Как оформлять простой и работу ночью. Обзор доклада Роструда

Законодательная база

Работа в ночное время

Ночное время длится с 22 часов вечера до 6 часов утра по местному времени (ч. 1 ст. 96 ТК РФ).

Сколько длится ночная смена?

Ночная смена должна быть на один час короче дневной. Дальнейшую отработку работодатель требовать не вправе.

Ночную смену не сокращают:

тем, кто работает по сокращенному графику с момента приема на работу;

работникам, которые изначально трудоустроились на ночные работы.

Ночная и дневная смены могут равняться:

если этого требуют условия труда;

на шестидневке с одним выходным и со сменным графиком.

Кто не может работать ночью?

Нельзя допускать к ночной работе (ч. 4 ст. 96 ТК РФ):

беременных;

несовершеннолетних, за исключением указанных в ст. 348.8 ТК РФ.

Как оплачивать ночную работу?

За ночную работу нужно доплачивать. Ночная часовая тарифная ставка должна быть больше минимум на 20% (постановление Правительства РФ от 22.07.2008 № 554).

Работодатель вправе платить и больше, меньше — нет. Конкретные размеры доплаты за работу по ночам определяют в трудовом, колдоговоре или ином локальном акте.

Ночная работа — право или обязанность?

Если в обязанностях в трудовом договоре про ночную работу не сказано ничего, то работник вправе отказаться трудиться ночь. Такой отказ не считается дисциплинарным проступком, и работодатель не имеет права наказать сотрудника.

Простой

Оформление простоя

Простой бывает трех видов (ст. 157 ТК РФ):

по вине работодателя;

по вине работника;

по не зависящим от сторон причинам.

Вне зависимости от вида в приказе о простое укажите реальную причину, ставшую поводом для остановки работы. Избегайте общих фраз и размытых формулировок.

Также в приказе обязательно нужно указать, на какой срок объявлен простой. Если потребуется — продлите. Бессрочно приостановить работу нельзя.

Перевод на другое место во время простоя

Перевести сотрудника на другой фронт работы без его согласия можно при соблюдении трех условий:

если причина простоя — природная или техногенная катастрофа, производственная авария, ЧП на производстве, пожар, наводнение, эпидемия, эпизоотия и другие, угрожающие жизни населения;

длительность перевода — максимум на один месяц;

если переводите на работу, требующую меньшей квалификации, то зарплату нужно сохранить на уровне не меньше средней на прежней должности. Кроме того, перевод на такую работу возможен только при наличии письменного согласия сотрудника.

Как оплачивать простой?

Простой по вине работника не оплачивается.

Если причина простоя не зависит от сторон трудового договора, заплатите из расчета не менее ⅔ оклада или тарифной ставки сотрудника пропорционально времени простоя.

Если в приостановке виновен работодатель, то время простоя нужно оплатить работнику в размере не меньше ⅔ средней зарплаты.

Минтруд обращает внимание, что объявление простоя — это не смена режима оплаты труда. Оплата снижается только на период приостановки работы. Если сумма к выплате получилась меньше МРОТ, увеличивать ее до минималки не нужно.

Простой и больничный одновременно

Если больничный открыт после объявления простоя, то дни нетрудоспособности, приходящиеся на дни простоя, не оплачиваются.

Нахождение на работе в период простоя

Простой — не равно выходной.

По умолчанию, работники, чья работа приостановлена приказом о простое, обязаны быть на рабочих местах. Однако, работодатель вправе разрешить не приходить на работу, если посчитает это нужным. Соответствующее распоряжение также вносится в приказ об объявлении простоя.