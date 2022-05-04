Цитата дня. Про четырехдневку

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов высказался о четырехдневной рабочей неделе:

«Считаю, переход от пяти к четырем рабочим дням — вопрос недалекого будущего».

Он добавил, что некоторые предприятия уже работают в таком режиме, но внедрять его нужно не насильственно и с учетом специфики работы каждой организации.

«Мое мнение — рынок сам придет к оптимизации там, где это возможно, искусственные ограничения или, наоборот, навязывания только навредят», — заявил Нилов.