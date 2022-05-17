Как добавить табельный номер сотрудника в отчеты в 1С: ЗУП ред. 3.1?

Отчеты, являющиеся верными помощниками бухгалтера при начислении зарплаты, находятся в разделе «Зарплата» — «Отчеты по зарплате».
А теперь переходим к практике
Рассмотрим алгоритм действий бухгалтера на примере отчета «Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период)».
Сформируем типовой отчет.
Видим, что в нем указаны сотрудники, дни и часы их работы, плюс очень хорошо видно их каких начислений складывается зарплата работника.
Чтобы добавить в эту таблицу табельный номер сотрудника нажмем на кнопку «Настройки» и внизу выберем вид «Расширенный».
Далее в верхнем правом углу нажимаем кнопку «Еще» и запускаем «Настройки для технического специалиста».
Окно настроек станет более развернутым и функциональным.
Левой кнопкой мыши щелкнем дважды по строке «Физическое лицо».
Перед нами появится поле для редактирования строк отчета. Нажмем кнопку «Новое поле».
В этой строке начинаем вводить значение «Сотрудник.Таб. номер». Программа сама вам поможет с вводом значения.
В итоге для корректного формирования отчета строки полей группировки должны выглядеть таким образом.
Нажимаем кнопку «ОК» и попадаем в первичное окно изменений варианта отчета, где «Завершаем редактирование».
Программа уведомляет нас об изменении настроек отчета, соглашаемся с ней и нажимаем кнопку «Сформировать».
Нужный нам отчет сформирован.
При закрытии отчета программа предлагает его сохранить.
Не забудьте его переименовать и указать кому из пользователей, работающих в данной программе, он должен быть доступен.
Отчет сохранен и отображается отдельным пунктом в разделе «Зарплата» — «Отчеты по зарплате».