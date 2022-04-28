Цитата дня. Про сохранение заработной платы

Вот что сказал журналистам председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков:

«Каждый раз надо конкретно решать, кому рабочий день сокращенный, с сохранением заработной платы или без сохранения заработной платы. <...> Каждый случай индивидуален, огульно нельзя поступать, секторами нельзя мерить, [необходимо рассматривать вопрос] по каждому предприятию, по конкретному случаю».

По его словам, профсоюзы против этой идеи в целом, если пострадают доходы населения.

Как говорится, но есть нюанс: доходы населения и так страдают. Как будет развиваться ситуация дальше, пока непонятно.