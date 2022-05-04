ВС напомнил, как работает банкротный мораторий: что важно знать

Во время банкротного моратория пристав взыскал с одной турфирмы 1000 руб. долга, а после вынес постановление о взыскании еще 10 000 руб. исполнительского сбора. Фирма обжаловала его, настаивая, что мораторий предусматривает, среди прочего, приостановление исполпроизводства. Три инстанции с ней не согласились, решив, что эта мера распространяется только на граждан. В итоге в деле пришлось разбираться Верховному суду.

С 1 апреля 2022 вступил в силу шестимесячный мораторий на банкротство юрлиц, граждан и ИП по заявлению кредиторов. Такую меру правительство уже вводило два года назад — правда, тогда мораторий распространялся только на компании из пострадавших отраслей экономики.

Предыстория

В 2018 году ГУ ПФР № 10 по Москве и Московской области взыскало с турфирмы «Мастер тур» (ООО «Восточный экспресс») 1 500 руб. Суд также обязал компанию заплатить 1 000 руб. в качестве госпошлины (№ А40-203300/2018).

Но добровольно эту сумму «Восточный экспресс» не перечислил. В июне 2020 года пристав возбудил исполнительное производство о взыскании с компании 1 000 руб. Он направил постановление по юридическому адресу фирмы, но «Восточный экспресс» его не получил. 25 августа, когда истек срок хранения, отправление вернулось обратно. Через три недели госпошлину взыскали с компании в принудительном порядке. А еще через несколько дней пристав вынес постановление о взыскании 10 000 руб. исполнительского сбора.

Это постановление «Восточный экспресс» оспорил в суде. Компания настаивала, что ей не вручили документ, она не знала об исполнительном производстве и о последствиях, которые наступают, если не уплатить сумму добровольно в отведенный для этого срок. Кроме того, фирма утверждала, что на нее распространяется введенный в апреле 2020 года банкротный мораторий, который, среди прочего, предусматривает приостановление исполнительного производства.

Единогласный отказ

Доводы «Восточного экспресса» не убедили три инстанции. Постановление было отправлено, но не получено. При этом именно юрлицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, которые были доставлены по адресу из ЕГРЮЛ. А сообщение считается доставленным и в тех случаях, если оно поступило фирме, но не было вручено по зависящим от адресата обстоятельствам.

Приняв все это во внимание, суды признали датой получения постановления о возбуждении исполпроизводства 25 августа 2020 года. После этого у компании было пять дней, чтобы добровольно оплатить госпошлину, но она этого не сделала. Таким образом, три инстанции не увидели оснований признавать незаконным постановление о взыскании исполнительского сбора.

Суды отклонили довод «Восточного экспресса» о том, что он попал под защиту банкротного моратория, а, значит, исполнительное производство следовало приостановить. Три инстанции пришли к выводу, что меры по приостановлению исполпроизводства в период моратория распространяются только на граждан, а в отношении юрлиц-субъектов малого и среднего предпринимательства действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям кредиторов.

Компания с этим не согласилась и обратилась с жалобой в Верховный суд.

Что решил ВС

ВС напомнил: в апреле 2020 года ФЗ «О несостоятельности» дополнили ст. 9.1, которая и наделила правительство правом вводить банкротный мораторий. В подп. 4 п. 3 этой нормы говорится, что в отношении должников, на которых распространяется упомянутая мера, приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям по требованиям, возникшим до введения моратория.

Этот же вывод следует и из других законов. Так, 8 июня 2020-го вступили в силу поправки в ФЗ «Об исполнительном производстве», согласно которым исполнительное производство приостанавливается полностью или частично в случае распространения на должника банкротного моратория (п. 9 ч. 1 ст. 40 ФЗ), указала экономколлегия.

Введенный в апреле 2020-го мораторий распространялся на организации и ИП из наиболее пострадавших в результате пандемии отраслей экономики. Основой вид деятельности «Восточного экспресса» по коду ОКВЭД — деятельность туристических агентств и туроператоров. Эта сфера была в перечне наиболее пострадавших. Следовательно, компания попадала под действие моратория, предусматривающего, среди прочего, приостановление исполпроизводства, подчеркнул Верховный суд.

Но, несмотря на это, пристав в период действия моратория вынес постановление о возбуждении исполпроизводства в отношении «Восточного экспресса», а позже — произвел принудительное взыскание и принял оспариваемое постановление о взыскании исполнительского сбора.

Тройка судей под председательством Юрия Иваненко обратила внимание на еще одно нарушение, которое допустили пристав и нижестоящие инстанции. Признавая доставленным постановление о возбуждении исполпроизводства, они не учли, что еще в марте 2020-го в Москве ввели режим повышенной готовности, а с 12 мая была приостановлена деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма. Судам следовало проверить, зависело ли получение почтовой корреспонденции при таких обстоятельствах исключительно от «Восточного экспресса», указал ВС.

Он отменил акты трех инстанций и удовлетворил заявление компании, признав постановление о взыскании исполнительского сбора незаконным. Отдельно экономколлегия отметила: пусть фирма не оспаривает взыскание 1000 руб. госпошлины в период действия моратория, это не подтверждает законность действий пристава (№ А40-233155/2020).

Эксперты о деле

«Концептуально ВС запрещает применять мораторий на банкротство и исполнительное производство ограничительно», — комментирует Георгий Белоусов, адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака.

В условиях кризиса взыскатели и судебные приставы могу проявлять особое внимание к просроченной задолженности, что в конечном счете приводит к росту экономической нестабильности. Поэтому только целостное регулирование моратория на банкротство и исполнительное производство может помочь достичь целей, ради которых этот институт и вводился, обращает внимание Белоусов.

При этом ВС уже не в первый раз обращает внимание на необходимость приостановления исполпроизводств в период действия моратория, замечает Игорь Ляшенко, юрист правового бюро Олевинский, Буюкян и партнеры. Так, в п. 6 Постановления Пленума ВС от 24 декабря 2020 года № 44 говорится, что исполнительное производство считается приостановленным на основании акта о введении в действие моратория. В этот период нельзя применять меры принудительного исполнения. Ранее подобные выводы были сформулированы в «коронавирусном» обзоре практики № 2 (вопрос № 11), напоминает Ляшенко.

Таким образом, еще в период действия первого моратория ВС успел сформировать однозначную позицию. Дело же «Восточного экспресса» — еще одно тому подтверждение.