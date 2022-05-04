Топ бухгалтерских вопросов апреля: 1С, удаленщики, пособие по БиР и СЗВ-ТД

Досрочный выход из отпуска по беременности и родам: пособие и зарплата

Сотрудница досрочно вышла из отпуска по беременности и родам. Однако еще какое-то время женщине платили пособие по БиР, наряду с зарплатой. Как работодателю исправить ошибку?

Ответ

Часть пособия за период отпуска, который совпал с возобновленной трудовой деятельностью, считается излишне выплаченной. Ее нужно вернуть в ФСС (письмо Московского регионального отделения ФСС от 16.02.2022 № 10-16/01-149). Работодателю следует:

получить от сотрудницы заявление о перерасчете пособия. Форма заявления — в приказе ФСС от 04.02.2021 № 26;

в течение 10 дней со дня выхода женщины на работу — проинформировать о досрочном прекращении декретного отпуска территориальное отделение ФСС и направить реестр сведений для перерасчета пособия.

Налоги и взносы с зарплат удаленщиков

Сотрудники работают удаленно с домашних компьютеров в разных городах России. Как определить, куда платить налоги и взносы по удаленщикам?

Ответ

Агентский НДФЛ перечисляйте по месту учета организации (месту жительства ИП). При наличии обособок перечисляйте НДФЛ как по месту своего учета, так и по месту учета обособленного подразделения (п. 7 ст. 226 НК).

Если трудовой договор с сотрудником, работающим дистанционно, заключила головная организация, то НДФЛ за сотрудника перечисляйте по месту учета «головы» (письмо Минфина от 01.12.2014 № 03-04-06/61300). Если сотрудника наняли в филиале, представительстве или другом обособленном подразделении, НДФЛ с доходов удаленного работника перечисляют в адрес той ИФНС, на территории которой находится филиал, представительство или другое обособленное подразделение (письмо ФНС от 14.10.2020 № СД-4-3/16830@).

Теперь что касается страховых взносов с доходов удаленщиков. Страховые взносы, начисленные на вознаграждение дистанционным работникам, должны выплачиваться по месту учета организации, с которой заключен трудовой договор. ИП сдают расчет по страховым взносам за сотрудников в налоговую по месту жительства. Это значит, что страховые взносы с выплат удаленным работникам также подлежат уплате в инспекцию по месту жительства предпринимателя (п. 7 ст. 431 НК).

Ошибка в СЗВ-ТД

В Сведениях о трудовой деятельности работника (СЗВ-ТД) неверно указали код выполняемой функции. Какое за это предусмотрено наказание и предусмотрено ли вообще?

Ответ

Такую ошибку контролеры могут расценить как представление неполных или недостоверных сведений. За это предусмотрена ответственность ч. 2 ст. 15.33.2 КоАП.

Также наказание могут назначить за нарушение трудового законодательства, по ч. 1 ст. 5.27 КоАП. Это предупреждение либо штраф:

от 1 000 до 5 000 рублей — на должностное лицо или ИП;

— на должностное лицо или ИП; от 30 000 до 50 000 рублей — на организацию.

За повторное нарушение штрафы — больше (ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ):

от 10 000 до 20 000 рублей или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет — для должностных лиц;

или дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет — для должностных лиц; от 10 000 до 20 000 рублей — для ИП;

— для ИП; от 50 000 до 70 000 рублей — для организаций.

Регламентированные операции в 1С

Как при закрытии месяца в «1С:Бухгалтерия, ред 3.0» пропустить или не выполнять одну из регламентных операций?

Ответ

Зайдите в раздел: «Операции» — «Закрытие месяца» и укажите необходимый месяц закрытия.

Для последовательного выполнения всех регламентных операций нажмите кнопку «Выполнить закрытие месяца». Каждая выполненная операция отмечается зеленым цветом.

Пользователь может при необходимости работать с одной из операций: для ее выполнения необходимо нажать на выбранную операцию «Выполнить операцию».

Чтобы пропустить (отключить) отдельную операцию, нужно, нажав на нее, выбрать «Пропустить операцию». Слева появится значок «Стрелка вниз» и операция отобразится серым цветом, затем по кнопке «Выполнить закрытие месяца» закрыть все остальные регламентные операции, кроме пропущенной, в автоматическом режиме.