Наказание за сделки и операции с преступным имуществом: что изменилось с 2022 года

Новый состав

Федеральный закон от 04.03.2022 № 31-ФЗ с изменениями в Кодекс об административных правонарушениях добавил в него с 1 сентября 2022 года статью 15.27.3 «Совершение в интересах юридического лица сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем».

Появление такого состава по ст. 15.27.3 КоАП прежде всего связано с тем, что за отмывание денег до 01.09.2022 наказывали только физических лиц и только по ст. 174 УК «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Также перед законодателями стояла задача создать новые эффективные меры противодействия преступлениям, совершаемым в интересах юридических лиц либо с использованием их возможностей.

Сам состав по ст. 15.27.3 КоАП подразумевает совершение в интересах юрлица сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо полученными для совершающего их лица преступным путем. Цель — придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению ими.

Как понятно, указанные статьи во многом завязаны на Федеральном законе от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Как наказывают юрлицо

Возможны два варианта:

штраф на юрлицо до 3-кратной суммы денег, стоимости иного имущества, являющихся предметом правонарушения плюс их конфискация либо без таковой;

до 3-кратной суммы денег, стоимости иного имущества, являющихся предметом правонарушения плюс их конфискация либо без таковой; административное приостановление деятельности на срок до 30 суток с конфискацией денежных средств/иного имущества либо без неё.

Причём штраф заменить на предупреждение никак невозможно (новая ред. ч. 2 ст. 4.1.1 КоАП).

Условия наличия вины юрлица

С 01.09.2022 именно организация считается виновной в совершении сделок или финансовых операций с имуществом, полученным преступным путем, и подлежит административной ответственности в случаях совершения правонарушения:

физлицом, уполномоченным на основании закона, иного правового акта, учредительного документа (устав и т. п.), договора или доверенности совершать действия от имени юрлица;

физлицом, занимающим должность в органах управления юрлица или органах, контролирующих его финансово-хозяйственную деятельностью;

бенефициарным владельцем этого юрлица.

фиол Бенефициарный владелец — это физлицо, которое (п. 8 ст. 6.1 Закона № 115-ФЗ):

в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет или имеет преобладающее участие более 25% в капитале юрлицом;

либо имеет возможность контролировать его действия.

Принцип вины означает, что лицо, выполняющее управленческие функции или имеющее возможность контроля юрлицом заведомо осознаёт, что сделки или финансовые операции совершает с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными преступным путем.

Как избежать наказания

Примечанием 2 к ст. 15.27.3 КоАП предусмотрено, что юрлицо освободят от ответственности, если оно способствовало:

выявлению данного правонарушения;

проведению административного расследования;

и/или выявлению, раскрытию и расследованию уже уголовного преступления, связанного с данным правонарушением.

Кто рассматривает

Дела об административных правонарушениях по ст. 15.27.3 рассматривают судьи, а составляют протоколы — должностные лица Росфинмониторинга и прокуратуры.

Накажут и за сделки за границей

В части 3 ст. 1.8 КоАП зафиксирован принцип действия российского КоАП за пределами территории РФ. Согласно ему, если административное правонарушение направлено против интересов Российской Федерации и совершено за границей, то придётся за этот ответить. Этот принцип распространён и на ст. 15.27.3 КоАП.

Срок давности

С учетом необходимого времени для сбора доказательств, а также проведения процессуальных действий по ст. 15.27.3 КоАП установлен срок срока давности привлечения к административной ответственности — три года с момента нарушения (новая ред. ч. 1 ст. 4.5 КоАП). Он же касается ареста денежных средств и имущества юрлица меры обеспечения производства по делу (новая ред. п. 13 ч. 1 ст. 27.1 КоАП).

Кроме того, с 1 до 3-х лет увеличен срок давности по ст. 15.27 «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Дело в том, что за год объективно сложно привлечь к ответственности, поскольку вменение этого состава зависит от факта легализации преступного дохода, установленного вступившим в силу приговором суда.

Ускоренная уплата штрафа

Для обеспечения неотвратимости наказания установили, что уплатить штраф нужно не позднее 7 дней с момента вступления в силу постановления суда о его наложении (новая ред. ч. 1.4 ст. 32.2 КоАП).