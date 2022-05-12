Установлен порядок выплаты дивидендов иностранным собственникам. Обзор указа

Законодательная база

Указ Президента РФ от 04.05.2022 № 254 установил временный порядок выплаты дивидендов в пользу:

граждан и компаний из недружественных стран из распоряжения Правительства от 05.03.2022 № 430-р;

физических и юрлиц, контролируемых из недружественных государств, вне зависимости от их регистрации (за исключением России) и географии ведения бизнеса.

Выплачивать прибыль по новому регламенту будут:

ООО;

хозяйственные товарищества;

производственные кооперативы.

Временный порядок выплаты дивидендов

Выплачивать дивиденды нужно по тому же, принципу, что и исполнять обязательства перед кредиторами, превышающие 10 млн рублей в месяц или их эквивалент в инвалюте на 1 число каждого месяца. То есть по правилам из указа Президента от 05.03.2022 № 95.

Таким образом, платить дивиденды нужно в российских рублях. Для этого иностранным участникам российских ООО, хозтовариществ и производственных кооперативов придется открыть счет типа «С» (депо) в российском банке или небанковской кредитной организации, являющейся центральным депозитарием в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 414-ФЗ «О центральном депозитарии».

Для выплаты дивидендов финансовыми организациями и другими резидентами могут применяться иные правила, определенные Центробанком и Минфином России соответственно. Для этого резиденту следует получить разрешение.

Также указ № 254 устанавливает, что:

1. В целях применения указов Президента от 01.03.2022 № 81 об ограничении вывоза иностранной валюты и от 05.03.2022 № 95 о временных правилах расчетов с кредиторами к лицам, имеющим связь с недружественными государствами, не относятся лица, подконтрольные государствам, гражданам и компаниям из стран, не относящихся к недружественным, если контроль установлен до 01.03.2022.

2. Временные правила из указа Президента от 01.03.2022 № 81 не относятся к:

приобретению недвижимости гражданами недружественных стран;

продаже недвижимости гражданами недружественных стран при условии, что расчеты будут проходить по счетам депо;

сделкам по покупке недвижимости по ДДУ по 214-ФЗ;

покупке за российские рубли дополнительных акций (долей), облигаций российских юрлиц нерезидентами, связанными с недружественными странами, и входящими с российскими юрлицами в одну группу лиц по 135-ФЗ, а также при условии, что эти иностранные лица не получат в распоряжение более четверти уставного (складочного) капитала;

дарению недвижимости между близкими родственниками, если в сделке участвуют граждане недружественных государств.

3. Для соблюдения временных правил расчетов с кредиторами определить, что:

эти временные правила распространяются на обязательства по независимым гарантиям или поручительствам, бенефициарами которых являются иностранные кредиторы, владеющие долями в российских компаниях, а основными обязательствами, обеспечением исполнения которых выступают эти независимые гарантии, являются обязательства по кредитам, займам или финансовым инструментам, подпадающим под временные правила;

при получении разрешений на сделку не по временным правилам обязательства российских юрлиц через зачисление на счет типа «С» ценных бумаг считаются прекращенными без согласия с иностранным кредитором, если сумма обязательства равна зачисленным на счет типа «С» ценным бумагам.

Разъяснять вопросы применения указа № 254 будет Центробанк России.