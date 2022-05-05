Цитата дня. Про многотомник

ИП и главбух в Саратовской области науклонялись от налогов на целых 70 томов дела.
Заключали фиктивные сделки с 18 фирмами и наполучали вычетов на 60 с лишним миллионов рублей.
Любопытная цифра наметилась в очередном уголовном деле по налоговым схемам.
ИП и главбух в Саратовской области науклонялись от налогов на целых 70 томов дела.
Заключали фиктивные сделки с 18 фирмами и наполучали вычетов на 60 с лишним миллионов рублей.
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