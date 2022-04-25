Цитата дня. Про «ждите гостей». Выездные проверки физлиц стартовали?

Как считает зампредседателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев, придут ко всем, насчет кого есть опасения — вплоть до того, что могут осмотреть квартиру.

Журналистам он об этом сказал так:

«Круг причин, по которым налоговый инспектор может внезапно прийти к гражданину в квартиру, фактически не ограничен. Налоговая может прийти с целью доуточнить любые сведения, которые понадобятся для контроля за суммами и сроками уплаты налогов — например, площадь квартиры, не родственники ли покупатель и продавец».

По словам эксперта, при таком визите инспектор должен показать решение руководителя налогового органа или его заместителя о выездной проверке.