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Цитата дня. Про сохранение заработной платы

В профсоюзах оценили идею сокращать рабочую неделю, чтобы сохранить занятость.

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Вот что сказал журналистам председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков:

«Каждый раз надо конкретно решать, кому рабочий день сокращенный, с сохранением заработной платы или без сохранения заработной платы. <...> Каждый случай индивидуален, огульно нельзя поступать, секторами нельзя мерить, [необходимо рассматривать вопрос] по каждому предприятию, по конкретному случаю».

По его словам, профсоюзы против этой идеи в целом, если пострадают доходы населения.

Как говорится, но есть нюанс: доходы населения и так страдают. Как будет развиваться ситуация дальше, пока непонятно.

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