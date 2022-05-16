Как настроиться на работу, если вы в стрессе

Вместе с психологом Ириной Пермяковой разбираем основные приёмы самопомощи.

Не тратить силы

В первую очередь, важно определить, на что тратится большая часть энергии, какие факторы влияют на вас негативно, каким образом можно их минимизировать.

Например, если вы теряете работоспособность после чтения новостной ленты, стоит ограничить информационный поток. Определите конкретные ресурсы, которым вы доверяете, конкретные темы, а также объём времени, которое вы будете уделять их чтению. Достаточно 15−20 минут один-два раза в день.

Также стоит сократить общение с людьми, разговоры с которыми для вас эмоционально тяжелы.

Вернуть контроль

Тревожность во многом возникает из-за потери стабильности. Мы не можем влиять на глобальные процессы, но можем вернуть ощущение предсказуемости и контроля в ограниченных сферах. Для этого важно соблюдать жизненную рутину, создавать для себя «сферы» безопасной, нормальной и понятной жизни.

В нынешней ситуации очень сложно что-то планировать на много времени вперёд. Подумайте об оптимальном для вас горизонте планирования — один день, неделя, месяц. Ведите списки не только рабочих, но и личных задач, — это поможет сконцентрироваться на своей жизни, переключиться от тревожных мыслей.

Наладить режим дня

Нормальное функционирование психики невозможно без соблюдения режима сна и отдыха. Недостаток сна сильно угнетает когнитивные функции, человеку становится трудно анализировать информацию, критически к ней относиться и принимать рациональные решения. Обратите внимание, достаточно ли вы отдыхаете.

Найти занятие

Не забывайте о хобби и интересах. В любых условиях можно находить то, что поддерживает, радует, даёт энергию и положительные эмоции. Это расширяет картину происходящего, даёт смыслы, показывает, что в жизни остаются островки стабильности.

Подобные действия не поменяют ваши ценности и вас как личность, но внесут вклад в ментальное здоровье и добавят сил.

Общение

Социальные связи поддерживают психическое здоровье, поэтому сейчас особенно важно сохранять и укреплять отношения с приятными вам людьми. Найдите новых знакомых по увлечениям, запишитесь, например, в спортклуб.

К слову, физическая активность также прекрасное средство, чтобы качественно «перезагрузиться».

Вспомните про хороший опыт

Вполне вероятно, вы уже проходили кризисные, турбулентные периоды. Подумайте, какие ваши качества вам тогда помогали, чему вы научились? Возможно, вы вспомните, что вас спасали чувство юмора и оптимизм, или вас «вытащили» из мрачных мыслей люди или увлечения.

Одним словом — верните в свою жизнь всё, от чего вам явно становилось хорошо.