электронной подписью директора или иного уполномоченного лица.